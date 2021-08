Der Markt für Blutketon-Testmessgeräte wird im Prognosezeitraum einen Nachfrageanstieg verzeichnen

Markt für Blutketon-Testmessgeräte: Einführung

Ketone werden vom Körper als alternative Energiequelle für Zucker produziert. Ketontests sind ein wichtiger Bestandteil des Typ-1-Diabetes-Managements, da sie dazu beitragen, die Entwicklung einer gefährlichen kurzfristigen Komplikation namens diabetische Ketoazidose zu verhindern. Der menschliche Körper wird hauptsächlich von Glukose angetrieben. Wenn Ihr Körper an Glukosemangel leidet, beginnt Ihr Körper, Fett zur Energiegewinnung abzubauen. Beim Abbau dieses Fettes entstehen Ketone. Es ist wichtig zu beachten, dass bei Diabetikern, die Insulin einnehmen, ein Mangel an Insulin im Körper Ketone produzieren kann. Daher ist es notwendig, den Ketosespiegel im Blut zu überprüfen. Andernfalls kann ein Anstieg der Ketone im Blut zu Typ-2-Diabetes führen.

Der weltweite Markt für Blutzelltestmessgeräte wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Prävalenz von Diabetes voraussichtlich erheblich wachsen.

Haupttreiber des globalen Marktes für Blutzelltestmessgeräte

Laut Beyond Type 1, einer gemeinnützigen Organisation, die sich zum Wohle von Diabetikern einsetzt, nimmt die Inzidenz von Typ-1-Diabetes weltweit zu. Zudem leiden allein in den USA 1,25 Millionen Menschen an Typ-1-Diabetes und in Ländern wie Deutschland leiden etwa 18 von 100.000 Kindern im Alter zwischen 1 und 14 Jahren an Typ-1-Diabetes. .. Es wird erwartet, dass solch hohe Inzidenzen weltweit die Nachfrage nach Blutketon-Körpertestmessgeräten ankurbeln.

Regierungsinitiativen zur Förderung der Glukoseüberwachung haben das Potenzial, den Markt für Blutketon-Körpertestmessgeräte anzukurbeln. Im Jahr 2016 starteten die CDC, ADA und die American Medical Association eine Kampagne, um das Bewusstsein für Prädiabetes zu schärfen und Menschen zu ermutigen, sich auf ihre Erkrankung testen zu lassen. Jeder November gilt als National Diabetes Awareness Month, der darauf abzielt, das Bewusstsein für Diabetesprävention und -management zu schärfen.

Wichtige Chancen auf dem globalen Markt für Blutketon-Testmessgeräte

Die Integration mehrerer funktioneller Werkzeuge in das Gerät, technologische Fortschritte und eine zunehmende Zahl von Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes haben mehrere neue und innovative Produkte zur Verwendung bei der Überwachung von Ketonen eingeführt. Diese Innovationen haben auch zur Entwicklung von Geräten mit multifunktionalen Werkzeugen geführt, die verschiedene Funktionen für die Diagnose und Überwachung von Typ-1-Diabetes erfüllen.

Führende Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Blutzelltestmessgeräte tätig sind, konzentrieren sich auf den technologischen Fortschritt bei Geräten. Die Herstellung von Multifunktionsgeräten und verschiedenen Geräten zur physikalischen Funktionsüberwachung kann zu einem erhöhten funktionalen Nutzen der Geräte führen. Investitionen in Forschung und Entwicklung werden als Chance für wichtige Akteure angesehen, multifunktionale Geräte zu entwickeln und die Akzeptanz innovativer Diagnosewerkzeuge für das Gesundheitswesen zu erhöhen.

Große Unternehmen, die auf dem Weltmarkt tätig sind

Die Hauptakteure auf dem globalen Markt für Blutzelltestmessgeräte sind:

Abbott

KETO-MOJO

ForaCare Inc.

Bruno Pharma

Keatatchi

GlucoRx

Nova Diabetesbehandlung

Trividia Health, Inc.

