Der Markt für chirurgische Bohrer wird voraussichtlich bis 2026 einen Umsatz von 622,0 Millionen US-Dollar erreichen

Transparenz Marktforschung (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel veröffentlicht, “Chirurgische Bohrer Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends, und Prognose, 2018– 2026”.Laut dem Bericht, die global surgical Drills market & nbsp;wurde bei US $ 412.6 Mn im Jahr 2017 bewertet. Es wird prognostiziert, dass es im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 4.7% expandieren wird. Faktoren wie die Zunahme der Anzahl chirurgischer Eingriffe und die Zunahme der Prävalenz chronischer Krankheiten, die chirurgische Eingriffe erfordern, treiben den Markt für chirurgische Bohrer an. Darüber hinaus treiben Faktoren wie gestiegene Gesundheitsausgaben und Medizintourismus den globalen Markt für chirurgische Bohrer an. Nordamerika wird voraussichtlich den globalen Markt für chirurgische Bohrer dominieren, da wichtige Akteure vertreten sind und die Anzahl der chirurgischen Eingriffe zunimmt. Lateinamerika und der asiatisch-pazifische Raum sind potenzielle Märkte für chirurgische Bohrer. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 5.2% expandieren.

Broschüre Anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=20744

Anstieg der Anzahl chirurgischer Eingriffe und Erhöhung der Gesundheitsausgaben, um den globalen Markt voranzutreiben

Anstieg der Zahl der chirurgischen Eingriffe ist ein wichtiger Treiber für den globalen Markt für chirurgische Bohrer. Die Zunahme der Anzahl von Operationen, insbesondere orthopädischen und zahnärztlichen Operationen, treibt den Einsatz von chirurgischen Bohrern an. Nach Angaben der WHO betrug die Gesamtzahl der chirurgischen Eingriffe im Jahr 2004 226,4 Millionen und stieg 2012 weltweit auf 312,9 Millionen, was einem Anstieg von 38,2% gegenüber den letzten 8 Jahren entspricht. Die Zahl der Menschen, die von chronischen Krankheiten betroffen sind, steigt weltweit weiter an. Dies wiederum erhöht die Notwendigkeit chirurgischer Eingriffe. Daher ist ein Anstieg der Inzidenz chronischer Erkrankungen, die Operationen erfordern, ein Schlüsselfaktor, der den globalen Markt antreibt. Similarly, increase in per capita healthcare expenditures and & nbsp; MedizintourismusTreiben Sie den globalen Markt für chirurgische Bohrer an. Gesundheitsausgaben in den USA war 17.6% des Landes’s BIP in 2011. Die Pro-Kopf-Ausgaben für das Gesundheitswesen stiegen von 8.500 US-Dollar im Jahr 2011 auf 10.348 US-Dollar im Jahr 2016. Der Medizintourismus trägt auch wesentlich zur Expansion des Marktes für chirurgische Bohrer bei.

Anfrage COVID-Analyse auf Chirurgische Bohrer Markt –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=20744

Batteriebetriebene Bohrer als sehr lukratives Segment

Batteriebetriebene Bohrer ist ein aufstrebendes Segment des Marktes für chirurgische Bohrer. Es wird prognostiziert, dass es bis 2026 einen Marktanteil von 20,2% ausmachen wird und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 5,2% expandieren wird. Das Segment wird voraussichtlich bis 2026 einen Wert von 125,77 Mio. Fortschritte in der Technologie, Benutzerfreundlichkeit und Verkürzung der durchschnittlichen Wartezeit für Operationen werden voraussichtlich die Nachfrage nach batteriebetriebenen Bohrern auf dem Weltmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln.

