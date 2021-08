Der Markt für die Behandlung von Kokainabhängigkeit stärkt die Gesundheitsbranche weltweit

Kokain ist eine psychoaktive Substanz, die das Gehirn beeinflusst und auch den Appetit unterdrückt. Die Substanz wird auf unterschiedliche Weise missbraucht, beispielsweise durch Rauchen, Schnupfen oder Spritzen. Die Schätzungen des US-amerikanischen National Institute on Drug Abuse (NIDA) zeigen, dass im Jahr 2007 13% aller Personen, die in den USA zu Programmen zur Behandlung von Drogenmissbrauch zugelassen wurden, Kokainabhängige waren. Von allen weltweit gehandelten illegalen Drogen steht Kokain an zweiter Stelle. Dies hat die Einführung mehrerer Medikamente und Behandlungen für Kokainabhängigkeit erforderlich gemacht, wodurch ein Markt für die Behandlung von Kokainabhängigkeit in Höhe von mehreren Millionen Dollar entstanden ist.

Berichtsübersicht lesen: https://www.transparencymarketresearch.com/cocaine-dependence-treatment.html

Der Bericht über den Markt für die Behandlung von Kokainabhängigkeit konzentriert sich auf diese historischen Aspekte, um die Rentabilität und den Wert verschiedener Medikamente und Behandlungen zur Verringerung der Kokainabhängigkeit zu bewerten. Der Bericht segmentiert den Markt für die Behandlung von Kokainabhängigkeit nach Medikamententyp und Behandlungstyp und liefert ferner Marktwerte und prognostizierte Wachstumsraten dafür.

Unternehmen, die am aktivsten am Markt für die Behandlung von Kokainsucht teilnehmen, werden detailliert profiliert, um ihre Finanzlage, aktuelle und geplante Produktpipelines und strategische Entwicklungen zu bewerten. Der Großteil der Forschungsanstrengungen basiert auf Primärforschung, wobei zusätzliche Informationen durch Sekundärforschung gewonnen werden.

Fordern Sie ein Beispiel für den Markt für Kokainabhängigkeitsbehandlung an: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=2518

Überblick über den Markt für die Behandlung von Kokainabhängigkeit

Kokain wird aus den Blättern der Kokapflanze gewonnen. Die Substanz ist ein Dreifach-Wiederaufnahmehemmer (TRI), das heißt, sie kann in geringen Dosen als Anästhetikum wirken. Allerdings kostet Kokain und Crack als Missbrauchssubstanz den öffentlichen Gesundheitsbehörden Millionen von Dollar, und dies macht den Markt für die Behandlung von Kokainabhängigkeit zu einem äußerst lukrativen Markt. Bei Millionen von Kokainabhängigen weltweit entsteht in der Folge die Notwendigkeit einer Behandlung der Abhängigkeit und von Medikamenten. NIDA prognostiziert, dass das weltweite Marktvolumen von First-in-Class-Behandlungen gegen Kokainabhängigkeit 1,2 Milliarden US-Dollar beträgt.

Untersuchung vor dem Kauf des Marktberichts zur Behandlung von Kokainabhängigkeit – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=2518

Der Bericht untersucht die folgenden Medikamente gegen Kokainabhängigkeit: Gabapentin, Vigabatrin, Baclofen, Vigabatrin, Nocain, Propanolol, N-Acetylcystein (NAC), Modafinil und Disulfiram. Neben Medikamenten bietet der Markt derzeit eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten bei Kokainabhängigkeit an, wie z.

Der Bericht identifiziert Nordamerika als den größten Markt für die Behandlung von Kokainabhängigkeit der Welt, da in der Region eine große Anzahl von Kokainkonsumenten vorhanden ist. Obwohl inzwischen mehr Kokainabhängige aus Entwicklungsländern gemeldet werden, wird der Großteil der Substanz weiterhin von den Menschen in den beiden großen traditionellen Märkten Nordamerika und Europa konsumiert. Die Entwicklungsregionen Mittelamerika, Südamerika und die Karibik sind die größten Schwellenländer für die Behandlung von Kokainabhängigkeit. Insgesamt wird in diesen Regionen auf etwa 3 Millionen Kokainkonsumenten geschätzt. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) schätzt, dass 2008 6,2 Millionen Menschen in Nordamerika Kokain konsumierten. Diese Zahl lag im selben Jahr in Europa (EU- und EFTA-Staaten) bei etwa 5 Millionen Menschen. Die geschätzten Kokainkonsumenten in den Regionen Afrika und Asien sind im Vergleich zu den oben genannten Regionen deutlich niedriger.

Anfrage für Rabatt – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=D&rep_id=2518

Da die gesundheitlichen Auswirkungen von Kokainmissbrauch so schwerwiegend sein können, birgt die Nachfrage nach wirksamen Therapeutika gegen Kokainsucht das Potenzial, sich zu einem äußerst lukrativen Markt zu entwickeln. Gleichzeitig wird ein hohes Bewusstsein in Bezug auf die Behandlung von Kokainabhängigkeit Gutes für den Markt verheißen. Das Fehlen standardisierter Behandlungsmethoden für Kokainabhängigkeit schafft eine Leerstelle auf dem Markt, die gewinnbringend gefüllt werden kann.

Eine weitere neue Chance bietet sich in Form von Impfstoffen zur Behandlung der Kokainabhängigkeit. Das starre Zulassungsverfahren und der hohe Wettbewerb könnten jedoch sowohl Eintritts- als auch Wachstumshemmnisse darstellen.

Marktbericht zur Behandlung von Kokainabhängigkeit vorbestellen – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=2518<ype=S

Im Marktbericht zur Behandlung von Kokainabhängigkeit erwähnte Unternehmen

Der Bericht untersucht die folgenden Unternehmen, die auf dem Markt für die Behandlung von Kokainsucht und -abhängigkeit tätig sind: Catalyst Pharmaceutical Partners, Inc., Lannett Company, Inc., Savant HWP, Inc. und Pfizer Inc.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research:

https://www.prnewswire.com/news-releases/presence-of-large-insulin-dependent-diabetic-population-expand-avenue-in-self-injection-device-market-pen-injectors-to-account- für-große-Umsatzanteile-sagt-tmr-301260639.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/overwhelming-cases-of-drug-driving-accidents-underscores-growth-in-roadside-drug-testing-devices-market-authorities-consider-use-of- Technologie-zu-unterstützen-Testen-tmr-301266637.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/technological-advancements-like-3d-printing-and-an-increase-in-the-number-of-amputations-due-to-various-factors-will- dienen-als-wachstumssäulen-für-den-prothetikmarkt-sagt-tmr-301271549.html

Über uns

Transparency Market Research (TMR) ist ein Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Das erfahrene Team von Analysten, Forschern und Beratern von TMR verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren. Unsere Geschäftsangebote stellen die neuesten und zuverlässigsten Informationen dar, die für Unternehmen unverzichtbar sind, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Jeder syndizierte TMR-Forschungsbericht deckt einen anderen Sektor ab – wie Pharma, Chemie, Energie, Lebensmittel und Getränke, Halbleiter, Medizinprodukte, Konsumgüter und Technologie. Diese Berichte bieten eine eingehende Analyse und eine tiefe Segmentierung auf mögliche Mikroebenen. Mit einem breiteren Umfang und einer geschichteten Research-Methodik streben die syndizierten Berichte von TMR an, den Kunden zu bieten, ihren gesamten Research-Bedarf zu erfüllen.

Kontakt

zum US-Büro

90 State Street, Suite 700

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com