Der Markt für digitale Gesundheitstechnologien wird voraussichtlich bis 2028 ein bemerkenswertes Wachstum aufweisen

Marktanalyse und Einblicke in den Markt für digitale Gesundheitstechnologien

Es wird erwartet, dass der Markt für digitale Gesundheitstechnologien im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert den Markt bis 2028 auf USD 68,17 Milliarden und wird im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 4,80% wachsen.

Digitale Gesundheitstechnologien sind die Verschmelzung von digitalen und genomischen Technologien. Diese Technologien werden hauptsächlich im Gesundheits- und Gesundheitswesen eingesetzt, um die Effizienz der Gesundheitsversorgung zu verbessern und Medikamente spezifischer und einfallsreicher zu gestalten.

Der Anstieg von künstlicher Intelligenz, IoT und Big Data gehört zu den wesentlichen Faktoren, die das Wachstum und die Nachfrage des Marktes für digitale Gesundheitstechnologien ankurbeln dürften. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz des digitalen Gesundheitswesens und der technologische Fortschritt in den digitalen Gesundheitstechnologien das Wachstum des globalen Marktes für digitale Gesundheitstechnologien im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 vorantreiben werden. Ebenso wird prognostiziert, dass die hohe Akzeptanz mobiler Gesundheitsanwendungen und unterstützender Initiativen sowie die Zunahme strategischer Allianzen das Wachstum des Marktes ankurbeln werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die hohe Verbreitung von Smartphones und die Verbesserung der IT-Infrastruktur im Gesundheitswesen in Industrienationen wichtige Faktoren sein werden, die das Wachstum des Marktes für digitale Gesundheitstechnologien fördern werden.

Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse für digitale Gesundheitstechnologien

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für digitale Gesundheitstechnologien bietet Details nach Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Markt für digitale Gesundheitstechnologien.

Die wichtigsten Akteure, die im Marktbericht für digitale Gesundheitstechnologien behandelt werden, sind Koninklijke Philips N.V., AT & T Intellectual Property, Cerner Corporation, athenahealth, Inc., BioTelemetry, Inc., eClinicalWorks, Agfa-Gevaert-Gruppe, Allscripts Healthcare, LLC, Epic Systems Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Abbott, Bosch Healthcare Solutions GmbH, Bayer AG, F. Hoffmann-La Roche AG., Johnson & Johnson Services, Inc. Huawei Technologies Co., Ltd., OMRON Corporation, AdvancedMD, Inc., iHealth Labs Inc., und IBM unter anderen nationalen und globalen Akteuren. Marktanteilsdaten sind für Global, Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Mittlerer Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika separat verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Globaler Marktumfang und Marktgröße für digitale Gesundheitstechnologien

Der Markt für digitale Gesundheitstechnologien ist nach Technologie, Bereitstellungsmodus, Komponente, Anwendung und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten wird Ihnen helfen, magere Wachstumssegmente in den Branchen zu analysieren und den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke zu geben, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Auf der Grundlage der Technologie ist der Markt für digitale Gesundheitstechnologien in Telemedizin, Mhealth, Gesundheitsanalytik und digitale Gesundheitssysteme unterteilt. Telehealth Care wurde weiter in Telecare und Telehealth segmentiert. Telecare wurde weiter in Aktivitätsüberwachung und Fernmedikationsmanagement unterteilt. Die Telemedizin wurde weiter in Videoüberwachung und Videosprechstunde unterteilt. mHealth wurde weiter in Wearables und Apps unterteilt. Wearables wurden weiter in BP-Monitor, Glukosemesser, Pulsoximeter, Schlafapnoe-Monitore, neurologische Monitore und andere unterteilt. Apps wurden weiter in medizinische Apps und Fitness-Apps unterteilt. Digitale Gesundheitssysteme wurden weiter in elektronische Gesundheitsakten und elektronische Verschreibungssysteme unterteilt.

Der Markt für digitale Gesundheitstechnologien kann auf der Grundlage des Liefermodus in On-Premise und Cloud-basiert segmentiert werden.

Das Komponentensegment des Marktes für digitale Gesundheitstechnologien ist in Software, Dienstleistungen und Hardware unterteilt.

Basierend auf der Anwendung ist der Markt für digitale Gesundheitstechnologien in Kardiologie, Diabetes, Neurologie, Schlafapnoe, Onkologie und andere unterteilt.

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt für digitale Gesundheitstechnologien in Gesundheitsdienstleister, Gesundheitszahler, Pharmaunternehmen und andere unterteilt.

Nordamerika [USA, Kanada, Mexiko]

Europa [Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Rest von Europa]

Asien-Pazifik [China, Indien, Japan, Südkorea, Südostasien, Australien, Rest des asiatisch-pazifischen Raums]

Südamerika [Brasilien, Argentinien, Rest von Lateinamerika]

Mittlerer Osten und Afrika [GCC, Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas]

Anpassung verfügbar: Globaler Markt für digitale Gesundheitstechnologien

Data Bridge Market Research ist führend in der fortgeschrittenen formativen Forschung. Wir sind stolz darauf, unsere bestehenden und neuen Kunden mit Daten und Analysen zu betreuen, die ihrem Ziel entsprechen und zu ihnen passen. Der Bericht kann so angepasst werden, dass er eine Preistrendanalyse der Zielmarken enthält, die den Markt für weitere Länder verstehen (fragen Sie nach der Liste der Länder), Daten zu klinischen Studienergebnissen, Literaturrecherche, Analyse des Markts und der Produktbasis. Die Marktanalyse der Zielkonkurrenten kann von der technologiebasierten Analyse bis zur Marktportfoliostrategie analysiert werden. Wir können so viele Wettbewerber hinzufügen, zu denen Sie Daten in dem Format und Datenstil benötigen, nach dem Sie suchen. Unser Analystenteam kann Ihnen auch Daten in rohen Excel-Rohdateien oder Tabellen (Factbook) zur Verfügung stellen oder Sie bei der Erstellung von Präsentationen aus den im Bericht verfügbaren Datensätzen unterstützen.

