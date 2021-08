Der Markt für angereicherte Speiseöle wird voraussichtlich bis 2026 mit einer CAGR von 3,4 % wachsen

Der globale Markt für angereicherte Speiseöle ist eine wettbewerbsorientierte Geschäftslandschaft, die von mehreren weltweit präsenten Akteuren geprägt ist. Einige der Hauptakteure auf dem Markt sind Conagra Brands, Inc., Bunge Limited, Ruchi Soya Industries Ltd., Adani Wilmar Limited und Archer Daniels Midland Company.

Der Markt für angereicherte Speiseöle erlebt derzeit einen intensiven globalen Wettbewerb. Große Akteure konkurrieren um den größten Anteil des globalen Kuchens mit neuen Produkteinführungen und intensiven Marketingbemühungen. Viele große Player suchen eifrig nach neuen Möglichkeiten in Schwellenländern. Die Nutzung verschiedenster Vertriebskanäle erweist sich für viele Unternehmen als effektiv. Die aktuellen Bemühungen der meisten Akteure auf dem Markt für angereicherte Speiseöle konzentrieren sich auf den Aufbau einer wertvollen Marke.

Laut dem neuesten Bericht von Transparency Market Research belief sich der Gesamtumsatz auf dem Markt für angereicherte Speiseöle im Jahr 2018 auf 10.207,1 Mio. USD. Der weltweite Markt für angereicherte Speiseöle wird von 2018 bis 2026 voraussichtlich um 3,4 % CAGR steigen.

Produkte mit Vitamin A werden voraussichtlich den größten Marktanteil auf dem Markt für angereicherte Speiseöle halten. Es wird erwartet, dass ein zunehmender Mangel an Vitamin A und ein wachsendes Bewusstsein für verschiedene damit verbundene Erkrankungen das Wachstum des Marktes für angereicherte Speiseöle vorantreiben.

Ebenso wird erwartet, dass der Markt für angereicherte Speiseöle im Nahen Osten und in Lateinamerika den größten Anteil am Weltmarkt erobern wird. Angereicherte Speiseöle sind in der Küche beider Regionen sehr beliebt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Expansion durch Global Player in dieser Region das Wachstum des Marktes für angereicherte Speiseöle vorantreibt. Es wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum 34,0 % des Weltmarktanteils ausmacht.

Wachsendes Gesundheitsbewusstsein soll Premium-Qualitätsprodukte und -Marken vorantreiben

Die Prävalenz von Unterernährung, Vitamin-A-Mangel und Gesundheitsbewusstsein treiben den globalen Markt für angereicherte Speiseöle an. Da große Marktteilnehmer zunehmend in den aufstrebenden Regionen präsent sind, wird die gesunde Produktmarke eine größere Rolle bei der Ankurbelung der Nachfrage spielen. Diese Unternehmen geben ein beträchtliches Vermögen aus, um mit geeigneten Produktplatzierungen eine hohe Sichtbarkeit zu erreichen. Da neue Vertriebskanäle wie Online tragfähiger werden, wird erwartet, dass die Fertigstellung für hochwertiges Branding erheblich zunehmen wird. Darüber hinaus wenden sich Verbraucher zunehmend Premium-Produkten zu, um das beste Qualitätsprodukt zu erhalten. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Qualitätsprodukten engagieren sich auch verschiedene Hersteller freiwillig für die Anreicherung von Speiseölprodukten.

Transfettfreie Sojabohnenöl- und Rapsölprodukte sind wichtige Chancen

Die globalen Marktunternehmen für angereichertes Speiseöl bewegen sich in neue Märkte und sehen sich mit neuen Dilemmata in Bezug auf die Verbraucherpräferenzen konfrontiert. In letzter Zeit haben sich Produkte mit transfettfreiem Sojabohnenöl, Olivenöl und Rapsöl zu den wichtigsten Verbraucherpräferenzen entwickelt. Es wird erwartet, dass ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein, veränderte Ernährungspräferenzen und eine Verbesserung des Lebensstandards in Schwellenländern das Wachstum des globalen Marktes für angereichertes Speiseöl vorantreiben. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass Öle mit wenig Fett, Kalorien und Cholesterin das Marktwachstum antreiben. Darüber hinaus stellt ein gut ausgebautes Vertriebsnetz, sowohl online als auch offline, eine große Chance für die Akteure auf dem Markt für angereicherte Speiseöle dar.

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) mit dem Titel „Markt für angereicherte Speiseöle (Produkttyp – Palmöl, Sojabohnenöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Maisöl, Rapsöl und Reiskleieöl; Mikronährstoff – Vitamin A, Vitamin D und Vitamin E; Vertriebskanal – Supermärkte/Hypermärkte, Facheinzelhandel und E-Commerce) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026“

