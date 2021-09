Der Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer moderaten CAGR wachsen

Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger: Überblick

Dem Bericht zufolge wurde der globale Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger im Jahr 2019 auf ~US$ 331 Mio. geschätzt und wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer moderaten CAGR wachsen. Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger sind innovative Teilchenbeschleuniger, die hochenergetische X . verwenden -Strahlen oder Elektronen, um die Tumorform zu lokalisieren und anzupassen, wodurch Krebszellen zerstört werden. Der globale Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger wird durch die Einführung innovativer Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger, Entwicklungen in der Strahlentherapie, laufende klinische Studien und die zunehmende Empfehlung der Elektronenstrahltherapie zur Krebsbehandlung angetrieben. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger, gefolgt von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Dominanz Nordamerikas kann auf den technologischen Fortschritt, die Einführung der Strahlentherapie und den Anstieg der Inzidenz und Prävalenz von Haut- und Brustkrebs zurückgeführt werden.

Broschüre für Bericht anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=44772

Anstieg der Prävalenz von Haut- und Brustkrebs, um den globalen Markt anzukurbeln

Hautkrebs ist die häufigste Krebsart. Laut der American Cancer Society macht das Melanom nur etwa 1% der Hautkrebsarten aus. Es führt jedoch zu den meisten Todesfällen durch Hautkrebs. Im Jahr 2020 werden in den USA voraussichtlich rund 100.350 neue Melanomfälle diagnostiziert; davon werden 60.190 bei Männern und 40.160 bei Frauen diagnostiziert. Nach Beobachtungen der American Cancer Society ist die Zahl der Melanomfälle in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen. Der World Cancer Research Fund International gibt an, dass das Melanom die 19. häufigste Krebsart bei Männern und Frauen ist. Im Jahr 2018 gab es weltweit etwa 300.000 neue Fälle.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bestätigt, dass Brustkrebs bei Frauen am häufigsten vorkommt. Im Jahr 2017 machte Brustkrebs 30 % aller neu diagnostizierten Krebsarten bei Frauen aus. Nach Angaben der American Cancer Society wurden 2017 in den USA fast 252.710 neue Krebsfälle diagnostiziert, und die Inzidenz wird in den nächsten Jahren voraussichtlich erheblich zunehmen. Breastcancer.org hebt hervor, dass im Januar 2018 fast 3,1 Millionen Frauen in den USA an Brustkrebs erkrankt waren. Die Organisation gab an, dass 2018 in den USA fast 266.120 neue Fälle von invasivem Brustkrebs diagnostiziert wurden.

Die Prävalenz von Brustkrebs steigt in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Laut Cancer Research UK machte Brustkrebs 15 % der neu diagnostizierten Krebsfälle in Großbritannien aus. Darüber hinaus ist Brustkrebs im asiatisch-pazifischen Raum zu einem großen Gesundheitsproblem geworden. Daher wird ein Anstieg der Prävalenz von Haut- und Brustkrebs prognostiziert, um den Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger anzukurbeln.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Markt für lineare Elektronenstrahlbeschleuniger –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=44772

Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger: Prominente Regionen

Der globale Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger wurde in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger, gefolgt von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Präsenz bedeutender auf dem Markt tätiger Unternehmen, die jüngsten Fortschritte in der Strahlentherapie und die zunehmende Verfügbarkeit von Strahlentherapien sind Faktoren, die den Markt in Nordamerika voraussichtlich vorantreiben werden. Darüber hinaus soll die Einführung von Elektronenstrahl-Linearbeschleunigern in Verbindung mit einem modernen umfassenden Krebsmanagement von Patienten in Gesundheitszentren das Marktwachstum in den USA ankurbeln.

Der Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger in Europa wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer hohen jährlichen Wachstumsrate wachsen eine Reihe von Gesundheitszentren, die Hautkrebsdiagnosen und -behandlungen anbieten. Qualitativ hochwertige strahlenonkologische Dienstleistungen für Patienten in Gesundheitszentren und eine Zunahme der Anzahl von Gesundheitszentren, die die Elektronenstrahl-Strahlentherapie zur Behandlung von Patienten einsetzen, werden das Marktwachstum im Prognosezeitraum in Europa voraussichtlich beschleunigen.

Marktbericht kaufen –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=44772<ype=S

Vereinbarungen und Fusionen und Übernahmen gehören zu den Schlüsselstrategien, die auf dem Weltmarkt angenommen werden

Der globale Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure konsolidiert. Der Markt wird von wenigen Hauptakteuren dominiert, darunter Varian Medical Systems, Inc., IntraOp Medical, Inc. und S.I.T. Sordina IORT Technologies S.p.A. Partnerschaften, Verträge, Fusionen und Übernahmen sowie innovative Produktzulassungen stärken die Präsenz von Unternehmen auf dem globalen Markt für Elektronenstrahl-Linearbeschleuniger.

Im März 2020 gab Varian bekannt, dass die Regierung von Quebec, Groupe d’Approvisionnement Commun de l’Est du Québec ( GACEQ). Im Mai 2020 ist Varian Medical Systems eine Partnerschaft mit dem National University Cancer Institute, Singapur (NCIS) eingegangen, um den Zugang zu Krebslösungen in Singapur zu erweitern.

Durchsuchen Sie weitere Berichte von Transparency Market Research:

Markt für klinische Labordienstleistungen:

https://www.prnewswire.com/news-releases/focus-on-patients-welfare-spurs-sales-in-clinical-laboratory-services-market-mounting-burden-of-infectious-diseases-present-potential- Einnahmequellen-tmr-301331485.html

Myasthenia Gravis-Markt:

https://www.prnewswire.com/news-releases/continual-medical-research-for-improved-treatment-underscores-growth-in-myasthenia-gravis-market-growth-projected-at-notable-8-cagr- bis-2027-tmr-301334546.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet zukunftsweisende Einblicke für mehrere Entscheidungsträger. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, damit es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/