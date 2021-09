Der Markt für Bulimia Nervosa-Behandlungen wird im Jahr 2030 ein unerschütterliches Wachstum verzeichnen

Globaler Bulimia Nervosa-Behandlungsmarkt: Überblick

Bulimia nervosa bezieht sich auf eine Art von Essstörung, die mit Essattacken nach kompensatorischen Prozessen verbunden ist. Patienten, die an Bulimia nervosa leiden, haben wiederholte Episoden von Essattacken, bei denen möglicherweise in großen Portionen gegessen wird. Diese Essstörung wird auch als Binge-Eating-Störung bezeichnet. Betroffene Personen essen oft größere Portionen als normale Personen unter ähnlichen Umständen und gleicher Dauer tun. Diese Patienten zeigen oft einen Mangel an Selbstkontrolle über das Essen. Auf Episoden des Essens folgt häufig ein wiederkehrendes Verhalten, um eine Gewichtszunahme abzuwenden, die zu viel Bewegung, übermäßiges Fasten, durch Erbrechen hervorgerufenes Erbrechen und übermäßige Einnahme von Medikamenten wie Diuretika und Abführmitteln umfasst. Der Anstieg der Inzidenz von Binge-Eating-Störungen dürfte die Entwicklung des globalen Bulimia-Nervosa-Behandlungsmarktes über den Bewertungszeitraum von 2020 bis 2030 unterstützen.

Darüber hinaus kann diese Störung chemische Ungleichgewichte im Körper und erhebliche Schäden verursachen Verdauungssystem. Dies wirkt sich auf die Funktion mehrerer Teile des Körpers, wie Herz, und es könnte oft zu Todesfällen führen. Solch schwerwiegende Schäden erfordern eine Behandlung der Krankheit, und dieser Faktor wird wahrscheinlich die Entwicklung des globalen Marktes für Bulimia nervosa-Behandlungen in den kommenden Jahren unterstützen.

Behandlungstyp, Verabreichungsweg, Vertriebskanal und Region sind die vier wichtigen Parameter, die für die Segmentierung des globalen Bulimia nervosa-Behandlungsmarktes berücksichtigt wurden.

Globaler Bulimia Nervosa-Behandlungsmarkt: Bemerkenswerte Entwicklungen

Eine dieser relevanten Marktentwicklungen, die sich positiv und vielversprechend auf die Expansion des Marktes ausgewirkt haben, wird im Folgenden erläutert:

Im Jahr 2019 führte das in Indien ansässige Pharmaunternehmen Lupin Limited eine generische Version der Fluoxetin-Tablette mit Stärken von 20 mg und 10 mg ein. Fluoxetin ist ein Antidepressivum, und dieses neue Produkt kann zur Behandlung von Bulimia nervosa eingesetzt werden.

Einige der bekannten Akteure auf dem globalen Markt für Bulimia Nervosa-Behandlungen sind unten aufgeführt:

Lupin Pharmaceuticals, Inc.

GlaxoSmithKline plc

Eli Lilly und Unternehmen

Dr. Reddy ‘ s Laboratories Limited

Johnson & Johnson Services, Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Globaler Bulimia Nervosa-Behandlungsmarkt: Wichtige Trends

Die unten erwähnte Marktdynamik soll einen Einblick in die Art des Geschäfts im Zusammenhang mit dem globalen Markt für Bulimia Nervosa-Behandlungen im Bewertungszeitraum von 2020 bis 2030 geben.

Erhöhte Prävalenz der Störung weltweit, um die Nachfrage auf dem Markt zu steigern

Die Störung, bulimia nervosa, findet sich mehr bei Frauen als bei Männern sind. In den USA beträgt die lebenslange Prävalenzrate der Krankheit 0,5% bei Männern und 1,5% bei Frauen, was etwa 1,5 Millionen Männern und 4,5 Millionen Frauen entspricht. Solch hohe Prävalenzchancen bei Frauen dürften im Bewertungszeitraum von 2020 bis 2030 zugunsten des globalen Bulimia nervosa-Behandlungsmarktes wirken.

Ein erhöhter Alkoholkonsum und eine steigende Anzahl von Inzidenzen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürften im Analysezeitraum von 2020 bis 2030 für den globalen Markt für Bulimia Nervosa-Behandlungen sprechen. Andererseits sind hohe Kosten mit den Behandlungskosten verbunden, und das Fehlen spezifischer und wirksamer Medikamente dürfte die Expansion des globalen Marktes für Bulimia nervosa-Behandlungen in den kommenden Jahren behindern.

Die Covid-19-Pandemie wird sich voraussichtlich in naher Zukunft negativ auf die Marktentwicklung auswirken. Laut Indian Journal of Medical Sciences hat die Pandemie die Durchführung klinischer Studien aufgrund des Fehlens von Personal vor Ort, der mangelnden Verfügbarkeit von Prüfprodukten und Reisebeschränkungen gestört.

Globaler Bulimia Nervosa-Behandlungsmarkt: Geographische Analyse

Es wird erwartet, dass Nordamerika aufgrund der erhöhten Prävalenz der Störung in der Region einen beträchtlichen Marktanteil ausmachen wird. Darüber hinaus haben viele Organisationen Anstrengungen und Initiativen unternommen, um das Bewusstsein der Menschen für die Krankheit zu schärfen.

Der globale Bulimia nervosa-Behandlungsmarkt ist segmentiert als:

Art der Behandlung

Drogenbehandlung

Nicht-medikamentöse Behandlung

Weg der Verwaltung

Oral

Intravenös

Vertriebsweg

Krankenhaus-Apotheken

Einzelhandel Apotheken

Online-Apotheken

Region

Nordamerika

Vereinigte Staaten

Kanada

Mexiko

Europa

Deutschland

Frankreich

GROßBRITANNIEN

Russland

Italien

Asien-Pazifik

Chinesisch

Japan

Korea

Indien

Südostasien

Nahost

Saudi-Arabien

VAE

Ägypten

Nigeria

Südafrika

Lateinamerika

Brasilien

Argentinien

Kolumbien

