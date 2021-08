Der Markt für Biofungizide wird voraussichtlich bis Ende 2027 730 Millionen US-Dollar erreichen

Der Markt für Biofungizide ist von Wettbewerb geprägt, da die Innovationschancen nach wie vor hoch und die Eintrittsbarrieren extrem niedrig blieben. Verschiedene Marktteilnehmer standen jedoch auch vor mehreren Herausforderungen, da die Produkte ständig weiterentwickelt wurden, um die Wirksamkeitsanforderungen der Endverbraucher zu erfüllen. Der bevorstehende Zeitraum 2018-2028 bleibt jedoch für den globalen Biofungizidmarkt am vielversprechendsten, da erwartet wird, dass er 2019-2027 eine robuste CAGR von 14 % verzeichnen wird. Die zunehmende langsame Einstellung schädlicher konventioneller Fungizide und die zunehmende Bedrohung von Nutzpflanzen bleiben die vielversprechendsten Wachstumstreiber für den Biofungizid-Markt.

Die Marktaussichten verschieben sich auch in Richtung globaler, da Länder weltweit eine strengere Haltung gegenüber konventionellen Fungiziden einnehmen. Die zunehmende Urbanisierung auf der ganzen Welt und die wachsende Besorgnis in Bezug auf verarbeitete Lebensmittel werden in naher Zukunft zu mehr Wachstum für den Biofungizid-Markt führen. Es wird erwartet, dass der Markt bis Ende 2027 eine Bewertung von 730 Millionen US-Dollar erreichen wird. Die Bewertung des Marktes lag 2018 bei mageren 220 Millionen US-Dollar.

Steigende Nachfrage nach rückstandsfreien Lebensmitteln und Bio-Produkten als Wachstumstreiber

Einer der vielversprechendsten Wachstumstreiber auf dem Markt für Biofungizide bleibt das gestiegene Verbraucherinteresse an gesunden und biologischen Lebensmitteln. Die Nachfrage nach diesen blieb früher glanzlos, da verarbeitete Lebensmittel weitaus mehr Subventionen und Unterstützung von Regierungsstellen in Schlüsselregionen erhielten. Die steigende Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln und zunehmende Veränderungen durch Fast-Food-Ketten, um Trends aufzugreifen, sind jedoch wichtige Wachstumstreiber für den Biofungizid-Markt. Im Jahr 2019 kündigte eine der größten Fast-Fast-Ketten weltweit, Burger King, einen neuen veganen Burger an, der den Endverbrauchern den gleichen Fleischgeschmack und das gleiche Aroma bietet. Es wird erwartet, dass die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Gesundheit von verarbeiteten Lebensmitteln und die zunehmenden gesunden Essgewohnheiten zu einem erheblichen Wachstum bei rückstandsfreien Lebensmitteln führen, die sich als wichtiger Treiber auf dem Biofungizid-Markt herausstellen sollen.

Senkung der Kosten für Biofungizide wird sich wahrscheinlich als wichtiger Wachstumsfaktor herausstellen

Während die steigende Verbrauchernachfrage nach gesunden Lebensmitteln weiterhin vielversprechend bleibt, bot die Herstellung von Biofungiziden den Herstellern früher düstere Aussichten, da diese Produkte mit geringerer Wirksamkeit und oft zu höheren Kosten darstellten. Viel versprechende neue Produkte und die steigende Wirksamkeit von Biofungiziden für Endanwendungen versprechen jedoch im Prognosezeitraum viel bessere Aussichten. Aktuelle Biofungizide sind auch weiterhin ein Vorsprung gegenüber herkömmlichen Produkten mit einer höheren Kapazität zur Bekämpfung von Bakterien und einer langfristig verringerten Bakterienresistenz. Die hohe Resistenz von Bakterien gegenüber synthetischen Chemikalien stellt auch in naher Zukunft eine neue Herausforderung für das Wachstum des Biofungizidmarktes dar. Die steigende Nachfrage nach Biofungiziden und effektiven Techniken zu deren Einsatz in der modernen Landwirtschaft verspricht neue Wachstumschancen für die Akteure im Biofungizid-Markt.

