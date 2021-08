Der Markt für enterale Ernährungssonden wird in absehbarer Zeit voraussichtlich profitabel steigen

Sonden zur enteralen Ernährung: Einführung

• Die enterale Ernährungssonde ist ein Medizinprodukt zur Verabreichung von Flüssignahrung an Patienten. Es wird für Säuglinge und Kinder verwendet, die einen funktionierenden Magen-Darm-Trakt haben, aber nicht in der Lage sind, sich oral zu ernähren, um ihren Stoffwechselbedarf zu decken. Die enterale Ernährung kann eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Medikamenten und Ernährung bei Patienten spielen, die an chronischen Krankheiten wie Krebs, Herz-Lungen-, Magen-Darm-Erkrankungen und Mangelernährung leiden. Die enterale Ernährung wird häufig auf Intensivstationen, Operationssälen, Intensivstationen und zu Hause verwendet. Diese Schläuche werden entweder nasal oder chirurgisch platziert. Die Zunahme der Inzidenz von Krankheiten wie Unterernährung, Magen-Darm-Trakt und Krebs treibt die Nachfrage nach enteralen Ernährungssonden. Die Zunahme der Zahl der Fälle chronischer Erkrankungen und der technologische Fortschritt in der chirurgischen Medizinbranche fördern das Wachstum des globalen Marktes für enterale Ernährungssonden.

Broschüre für Bericht anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=49905

Haupttreiber und Hemmnisse des globalen Marktes für enterale Ernährungssonden

• Anstieg der Prävalenz chronischer Erkrankungen als Hauptgrund

o Die Verdauungs-Gastro-Onkologie ist ein wichtiger Bereich der Onkologie, wobei die meisten Menschen mit Verdauungstumoren ein hohes Ernährungsrisiko haben. Die richtige Ernährung während der Krebsbehandlung ist wichtig. Krebspatienten benötigen einen flexiblen Plastikschlauch, der in den Magen gelegt wird, um Kalorien, Proteine, Vitamine und Mineralien zu liefern, die der Körper bei der Abwehr von Infektionen benötigt. Laut Cancer Research UK werden Nasogastric, Nasojejunal, Jejunostomie-Sonde, radiologisch eingeführte Gastrostomie-Sonde und perkutane endoskopische Gastrostomie-Sonde häufig verwendet, um Krebspatienten mit Nahrung zu versorgen.

o Die enterale Sonde wird verwendet, um Diabetespatienten mit Nahrung zu versorgen. Nach Angaben der International Diabetes Federation wird die weltweite Inzidenz von Diabetes von 463 Millionen im Jahr 2019 auf 578 Millionen bis 2030 steigen. Der Anstieg der Zahl der Diabetesfälle treibt die Nachfrage nach Geräten zur enteralen Ernährung an.

o Jede Art von chronischer Erkrankung erfordert einen anderen Behandlungsansatz. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach enteralen Ernährungssonden im Prognosezeitraum steigen wird, getrieben durch die Zunahme der Zahl der Fälle von chronischen Erkrankungen und den Bedarf an enteralen Ernährungssonden. Dies dürfte den Marktteilnehmern erhebliche Chancen bieten.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Markt für enterale Ernährungssonden –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=49905

Globaler Markt für enterale Ernährungssonden: Segmentierung

• In Bezug auf die Anwendung kann der weltweite Markt für enterale Ernährungssonden in Magen-Darm-Erkrankungen, Mangelernährung, neurologische Erkrankungen, Onkologie, Hypermetabolismus und Diabetes eingeteilt werden

• Je nach Typ kann der weltweite Markt für enterale Ernährungssonden in Pumpen für die enterale Ernährung, enterale Spritzen, Infusionsset, Verbrauchsmaterial und enterale Ernährungssonden unterteilt werden. Das Segment der enteralen Ernährungssonden kann in nasoenterische Ernährungssonden, Enterostomie-Ernährungssonden und oroenterische Ernährungssonden unterteilt werden.

