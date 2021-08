Der Markt für Bluttransfusionsdiagnostik ist für eine robuste Expansion bis 2024 vorgesehen

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für Bluttransfusionsdiagnostik – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2017–2025“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Bluttransfusionsdiagnostik im Jahr 2016 auf 3,0 Mrd. US-Dollar geschätzt und soll von 2017 bis 2025 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,9 % wachsen. Nordamerika wird aufgrund der zunehmenden Akzeptanz voraussichtlich den Weltmarkt dominieren neuer und fortschrittlicher molekularer Tests und die Zunahme der Prävalenz chronischer Krankheiten. Schwellenländer wie China und Indien dürften das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum antreiben. Der Markt für Bluttransfusionsdiagnostik in der Region wird von 2017 bis 2025 voraussichtlich mit einer CAGR von über 7,1 % wachsen.

Rasante technologische Fortschritte und verstärkte Regierungsinitiativen zur Förderung des globalen Marktes für Bluttransfusionsdiagnostik

Aufgrund der großen Patientenpopulation, die sich chirurgischen Eingriffen unterzieht und an chronischen Krankheiten leidet, ist die Nachfrage nach Transfusionen von Blut und Blutbestandteilen weltweit hoch. Die Einführung neuer technologisch fortschrittlicher Produkte und der Übergang zur Automatisierung von Instrumenten soll den globalen Markt für Bluttransfusionsdiagnostik vorantreiben. Beispielsweise hat die Einführung des Nukleinsäure-Amplifikationstests (NAT) für das Screening auf molekulare Krankheiten und die Blutgruppenbestimmung zu einer verbesserten Effizienz und kürzeren Durchlaufzeiten geführt. Dies hat die Akzeptanz automatisierter Instrumente in Blutbanken und Krankenhäusern erhöht, was wiederum den globalen Markt für Bluttransfusionsdiagnostik erweitert. Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die European Blood Alliance (EBA) und die Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) beteiligen sich an Programmen zur Sicherheit von Bluttransfusionen. Es wird erwartet, dass diese Initiativen die Voraussetzungen für Blutuntersuchungen einschließlich der Untersuchung von Spenderkrankheiten stärken. Im Dezember 2015 kündigte Deutschland 10,8 Mio. US-Dollar für die Umsetzung und effiziente Einführung seines Safe Blood Transfusion Program (SBTP) an.

Kits & Reagenzien und Krankheitsscreening-Segmente werden schnell wachsen

Das Segment Kits & Reagenzien dominierte 2016 den weltweiten Markt für Bluttransfusionsdiagnostik nach Umsatz. Das Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 6,0 % wachsen. Faktoren wie der steigende Bekanntheitsgrad und die Betonung der Bluttransfusionsdiagnostik, insbesondere in Schwellenländern aufgrund der Zunahme von transfusionsübertragenen Krankheiten wie Hepatitis C und HIV, sind die Schlüsselfaktoren für das Segment Kits & Reagenzien. Spieler, die auf dem globalen Markt für Bluttransfusionsdiagnostik tätig sind, konzentrieren sich auf die Einführung neuer Instrumente und Kits und Reagenzien, die auf neuen Techniken basieren. Die Bluttransfusionsdiagnostik wird häufig zur Früherkennung von Krankheiten eingesetzt. Der Anstieg der Inzidenz transfusionsübertragener Infektionen (TTIs), insbesondere in Ländern mit niedrigem mittlerem Einkommen und niedrigem Einkommen, ist der Schlüsselfaktor, der das Segment der Krankheitsvorsorge erweitert.

Das Segment Blutbanken dominiert den Markt in Bezug auf den Umsatzanteil

In Bezug auf die Endverbraucher wurde der globale Markt für Bluttransfusionsdiagnostik in Krankenhäuser, Blutbanken, Diagnoselabore, Plasmafraktionierungsunternehmen und andere unterteilt. Das Segment Blutbanken hatte 2016 einen großen Marktanteil. Es wird prognostiziert, dass es das am schnellsten wachsende Segment ist und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 6,0 % wächst. Die Zunahme der Zahl von Blutbanken und Blutspendezentren weltweit und ein moderater Anstieg der Zahl der Blutspenden jedes Jahr, die Spendertests und Vorsorgeuntersuchungen erfordern, sind die Schlüsselfaktoren für das Segment Blutbanken. Der Anstieg der Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden, die Bluttransfusionen benötigen, und die Zunahme von Patiententests und Blutgruppentests, die in Krankenhäusern durchgeführt werden, sind die Schlüsselfaktoren, die das Krankenhaussegment vorantreiben.

Nordamerika wird den Weltmarkt dominieren

Gemessen am Umsatz war Nordamerika 2016 der führende Markt für Bluttransfusionsdiagnostik. Hoher Anteil aktiver und freiwilliger Blutspender in den USA und Kanada, Zunahme der Zahl der Bluttransfusionen pro Jahr und Umsetzung verschiedener Bluttransfusionsrichtlinien zur Sicherheit und Bluttests auf Infektionskrankheiten werden dem hohen Marktanteil Nordamerikas zugeschrieben. Die USA haben strenge Richtlinien für das Blutscreening und die höchste Akzeptanzrate von NAT-Tests für das Screening von Spenderkrankheiten. Europa ist der zweitgrößte Markt für Bluttransfusionsdiagnostik. Die steigende Nachfrage nach Kits und Reagenzien für die Prätransfusionsdiagnostik sowie die Einführung neuer Kits und Reagenzien durch inländische Hersteller für das Krankheitsscreening und die Blutgruppenbestimmung dürften das Marktwachstum in Europa beschleunigen. Die Zunahme staatlicher Initiativen in Bezug auf Finanzierung und Zuschüsse, die Zunahme der Prävalenz von TTIs in diesen Ländern und die Zunahme der Zahl der jährlich durchgeführten Bluttransfusionen befeuern das Wachstum des Marktes für Bluttransfusionsdiagnostik im asiatisch-pazifischen Raum. Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wurde 2016 mit 350,0 Mio. US-Dollar bewertet und wird von 2017 bis 2025 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,5 % wachsen. Hersteller, die in Lateinamerika im Markt für Bluttransfusionsdiagnostik tätig sind, konzentrieren sich auf das Angebot von Kits und Reagenzien die mit verschiedenen Instrumenten kompatibel sind. Die kostengünstige Massenproduktion von Kits und Reagenzien dürfte den Markt in der Region ankurbeln.

Schlüsselakteure wie Grifols S.A., Immucor, Inc. und Bio-Rad Laboratories, Inc. werden wahrscheinlich weiterhin den Markt anführen

Der Bericht enthält auch Profile führender Akteure auf dem globalen Markt für Bluttransfusionsdiagnostik. Dazu gehören Bio-Rad Laboratories, Inc., Grifols SA, Ortho Clinical Diagnostics, Abbott, F. Hoffman-La Roche Ltd., Immucor, Inc., Quotient Limited, BAG Healthcare GmBH, DiaSorin SpA und Hologic, Inc geografische Präsenz und Partnerschaften zur Entwicklung innovativer Lösungen sind die Schlüsselstrategien der Hauptakteure. Im Juni 2017 gab Immucor, Inc. einen 10-jährigen Automatisierungsvertrag mit CoLabs Laboratory Medicine Network bekannt, um Innovationen durch Reagenzien, skalierbare Automatisierungs- und Datenmanagementlösungen voranzutreiben.

