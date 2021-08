Der Markt für flexible PVC-Folien wird voraussichtlich bis 2025 um 3,9 % CAGR wachsen

PVC oder Polyvinylchlorid ist eines der am häufigsten hergestellten synthetischen Polymere der Welt. Das Material bietet weiterhin robuste Anwendungen in zwei Varianten, dem flexiblen PVC und dem starren. Es wird erwartet, dass der Markt eine robuste Nachfrage nach diesen beiden Sorten verzeichnet, hauptsächlich in der Verpackungsindustrie, die in naher Zukunft wahrscheinlich neue Wachstumschancen auf dem Markt für flexible PVC-Folien eröffnen wird. Insbesondere der Markt für flexible PVC-Folien wird im Zeitraum 2018-2028 voraussichtlich um 3,9% CAGR wachsen, um ein starkes Wachstum zu erzielen.

Die Nachfrage nach Verpackungen bleibt eine der vielversprechendsten Entwicklungen am Horizont. Das Wachstum der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, das Wachstum des E-Commerce und weltweit immer strengere Vorschriften für Einwegkunststoffe werden dem Markt für flexible PVC-Folien in naher Zukunft neue Wachstumschancen bieten. Im Gegenzug bietet die flexible Verpackung vielfältige Vorteile für die Verpackungsindustrie. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen ein dauerhafter Barriereschutz, die Aufrechterhaltung von Feuchtigkeit und Temperaturen für verderbliche Lebensmittel sowie innovative Marketing- und Verpackungsmittel. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach kleinen und verbesserten Designs neue Wachstumsmittel antreibt, da die Kosten weiter sinken und die leichte Natur der Verpackung nach längerem Gebrauch attraktiver wird.

Klare flexible PVCs, um ihren Vorsprung zu erhalten

Unter den verschiedenen Produkten auf dem Markt für flexible PVC-Folien sind die undurchsichtigen flexiblen PVC-Folien und die klaren flexiblen PVC-Folien prominent im Einsatz. Unter diesen beiden dürften die klaren flexiblen PVC-Folien ihren konventionellen dominierenden Marktanteil halten, der im früheren Bericht über 60 % erreichte. Der gestiegene Bedarf an Lebensmittelhygiene und die wachsende Attraktivität der transparenten Verpackung für den Verbraucher sowie der wirtschaftliche Charakter der Verpackung machen sie zur attraktivsten Option für den Endverbraucher. Die Verpackungsoption verzeichnet auch eine wachsende Nachfrage in anderen Industriezweigen, darunter unter anderem Automobil, Medizin, Textil und Bau. Auch die zunehmenden Vorschriften in Europa und Nordamerika, die den Einsatz von Airbags für mehr Passagiere vorschreiben, werden in naher Zukunft neue Wachstumschancen schaffen. Die klaren flexiblen PVC-Folien werden unter Verwendung verschiedener Techniken hergestellt, darunter Laminierung, Extrusion und andere. Unter diesen wird das Kalendersegment 2017 mehr als 45 % des Marktanteils halten.

Nordamerika verspricht, die Heimat großer Chancen zu bleiben

Unter verschiedenen Regionen wird Nordamerika voraussichtlich einen großen Wachstumsschub für den Markt für flexible PVC-Folien liefern. Das Wachstum von flexiblen Verpackungen, E-Commerce und die wachsende Nachfrage nach neuen Lösungen im Pharma-, Medizin- und Automobilsektor werden das Wachstum antreiben. Große Apotheken in der Region wie Walgreens haben dank neuer Entwicklungen wie dem 3D-Druck neue hausinterne persönliche Medikamente und Verpackungsdienstleistungen angekündigt. Die Erweiterung der Technologie und neue Möglichkeiten aufgrund der Technologie werden neue Wachstumschancen für den Markt für flexible PVC-Folien in der Region Nordamerika schaffen.

