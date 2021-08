Der Markt für dekorative Laminate wird voraussichtlich über einen Zeitraum von 2021 bis 2030 entstehen

Markt für dekorative Laminate: Einführung

Der globale Markt für dekorative Laminate wurde im Jahr 2019 auf über 47,4 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~6% wachsen. Der globale Markt für dekorative Laminate wird von der steigenden Nachfrage nach dekorativen Laminaten in Bodenbelagsanwendungen und der raschen Expansion der Bau- und Bauindustrie auf der ganzen Welt angetrieben. Dekorative Laminate schützen Möbel vor Kratzern, Feuer und täglicher Abnutzung. Diese Laminate sind in einer breiten Palette von Farben, Designs und Texturen erhältlich, um die Spezifikationen verschiedener Endverbraucherbranchen zu erfüllen.

Haupttreiber des Marktes für dekorative Laminate

Dekorative Laminate werden hauptsächlich zum Dekorieren und Schützen von Möbeln verwendet. Diese Laminate bieten erstklassige Oberfläche, Haptik und Haptik. Sie werden hauptsächlich in Konferenzräumen, Wohnräumen und Wänden verwendet. Dekorative Laminate sind laminierte Bögen aus braunen Kraftpapieren und dekorativen bedruckten Papieren, die durch Hitze und Druck verschmolzen werden. Die Nachfrage nach dekorativen Laminaten ist aufgrund ihrer umfangreichen Verwendung in Bodenbelägen weltweit gestiegen. Der steigende Trend zu einbaufertigen Möbeln in Büros und Wohnungen treibt auch den globalen Markt für dekorative Laminate an. Die Expansion der Immobilienwirtschaft wirkt sich positiv auf die Nachfrage nach dekorativen Schichtstoffen aus. Dekorative Laminate werden häufig als Überzug über Holzmöbeln verwendet. Diese Laminate sind ein wesentlicher Bestandteil von Innenbeschichtungslösungen. Die Verwendung von dekorativen Laminaten auf Holzmöbeloberflächen verleiht Möbeln in Wohn- und Nichtwohngebäuden ein einzigartiges und stilvolles Aussehen.

Dekorative Laminate werden in Wohndekoranwendungen wie Sofas, Betten und Tischen verwendet. Darüber hinaus werden sie in Wandregalen in Badezimmern, Küchen und Bücherregalen verwendet; modulare Schränke; und RTA-Möbel. Diese Laminate werden auch in der Wand-Hervorhebung verwendet. Auch die Decken sind mit strukturierten Dekorlaminaten belegt. Der Anstieg der Kaufkraft der Bevölkerung und die wachsende Präferenz der Verbraucher für eine bessere Ästhetik und dekorative Einrichtungsgegenstände werden wahrscheinlich den globalen Markt für dekorative Laminate antreiben.

Strenge Vorschriften und hohe Rohstoffkosten behindern den Markt für dekorative Laminate

Dekorative Laminate werden aus Melamin, Phenolharzen, Methanol und Formaldehyd gewonnen. Sie werden in verschiedenen Endverbraucherbranchen eingesetzt. Die Umsetzung von Vorschriften über die Verwendung von Melamin- und Phenolharzen wird wahrscheinlich den globalen Markt für dekorative Laminate behindern. Strenge behördliche Vorschriften und andere Richtlinien wurden als Reaktion auf die wachsende Besorgnis über die Umweltschäden durch Phenolharze und Melamin eingeführt. Die übermäßige Verwendung von Kunststoffprodukten in dekorativen Laminaten wurde von verschiedenen Ländern verboten.

Asien-Pazifik dominiert den globalen Markt für dekorative Laminate

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für dekorative Laminate in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum hielt 2019 den größten Anteil am globalen Markt für dekorative Laminate, da die Nachfrage nach diesen Laminaten in der Endverbrauchsindustrie in den Schwellenländern der Region gestiegen ist. Der Markt in China wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach dekorativen Laminaten im Wohnsektor des Landes voraussichtlich stark wachsen. Der Markt für dekorative Laminate im asiatisch-pazifischen Raum ist stark fragmentiert. Es wird vor allem von großen und kleinen Playern aus China, Indien und Japan dominiert.

Europa ist auch eine Schlüsselregion des Marktes. Der Markt für dekorative Laminate in Europa ist reif. Führende Player mit Sitz in Europa investieren erheblich in ökologische Produkte. Dies treibt den Markt für dekorative Laminate in der Region an.

Nordamerika ist in Bezug auf den Verbrauch eine entwickelte Marktregion. Daher konzentrieren sich die Hersteller hauptsächlich auf das Exportgeschäft. Viele Spieler exportieren verschiedene dekorative Laminate. Die breitere Anwendung von „versteckten“ Home-Office-Möbeln sowie Schreibtischen und Regalsystemen ermutigt Hersteller, kreative Produkte einzuführen. In letzter Zeit wird der Markt in den USA mit Importen, vor allem aus China, überschwemmt.