Orthopädische zu dominant segment

Orthopädie ist ein dominierendes Segment des Marktes für chirurgische Bohrer. Es wird erwartet, dass es seine Position während des Prognosezeitraums beibehält. Das Segment wird voraussichtlich bis 2026 einen Wert von 343.01 Mio. Es wird prognostiziert, dass es bis 2026 einen Marktanteil von 55,2% ausmachen wird und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 4,9% expandieren wird. Die Zunahme der Anzahl orthopädischer Operationen, der Anstieg der geriatrischen Bevölkerung und der Anstieg der Gesundheitsausgaben für orthopädische Operationen sind wichtige Faktoren, die den Weltmarkt antreiben. Zum Beispiel, nach Angaben der Agentur für Gesundheitsforschung und Qualität (AHRQ), in den USA, stieg das Volumen der orthopädischen chirurgischen Eingriffe auf 37, 85,000 im Jahr 2011 von 27, 40,000 im Jahr 2001 ein 38% Anstieg in 10 Jahren.

Anfrage Anpassung auf Chirurgische Bohrer Marktbericht – & nbsp;

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=20744

Krankenhäuser und ambulante chirurgische Zentren als vielversprechendes Segment

In Bezug auf den Endbenutzer wurde der globale Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt. Das Segment Hospital & amp; ambulatory Surgical Centers hielt 2017 einen großen Anteil am Weltmarkt. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum expandieren und einen bemerkenswerten Marktanteil halten wird. Das Segment Hospital & amp; ambulatory Surgical Centers wird voraussichtlich bis 2026 einen Anteil von 69,5% halten und im Prognosezeitraum um 4,9% wachsen. Die Erweiterung des Segments ist auf den zunehmenden Einsatz von chirurgischen Bohrern für chirurgische Eingriffe und die steigende Anzahl von Operationsverfahren zurückzuführen. Krankenhäuser und ambulante chirurgische Zentren werden aufgrund der Verfügbarkeit fortschrittlicher Technologien und besserer Gesundheitsdienste bevorzugt, was die Nachfrage nach chirurgischen Bohrern auf dem Markt antreibt.

Nordamerika wird voraussichtlich den Weltmarkt dominieren

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für chirurgische Bohrer in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, EU-Wirtschaftszone, asiatisch-pazifischer Raum, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2017 den Weltmarkt. Der Markt in Nordamerika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 4.5% expandieren. In Bezug auf den Umsatz wurde der Markt in den USA im Jahr 2017 mit 148,83 Mio. Es entfielen 34,5% Marktanteil in Nordamerika, aufgrund der Präsenz der wichtigsten Akteure in der Region und steigende Zahl von chirurgischen Eingriffen. Orthopädie ist das dominierende Marktsegment in der Region. Es wird wahrscheinlich im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 4.7% expandieren. Asien-Pazifik ist ein lukrativer Markt. Es wird erwartet, dass der Markt in der Region im Prognosezeitraum aufgrund des Medizintourismus, des zunehmenden Bewusstseins für Lebensstilkrankheiten und der Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur mit einer CAGR von 5.2% expandieren wird.

Kaufen Chirurgische Bohrer Marktbericht –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=20744<ype=S

Stryker Corporation erwartet globale Marktführerschaft

Der globale Markt für chirurgische Bohrer ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure halb konsolidiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt gehören die Stryker Corporation, Zimmer Biomet Holdings, Inc. Medtronic plc, DePuy Synthes, De Soutter Medical, CONMED Corporation, adeor medial AG, Arthrex, Inc., AlloTech Co.Ltd. und die B. Braun Melsungen AG. Stryker Corporation und Zimmer Biomet Holdings, Inc. waren Marktführer im Jahr 2017. Es wird erwartet, dass sie den Markt im Prognosezeitraum dominieren. Die Fokussierung auf die Einführung neuer und fortschrittlicher innovativer Produkte und die Akquisition von Neuro-und chirurgischen Instrumenten im Segment der chirurgischen Bohrer durch diese Akteure sind Schlüsselfaktoren für ihren hohen Anteil am Weltmarkt. Die Stärkung des Produktportfolios durch Partnerschaften und Fusionen mit inländischen und multinationalen Akteuren sind Schlüsselstrategien der großen Akteure.

Über Uns

Transparency Market Research is a global market intelligence company, providing global business information reports and services. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team von Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenarchiv wird von einem Team von Forschungsexperten kontinuierlich aktualisiert und überarbeitet, so dass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs-und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 Sate Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA-Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Email: sales@transparencymarketresearch.com

Webseite: & nbsp;https://www.transparencymarketresearch.com