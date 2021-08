Der Markt für dekoratives Glas wird voraussichtlich bis 2030 um 5% CAGR wachsen

Markt für dekoratives Glas: Einführung

In Bezug auf den Wert wird erwartet, dass der globale Markt für dekoratives Glas von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von ~5% wachsen wird. Dekoratives Glas wird häufig in Innenräumen von Hotels, Restaurants und Wohnungen verwendet. Dekoratives Glas wird auch in dekorativen Böden, Brunnen und Wasserfällen, Wänden, Glasoberlichtern, abgehängten Glasdecken, dekorativen Fenstern und Glastrennwänden verwendet. Die Anwendung von dekorativem Glas im Wohnbereich trägt dazu bei, einen komfortablen und sicheren Wohnraum zu schaffen. So wird dekoratives Glas häufig verwendet, um Hitze und Blendung zu reduzieren, Außengeräusche herauszufiltern, die natürliche Beleuchtung zu erhöhen, Sicherheit zu bieten oder die Dekoration zu verbessern. Es wird in verschiedenen Wohnanwendungen eingesetzt, darunter Türen, Fenster, Trennwände, Regale, Schränke, Treppen und Balkone.

Umweltauswirkungen der Glasproduktion behindern den Markt für dekoratives Glas

Die Glasherstellung ist eine Hochtemperatur- und energieintensive Tätigkeit, die zur Emission von Verbrennungsnebenprodukten (Schwefeldioxid, Kohlendioxid und Stickoxiden) und zur Hochtemperaturoxidation von Luftstickstoff führt. Die Glasherstellung ist somit ein bedeutender Emittent von Treibhausgasen (THG), insbesondere von Kohlendioxid (CO2). Bei der Herstellung von 1 kg Glas in einem Gasofen entstehen ca. 0,6 kg CO2; davon stammen 0,45 kg aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und 0,15 kg aus der Dissoziation des in der Charge verwendeten Karbonatrohstoffs (CaCO3 und Dolomit). Die THG-Produktion ist direkt mit der Art des Glases, der Art des verwendeten fossilen Brennstoffs, der Energieeffizienz des Verfahrens und der Verwendung von recyceltem Glas oder Scherben verknüpft. Ofenemissionen enthalten auch Feinstaub (PM) und können geringe Mengen an Metallen wie Blei und Cadmium enthalten. Andere Metalle, einschließlich Arsen, finden sich in einigen Spezialgläsern. Schmelzöfen tragen zwischen 80 % und 90 % der gesamten Schadstoffemissionen einer Glasproduktionsanlage in die Luft bei. Daher wird geschätzt, dass die durch die Glasproduktion verursachten Umweltauswirkungen den globalen Markt für dekoratives Glas behindern.

Die glasverarbeitende Industrie weist eine höhere durchschnittliche Verletzungs- oder Krankheitsrate auf als jeder andere verarbeitende Sektor. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel ist die Verletzungsrate in jeder der Glasindustrien höher als die Gesamtrate für die „Fertigung“ und höher als die kombinierte Rate für alle Branchen.

Single Glass bietet lukrative Möglichkeiten für den Markt für dekoratives Glas

In Bezug auf das Produkt wurde der globale Markt für dekoratives Glas in Einzelglas (farbig, gestreut, bedruckt und beschichtet) und Verbundglas (Zwischenschichtfolie [Polyvinylbutyral], Ethylen-Vinylacetat, thermoplastisches Polyurethan, Polyester und andere) unterteilt. . Einzelglas wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein sehr lukratives Segment des globalen Marktes für dekoratives Glas sein. Es wird wahrscheinlich von 2020 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5 % zunehmen. Einzelglas hat eine glatte und langlebige Oberfläche, die ein hervorragendes Oberflächenfinish bietet. Es eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von häuslichen und gewerblichen Anwendungen, einschließlich Küchen- und Badezimmerrückwänden, Möbeln, Küchenschränken, Türen, Displays und Balustraden sowie Fenstern.

Fenster als Hauptanwendung von dekorativem Glas

In Bezug auf die Anwendung wurde der globale Markt für dekoratives Glas in Trennwände, Treppen, Wandverkleidungen, Fenster und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Fenstersegment im Prognosezeitraum den globalen Markt für dekoratives Glas dominiert. Das Fenstersegment hatte 2019 einen großen Anteil am weltweiten Markt für dekoratives Glas. Volumenmäßig wird das Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Das Segment wird voraussichtlich bis 2030 einen Anteil von mehr als 25 % am weltweiten Markt für dekoratives Glas ausmachen. Dies wird den globalen Markt für dekoratives Glas in naher Zukunft voraussichtlich ankurbeln.

Hohe Nachfrage nach dekorativem Glas aus dem Wohnsektor

In Bezug auf die Endverwendung wurde der globale Markt für dekoratives Glas in Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büros, Einkaufszentren, Hotels und Restaurants, Casinos und andere) unterteilt. Es wird erwartet, dass das Wohnsegment im Prognosezeitraum den globalen Markt für dekoratives Glas dominiert. Bis 2030 soll das Segment mehr als 60 % des weltweiten Marktes für dekoratives Glas ausmachen. Der hohe Anteil des Segments ist auf die steigende Nachfrage nach besserer Ästhetik im Wohnsektor und die hohe Kaufkraft der Verbraucher in Entwicklungs- und Industrieländer.

Asien-Pazifik wird lukrative Region des Marktes für dekoratives Glas sein

Je nach Region wurde der globale Markt für dekoratives Glas in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den globalen Markt für dekoratives Glas im Jahr 2019. Der Trend wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich fortsetzen. Die Nachfrage nach dekorativem Glas ist im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China, aufgrund der zunehmenden Verwendung von dekorativem Glas in der Bau- und Bauindustrie in der Region hoch. China ist ein bedeutender Verbraucher von dekorativem Glas im asiatisch-pazifischen Raum. Die Expansion der Bau- und Bauindustrie ist ein wichtiger Faktor, der den Markt für dekoratives Glas im Land vorantreibt.

Wettbewerbslandschaft des Marktes für dekoratives Glas

Der globale Markt für dekoratives Glas ist stark fragmentiert. Compagnie de Saint-Gobain SA, AGC Inc., Nippon Sheet Glass Co., Ltd., SCHOTT AG und Taiwan Glass Industry Corp. hielten 2019 zusammen mehr als 40 % des weltweiten Marktes für dekoratives Glas. Führende Akteure haben Initiativen ergriffen ihre Präsenz auf dem globalen Markt für dekoratives Glas durch Akquisitionen, Erhöhung der Produktionskapazitäten und strategische Partnerschaften auszubauen.

Weitere wichtige Hersteller auf dem globalen Markt für dekoratives Glas sind RSL Inc., Bendheim, Guardian Glass LLC, ALUMCO LLC, Qingdao REXI Industries Co., Ltd, Glass Unlimited, NAM HENG GLASS GROUP, AVIC Sanxin Co., Ltd., Ginde Glass Co., LTD und Noval Glass.