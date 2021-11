Der Markt für Cannabissamen wird voraussichtlich in den Jahren 2021-2027 in stetigem Tempo wachsen Covid-19-Analyse

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Cannabissamen im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 an Marktwachstum gewinnt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 14,5% wächst und voraussichtlich 723,77 USD erreichen wird Millionen bis 2027. Die stark legalisierte Region und die Nachfrage nach Cannabissamen sind hoch, daher ist auch die Umsatzgenerierung hoch, was dem Markt in der Region hilft, zu wachsen.

Einige der Top-Unternehmen, die diesen Markt beeinflussen, sind: Seed Cellar, HUMBOLDT SEED COMPANY, BARNEY’S FARM, CANNABIS SEEDS USA, Dinafem Seeds, Tropical Seeds Co., Sweet Seeds, Serious Seeds, DNA Genetics, Sensi Seeds, Green House Seed Co., Ich liebe den Anbau von Marihuana, Pyramid Seeds, Seeds For Me, DeliciousSeeds, Christiania Seeds, Nymera, THSeeds, Royal Queen Seeds, Dutch Passion, Paradise Seeds BV, Amsterdammarihuanaseeds und Crop King Seeds unter anderem.

Die Untersuchung und Schätzungen dieses Marktberichts helfen auch dabei, Verbrauchertypen, ihre Ansichten über das Produkt, ihre Kaufabsichten und ihre Ideen für die Verbesserung eines Produkts herauszufinden. Dieser Bericht enthält eine absolute Hintergrundanalyse der Branche, die eine Bewertung des Elternmarktes enthält. Dieser Marktbericht beleuchtet auch historische Daten, aktuelle Markttrends, zukünftige Produktumgebungen, Marketingstrategien, technologische Innovationen, kommende Technologien, aufkommende Chancen und den technischen Fortschritt in der verwandten Branche.

Zum Beispiel,

Im Juni 2020 hat Sensi Seeds an der Ausstellung „We Are Mary Jane: Women of Cannabis“ im Hanfmuseum in Amsterdam teilgenommen. Das Unternehmen hat sich hauptsächlich auf die Cannabis-Verbesserung aller seiner Produkte in einem Eckpfeiler konzentriert. Diese Anerkennung hat dem Unternehmen geholfen, Vertrauen bei den Stakeholdern aufzubauen und seine Markenbekanntheit zu steigern.

Im Juli 2018 haben sich Royal Queen Seeds durch eine stürmische Preisverleihung den ersten Platz im Highlife Cup gesichert. Der Beitrag in der Cannabis-Sorten- und Produktentwicklung, um ihren Kunden Samen von bester Qualität zu liefern, zeigt das Engagement der Royal Queen Seeds. Die Anerkennung hat dem Unternehmen zu seiner Markensichtbarkeit bei den Verbrauchern verholfen.

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für CANNABIS-SAMEN durch:

Nach Samentyp (reguläre Samen, feminisierte Samen und selbstblühende Samen),

Sorte (Indica, Hybrid und Sativa),

Verbindung (THC-dominant, CBD-dominant und ausgewogenes THC & CBD),

Kategorie (Anorganisch und Bio),

Vertriebskanal (Ladenbasierter Einzelhandel und Online-/E-Commerce-Einzelhandel),

Art der Anbieter (Wiederverkäufer, Züchter und Saatguthersteller)

Im Cannabissamen- Marktbericht 2021 behandelte Regionen :

Nordamerika: USA, Kanada und Mexiko.

Süd- und Mittelamerika: Argentinien, Chile und Brasilien.

Naher Osten & Afrika: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Ägypten und Südafrika.

Europa: Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien und Russland.

Asien-Pazifik: Indien, China, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur und Australien.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie seit Dezember 2019 hatte einen großen Einfluss auf das Wachstum des globalen Marktes für intelligente Spiegel-Marktes, da die erforderliche Handarbeit und die strengen Reiseregeln weltweit nicht verfügbar waren, die den Transport von Rohstoffen und Fertigprodukten einschränkten Produkte. Darüber hinaus wirkten sich die plötzliche Schließung von Unternehmen und Gesetze zur sozialen Distanzierung auch auf die Arbeit im Fertigungssektor aus, was sich wiederum auf den globalen Markt für intelligente Spiegel-Markt auswirkte.

Inhaltsverzeichnis dieses Cannabissamen-Marktberichts:

1 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

2 Einführungen

3 wichtige Erkenntnisse

4 Marktlandschaft

5 Globaler Cannabissamen-Markt und wichtige Branchendynamiken

6 Marktübersicht, Prognose und Analyse für Cannabissamen

7 Globale Marktanalyse für Cannabissamen nach Lösungen

8 Globale Marktanalyse für Cannabissamen nach Dienstleistungen

9 Globale Marktanalyse für Cannabissamen nach Branchen

10 Globale Geografische Analyse des Cannabissamen-Marktes

11 Branchenlandschaft

12 Wettbewerbslandschaft

13 Markt für Cannabissamen, wichtige Unternehmensprofile

14 Anhang

