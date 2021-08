Der Markt für elektrische Submeter wird voraussichtlich bis Ende 2030 die Wertmarke von 7,7 Mrd. US-Dollar überschreiten

Markt für elektrische Submeter: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Markt für elektrische Submeter. In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für elektrische Unterzähler im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Unterzähler für elektrische Energie gründliche Einblicke und Prognosen bietet, mit einer CAGR von ~ 4 % wachsen Markt.

Elektrische Unterzähler messen den Energieverbrauch, nachdem er den primären Verbrauchszähler erreicht hat. Es bietet die Möglichkeit, den Energieverbrauch einzelner Mieter, Abteilungen, Geräte oder anderer Verbraucher zu überwachen, um ihren tatsächlichen Energieverbrauch zu berücksichtigen. Der globale Markt für elektrische Unterzähler wird weitgehend von mehreren Faktoren beeinflusst, einschließlich der Verwendung von elektrischen Unterzählern zur Überwachung, Steuerung und Verwaltung der richtigen Energie an gewerblichen und industriellen Standorten auf der ganzen Welt. Daher treibt die Ausweitung der Anwendungen von elektrischen Unterzählern in kommerziellen und industriellen Sektoren den globalen Markt für elektrische Unterzähler voran.

Markt für elektrische Submeter: Dynamik

Es wird erwartet, dass strenge staatliche Vorschriften für die Installation von elektrischen Unterzählern das Wachstum des globalen Marktes für elektrische Unterzähler im Prognosezeitraum direkt fördern werden. Zum Beispiel:

In den USA gibt es in 22 Bundesstaaten, drei Bezirken und in Washington, D.C. Gesetze, Richtlinien oder Urteile zur Submetering von Versorgungsunternehmen

In den Vereinigten Arabischen Emiraten heißt es in der elektrischen Submeter-Verordnung: „Alle Gebäude mit einer Kühllast von mindestens einem (1) Megawatt (MW) oder einer Bruttogeschossfläche von 5.000 m² oder mehr, zusätzliche elektrische Submetering (von Tarif Klassengenauigkeit) installiert werden, um Bedarfs- und Verbrauchsdaten für jedes größere energieverbrauchende System im Gebäude aufzuzeichnen. Mindestens alle großen energieverbrauchenden Systeme mit einer Last von hundert (100) Kilowatt (kW) oder mehr müssen untergeordnet werden“.

Gemäß dem Rental Housing Act und dem Electricity Regulation Act in Südafrika müssen Eigentümer von Gewerbeimmobilien und Wohnblocks einen Prepaid-Stromzähler installieren

Der Building Code of Australia (BCA) enthält Vorschriften für die Stromuntermessung in neuen Gebäuden der Klassen 2 und 5. Dies gilt für Einzelwohneinheiten in Gebäuden der Klassen 2 und 5 über 500 m² Gesamtgeschossfläche.

Markt für elektrische Submeter: Prominente Regionen

Nordamerika hatte im Jahr 2020 den größten Marktanteil (über 40%) aufgrund des hohen Einbaus von elektrischen Unterzählern in Krankenhäusern, gemischt genutzten Multi-Tenant-Immobilien, Einkaufszentren, Bürotürmen usw. Zähler werden in Wohngebieten der Region zunehmend bevorzugt, um den Stromverbrauch in Gebäudeausrüstungen wie HLK-Systemen, Innen-/Außenbeleuchtung, Küchengeräten und Kühlschränken zu überwachen.

Die Region verzeichnet auch eine hohe Nachfrage nach elektrischen Unterzählern in der Fertigung und anderen industriellen Anwendungen. Europa hielt auch einen erheblichen Anteil am globalen Markt für elektrische Submeter, und dieser Markt in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 4,2 % wachsen. In den europäischen Ländern ersetzen intelligente Unterzähler nicht-intelligente elektronische Unterzähler, da sie fortschrittliche Analysen und dynamische Steuerungsänderungen zur Verwaltung des Energieverbrauchs ermöglichen. Daher werden sie trotz der hohen Kosten zunehmend bevorzugt.

Markt für elektrische Submeter: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für elektrische Submeter sind Siemens AG, Elster Group, GE Digital Energy, Honeywell International Inc., Kamstrup AS, Leviton Manufacturing Co. Inc., Nuri Telecom Co. Ltd., Schneider Electric SE und Submeter Lösungen.

