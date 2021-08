Der Markt für Bildungslösungen im Gesundheitswesen wird im Prognosezeitraum 2020-2030 einen Nachfrageanstieg verzeichnen

Markt für Bildungslösungen im Gesundheitswesen: Überblick

Es wird erwartet, dass der steigende Schulungsbedarf im Personalwesen aufgrund der sich schnell ändernden Technologien im medizinischen Sektor das signifikante Wachstum des Marktes für medizinische Bildungslösungen in naher Zukunft erklären wird. Die beispiellosen Fortschritte in der Medizintechnik in den letzten zehn Jahren haben die Notwendigkeit erhöht, Talente sowohl auf Berater- als auch auf Serviceebene auszubilden.

In den letzten zehn Jahren hat sich die Art und Weise der Gesundheitsversorgung dramatisch verändert. Von Klinikbesuchen über Krankenhausaufenthalte bis hin zu klinischen Dienstleistungen spielt Technologie eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Dienstleistungen. Softwareanwendungen, Computerhardware und mobile Apps sind einige der grundlegenden Werkzeuge, die medizinisches Fachpersonal tatsächlich verwenden muss, um Dienstleistungen bereitzustellen.

Der Bericht bietet eine beeindruckende Analyse der Nachfragetreiber, Wachstumschancen und regionalen Aussichten für den globalen Markt für Bildungslösungen im Gesundheitswesen im Prognosezeitraum 2020-2030. Mit genauen qualitativen Erkenntnissen und Kommentaren dient dieser Bericht als nützlicher Leitfaden für Stakeholder auf dem Markt für Lösungen für die Gesundheitserziehung.

Markt für Bildungslösungen im Gesundheitswesen: Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Bildungslösungen im Gesundheitswesen bietet eine ziemlich integrierte Anbieterperspektive. Fortschrittliches technisches Know-how schränkt die Teilnahme von Unternehmen am Markt für Lösungen für die Gesundheitserziehung ein. Der Umfang der Integration neuer Lernmodule und die Integration mit avantgardistischen Technologien wird die Teilnahme am Markt für Lösungen für die Gesundheitserziehung einschränken.

Zu den führenden Unternehmen auf dem Markt für Bildungslösungen im Gesundheitswesen gehören GE Healthcare, Stryker Koninklijke Philips, Canon Medical, FUJIFILM Holding Corporation, Siemens Healthineers, Zimmer Biomet, Medtronic, Johnson & Johnson und Olympus Corporation.

Markt für Bildungslösungen im Gesundheitswesen: Schlüsseltrends

Die Modernisierung medizinischer Einrichtungen, in denen Computersysteme und Softwareanwendungen unabdingbar sind, hat die Ausbildung von Angehörigen der Gesundheitsberufe zur Erbringung von Dienstleistungen erforderlich gemacht. Dienstleistungen in medizinischen Einrichtungen wie Diagnostik, Laboruntersuchungen, Patientenakten und Krankenhausaufenthalte werden mithilfe von Technologie durchgeführt. Große Mengen an Patientendaten, Behandlungsprotokollen und Diagnosen sind bei manueller Verarbeitung einem erhöhten Fehlerrisiko ausgesetzt. Dies erfordert, dass ein Servicemitarbeiter in diesen Systemen geschult ist, um den Service bereitzustellen.

Die Durchdringung von Hightech im Gesundheitswesen hat den Weg für den Markt für Lösungen für die Gesundheitsausbildung geebnet. Aufgrund der strengen Verpflichtungen öffentlicher Gesundheitseinrichtungen müssen Ärzte, Berater und Angehörige der Gesundheitsberufe durch das Continuous Medical Education Program (CME) akkreditiert sein, um während der Nutzung dieser Systeme Dienstleistungen erbringen zu können. Mit dem Zugang zum CME-Programm für Online- und Präsenzschulungen können medizinisches Fachpersonal Schulungen anbieten, die zu ihrem Tagesablauf passen. Dies hat den Wachstumsspielraum des Marktes für Bildungslösungen im Gesundheitswesen erweitert.

Auch nichtmedizinisches Personal kann technologiegetriebene Lernprogramme für das Gesundheitswesen als Präsenz- und E-Learning-Lösungen nutzen. Der Einzelne kann den richtigen Lernmodus wählen, der für ihn angenehm ist und seine Arbeitsverpflichtungen nicht beeinträchtigt. Von den beiden steigern E-Learning-Lösungen den Umsatz mit den Vorteilen erhöhter Flexibilität, reduzierter Kosten, einfacherem Zugang zu Materialien und verbesserter Zugänglichkeit und Verbreitung.

Markt für Bildungslösungen im Gesundheitswesen: Regionale Bewertung

Nordamerika steht unter anderem an der Spitze des gesamten Marktes für Bildungslösungen im Gesundheitswesen. Die Verfügbarkeit geeigneter Programme zur Schulung von Gesundheitsfachkräften für neue Technologien stimuliert den Markt für Lösungen für die Gesundheitsausbildung in der Region. Die Initiative lokaler öffentlicher und privater Gesundheitsorganisationen, medizinisches Fachpersonal für neue Technologien auszubilden, stimuliert die Nachfrage nach Lösungen für die Gesundheitserziehung.

Es wird erwartet, dass sich die Region Asien-Pazifik in den nächsten Jahren zu einer Schlüsselregion im Markt für Bildungslösungen im Gesundheitswesen entwickeln wird. Die rasche wirtschaftliche Entwicklung der aufstrebenden Volkswirtschaften der Region, einschließlich des Ausbaus und der Modernisierung des Gesundheitswesens, sind mehrere Schlüsselfaktoren für die Wiederbelebung des Marktes für Bildungslösungen im Gesundheitswesen der Region. Labortechniker, Krankenhausleiter, Krankenschwestern und OP-Personal sind jetzt mit der Technologie vertraut, um die neuesten medizinischen Einrichtungen in der Region zu bedienen.

