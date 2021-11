Der Markt für Brezeln wird voraussichtlich bis 2028 eine moderate CAGR erreichen Covid-19-Analyse

Ein weltweiter Marktforschungsbericht Brezeln bietet Marketing- und Geschäftsmanagern eine Plattform, um wichtige Informationen über ihre Verbraucher zu erhalten, damit bestehende Kunden gehalten und neue Kunden an Bord kommen können. Ob es um die Suche nach neuen Produkttrends oder die Wettbewerbsanalyse eines bestehenden oder aufstrebenden Marktes geht, ein hervorragendes Marktdokument enthält die besten Marktforschungsangebote und die erforderlichen kritischen Informationen. Mit diesem Geschäftsbericht können Unternehmen ihren Wettbewerbsvorteil immer wieder stärken. Der Marktbericht enthält Experteneinblicke zu globalen Branchen, Produkten, Unternehmensprofilen und Markttrends.

Data Bridge Market Research analysiert, dass der globale Markt für Brezeln für den Prognosezeitraum 2021-2028 eine CAGR von 3,20% prognostizieren wird. Das steigende persönliche verfügbare Einkommen, die Zunahme der Zahl der Diabetes-Populationen und die weltweit steigende Nachfrage nach Snacks und andere sind die Hauptfaktoren, die auf das Wachstum des Brezelmarktes zurückzuführen sind. Daher wird der Marktwert der Brezeln, der im Jahr 2020 bei 3,7 Milliarden US-Dollar lag, bis 2028 auf 4,76 Milliarden US-Dollar steigen.

Einige der Top-Unternehmen, die diesen Markt beeinflussen, sind: Mars, Incorporated, AUNTIE ANNE’S FRANCHISOR SPV LLC, Frito-Lay North America, Inc., Pretzels, Inc., Mr. Pretzels, CAMPBELL SOUP COMPANY., The Kraft Heinz Company, Cargill, Incorporated, Conagra Brands, Inc., General Mills Inc., Tyson Foods, Inc., Kellogg Co., The JM Smucker Company., Herr Foods Inc., Intersnack Group GmbH & Co. KG, Utz Brands, Inc., KETTLE BRAND ., J&J SNACK FOODS CORP, Old Dutch Foods, Inc. und Soft Pretzel Franchise Systems Inc. unter anderen nationalen und globalen Playern.

Brezel ist ein auf Teig basierendes, gebackenes Brotnahrungsmittel, das als gesunder Snack angesehen oder angesehen wird. Brezeln sind in einer Vielzahl von Formen und Größen auf dem Markt erhältlich. Die wichtigsten Gewürze, die in Brezeln verwendet werden, sind Salz, Käse, Zucker, Pralinen und Nüsse. Salz wird unter ihnen am häufigsten verwendet. Brezeln sind im Vergleich zu anderen Snacks wie Kartoffelchips relativ kalorienarm.

Wichtige Markttrends für Brezeln:

– Der Bericht identifiziert, bestimmt und prognostiziert die globalen Marktsegmente für Brezeln basierend auf Typ, Untertyp, verwendeter Technologie, Anwendungen, Endbenutzern und Regionen.

– Industry to Industry hält den größten Anteil am Brezelmarkt

– Es untersucht die Mikromärkte anhand ihrer Wachstumstrends, Entwicklungsmuster, Zukunftsaussichten und ihres Beitrags zum Gesamtmarkt.

– Es wird erwartet, dass die Nachfrage aus regionaler / geografischer Ebene das Wachstum antreibt

– Steigende Akzeptanz von Marktsegmenten in diesem Wachstum

– Nordamerika und Europa werden im Prognosezeitraum voraussichtlich höhere Wachstumsraten verzeichnen

– Es untersucht die Wettbewerbsentwicklungen wie Partnerschaften und Kooperationen, Fusionen und Übernahmen (M & A), Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F & E), Produktentwicklungen und Erweiterungen auf dem globalen Markt für Brezeln.

Ausführlicher Marktbericht für Brezeln: Zielgruppe

Brezeln Hersteller

Nachgeschaltete Anbieter und Endbenutzer

Händler, Distributoren und Wiederverkäufer von Brezeln

Brezelindustrieverbände und Forschungsorganisationen

Produktmanager, Brezels-Branchenadministrator, C-Level-Führungskräfte der Branchen

Marktforschungs- und Beratungsunternehmen

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für BREZELLEN durch:

Nach Inhalt (gesalzene Brezeln und ungesalzene Brezeln),

Typ (harte Brezeln und weiche Brezeln),

Vertriebsweg (Super- und SB-Warenhäuser, Convenience Stores, Fachhändler, Online-Händler u. a.),

Verpackungsart (Taschen, Schachteln, Behälter und andere),

Im Brezel-Marktbericht 2021 behandelte Regionen:

Nordamerika: USA, Kanada und Mexiko.

Süd- und Mittelamerika: Argentinien, Chile und Brasilien.

Naher Osten & Afrika: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Ägypten und Südafrika.

Europa: Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien und Russland.

Asien-Pazifik: Indien, China, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur und Australien.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie seit Dezember 2019 hatte einen großen Einfluss auf das Wachstum des globalen Marktes für Brezeln, da die erforderliche Handarbeit und die strengen Reiseregeln weltweit nicht verfügbar waren, die den Verkehr von Rohstoffen und Fertigprodukten einschränkten. Darüber hinaus wirkten sich die plötzliche Schließung von Unternehmen und die Gesetze zur sozialen Distanzierung auch auf die Arbeit im verarbeitenden Gewerbe aus, was sich wiederum auf den globalen Markt für Brezeln auswirkte

Inhaltsverzeichnis in diesem Brezel-Marktbericht:

1 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

2 Einführungen

3 wichtige Erkenntnisse

4 Marktlandschaft

5 Globaler Markt für Brezeln und wichtige Branchendynamiken

6 Brezeln Marktübersicht, Prognose und Analyse

7 Globale Brezel-Marktanalyse nach Lösungen

8 Globale Marktanalyse für Brezeln nach Dienstleistungen

9 Globale Marktanalyse für Brezeln nach Branchen

10 Globale Geografische Analyse des Brezel-Marktes

11 Branchenlandschaft

12 Wettbewerbslandschaft

13 Brezeln-Markt, wichtige Unternehmensprofile

14 Anhang