• In Bezug auf die Altersgruppe kann der weltweite Markt für enterale Ernährungssonden in Erwachsene und Kinder unterteilt werden

• Basierend auf dem Endverbraucher kann der weltweite Markt für enterale Ernährungssonden in Krankenhäuser, ambulante chirurgische Zentren und häusliche Pflege unterteilt werden

Buchen Sie den Marktbericht für enterale Ernährungssonden vor –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=49905<ype=S

Der nordamerikanische Markt wächst schnell

• In Bezug auf die Region kann der globale Markt für enterale Ernährungssonden in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

• Nordamerika wird aufgrund der steigenden Gesundheitsausgaben und der Zunahme chronischer Erkrankungen voraussichtlich der führende Markt für enterale Ernährungssonden sein

• Der Markt für enterale Ernährungssonden im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der steigenden Krebsprävalenz in Indien und China voraussichtlich schnell wachsen. Technologische Fortschritte und die Entwicklung von kompakten und tragbaren Sonden für die enterale Ernährung treiben das Wachstum des Marktes für Sonden für die enterale Ernährung in der Region an.

• Verbesserungen in Gesundheitseinrichtungen und staatlichen Erstattungssystemen sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern werden wahrscheinlich erhebliche Chancen auf dem globalen Markt für enterale Ernährungssonden bieten.

Fragen Sie nach Rabatt:

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=D&rep_id=49905

Führende Akteure auf dem globalen Markt für enterale Ernährungssonden

Hauptakteure auf dem globalen Markt für enterale Ernährungssonden sind:

• Abbott

• Angewandte Medizintechnik, Inc.

• Avanos

• B. Braun

• Boston Scientific

• C. R. Bard

• Kardinalgesundheit

• Conmed

• Cook Medical und Fresenius Kabi

• Halyard Health, Inc.

• Fresenius Kabi AG.

• Vygon

• Smith’s Medical

• Nestlé SA

• Alcor Scientific

• Becton, Dickinson und Company

• Amsino International, Inc.

Durchsuchen Sie weitere Trendberichte von Transparency Market Research:

Markt für Oligonukleotidsynthese:

https://www.prnewswire.com/news-releases/advances-in-oligonucleotide-synthesis-market-pave-way-to-longer-molecules-of-high-fidelity-global-valuation-to-rise-at- cagr-of-9-5-von-2019-bis-2027–301146454.html

Markt für EKG-Geräte:

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-adoption-of-ecg-monitoring-in-reducing-burden-of-cardiovascular-diseases-to-spur-new-wave-of-technological-advancement- in-ecg-devices-market-tmr-301150131.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein Anbieter von Marktinformationen der nächsten Generation, der faktenbasierte Lösungen für Unternehmensführer, Berater und Strategieexperten anbietet.

Unsere Berichte sind Einzellösungen für Unternehmen, die wachsen, sich weiterentwickeln und reifen können. Unsere Echtzeit-Datenerfassungsmethoden sowie die Möglichkeit, mehr als eine Million wachstumsstarke Nischenprodukte zu verfolgen, sind auf Ihre Ziele ausgerichtet. Die detaillierten und proprietären statistischen Modelle, die von unseren Analysten verwendet werden, bieten Einblicke, um in kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für Organisationen, die spezifische, aber umfassende Informationen benötigen, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen durch Ad-hoc-Berichte. Diese Anfragen werden mit der perfekten Kombination aus faktenorientierten Problemlösungsmethoden und der Nutzung vorhandener Datenbestände geliefert.

TMR glaubt, dass die Übereinstimmung von Lösungen für kundenspezifische Probleme mit der richtigen Forschungsmethodik der Schlüssel ist, um Unternehmen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Kontakt

Herr Rohit Bhisey

Transparenz Marktforschung

Staatsturm,

90 Staatsstraße,

Suite 700,

Albany NY – 12207

Vereinigte Staaten

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

E-Mail: sales@transparencymarketresearch.com

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/