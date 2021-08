Der Markt für dehydrierte grüne Bohnen wächst im Zeitraum 2018-2027 mit einer CAGR von 4,5%

Laut dem US-Landwirtschaftsministerium (USDA) wird der Anteil der Menschen mit Ernährungsunsicherheit weltweit in 76 Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen im Zeitraum 2019-2029 voraussichtlich sinken. Der Anteil soll von knapp 19,3 % auf 9,2 % im Jahr 2019 sinken. Darüber hinaus wird die Zahl der Menschen mit Ernährungsunsicherheit in der aggregierten Weltwirtschaft im gleichen Zeitraum um 45 % sinken. Dieser globale Trend wird wahrscheinlich ein enormes Wachstum für verschiedene Lebensmittelprodukte und vor allem für den Markt für getrocknete grüne Bohnen antreiben.

Die steigende Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln ist eine große Chance auf dem globalen Markt für getrocknete grüne Bohnen. Laut TMR-Experten erreichte der Markt im Jahr 2019 eine Bewertung von 3,5 Milliarden Euro. Das Wachstum des Marktes nimmt laut dem US-amerikanischen Dry Pea and Lentil Council dank der steigenden Nachfrage nach pulefokussierten Lebensmitteln wie Hummus mit beispielloser Geschwindigkeit zu. Die Produkte führten in den 90er Jahren zu einem Umsatz von weniger als 10 Millionen US-Dollar, und Branchenschätzungen sagen voraus, dass die Lebensmittelprodukte 2019 700 bis 800 Millionen US-Dollar einbrachten.

Der Anstieg von Lebensmitteln wie Hummus und die steigende Nachfrage nach Linsen zeigen einen wachsenden Trend zu glutenfreien und gesünderen Snacks. Dies wird voraussichtlich ein großer Vorteil für die Akteure auf dem Markt für getrocknete grüne Bohnen sein, da Hülsenfrüchte von Natur aus glutenfrei sind. Darüber hinaus wird die wachsende Nachfrage in Schlüsselmärkten wie den USA durch die Ernährungsrichtlinien des USDA angetrieben, die 2010 einen höheren Verzehr von Linsen, Erbsen und Bohnen empfahl. Die Richtlinie fügte weiter hinzu, dass Hülsenfrüchte reich an Ballaststoffen und Proteinen sind und können entweder als pflanzliche oder proteinhaltige Lebensmittelgruppe klassifiziert werden. Außerdem,

Steigende Nachfrage nach glutenfreien Produkten und niedrige Preise als Wachstumstreiber

Die Nachfrage nach Flüssigkeitszufuhr wird wahrscheinlich robust bleiben, da die Dehydration zu einer längeren Speicherkapazität führt, was ein wichtiges Verbraucherbedürfnis ist. Es wird erwartet, dass der wachsende Trend zu gekühlten Fertiggerichten, ein hoher Ausbeutefaktor der Zubereitung und niedrige Einzelhandelspreise für Konserven und Tiefkühlkost eine enorme Nachfrage nach getrockneten grünen Bohnen ankurbeln werden. Laut USDA lag der Einzelhandelspreis für gefrorene und grüne Bohnen in Dosen beispielsweise bei 1,70 US-Dollar und 0,82 US-Dollar bei einer Rendite von 90,3 % bzw. 65 %. Während das gefrorene Segment natürlich mehr Möglichkeiten bietet, enthält das Dosensegment 35 % seines Gewichts in Flüssigkeit, was neue Wachstumschancen für Spieler schafft, die Dehydrationsgeräte und -dienstleistungen suchen.

Mehr Freiheit bei Verpackung und Marketing mit flexiblen Standards verspricht auch neue Chancen

Die wachsende Nachfrage nach gesunden Bioprodukten hat zu neuen Möglichkeiten für die Vermarktung von Produkten und Verpackungen geführt. Dies hat wiederum zu flexibleren Empfehlungen für Hersteller von grünen Bohnen geführt. Gemäß dem neuen USDA-Standard wird empfohlen, dass ein 8-Zoll-Unzen-hoher Behälter nur 4 Unzen grüne Bohnen enthält. Die Grenze wird für die französische Sorte mit einer Empfehlung von 3,9 oz weiter gesenkt. Es wird erwartet, dass die erhöhte Flexibilität für Marketing, Verpackung und Herstellung von Produkten zu höheren Gewinnmargen für die Akteure auf dem Markt für getrocknete grüne Bohnen führen wird.

