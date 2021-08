Der Markt für Aluminiumpigmente wird voraussichtlich bis 2027 um 6,6% CAGR wachsen

Globaler Aluminiumpigmente-Markt: Höhepunkte

• Der globale Markt für Aluminiumpigmente wird zwischen 2019 und 2027 voraussichtlich mit einer CAGR von fast 6,6 % wachsen. Die Verbraucherpräferenz für Hochleistungs-Aluminiumpigmente mit attraktiven ästhetischen Eigenschaften hat in letzter Zeit deutlich zugenommen. Aluminiumpigmente werden häufig bei der Formulierung von Autolacken und -beschichtungen verwendet, um ihre ästhetischen Eigenschaften zu verbessern.

• Aluminiumpigmente sind eine besondere Art von Pigmenten, die Silberfarben mit hervorragenden Metallic-Effekten verleihen. Pigmente werden häufig verwendet, um glänzende, glänzende und glänzende Effekte zu erzielen. Aluminiumpigmente verleihen den Metallic-Effekt, indem sie Licht auf rauen Oberflächen streuen oder Licht auf einer glatten Oberfläche reflektieren. Die Verwendung von Aluminiumpigmenten trägt dazu bei, den Produkten ein metallisches Aussehen zu verleihen und so ihre ästhetischen Eigenschaften zu verbessern.

• Aluminiumpigmente sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, wie zum Beispiel lamellare Flakes (Cornflakes), lentikulare Flakes (Silberdollars) und vakuummetallisierte Pigmente (VMPs). Darüber hinaus werden Aluminiumpigmente je nach Benetzungseigenschaften in zwei Gruppen – Leafing und Non-Leafing – eingeteilt.

• Der weltweite Markt für Aluminiumpigmente ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Automobilindustrie hat in den letzten Jahren in Entwicklungsländern ein beträchtliches Wachstum erlebt. Dies wiederum hat die Nachfrage nach Aluminiumpigmenten in Farben & Lacken deutlich gesteigert.

• Das Aufkommen fortschrittlicher Technologien im Entwicklungsprozess von Aluminiumpigmenten wird voraussichtlich im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten für den Markt schaffen.

Globaler Markt für Aluminiumpigmente: Segment trends

• Aluminiumpigmente werden häufig in Farben und Beschichtungen, Kunststoffen, Körperpflegeprodukten, Druckfarben und Baumaterialien verwendet. Farben und Beschichtungen machten 2018 einen Anteil von mehr als 45 % am globalen Markt für Aluminiumpigmente aus. Aluminiumpigmente werden in Farben und Beschichtungen verwendet, um einen Metallic-Effekt mit guter Deckkraft zu erzeugen. Sie wirken auch als Korrosions- und Antireflexionsmittel. Diese Pigmente werden in verschiedenen Arten von Beschichtungen wie Automobil-, Reparaturlack-, Coil-, Leitlack-, Dach-, Hitzebeständigkeits- und Grundierungen verwendet.

• Die Endverwendung von Kunststoff war das zweitgrößte Segment auf dem globalen Markt für Aluminiumpigmente. Aluminiumpigmente verleihen in der Kunststoffindustrie einen metallischen Effekt wie Glitzer. Diese Pigmente werden aufgrund ihrer funktionellen Eigenschaften häufig in Thermoplasten verwendet.

• Körperpflege war 2018 ein weiteres lukratives Endverbrauchersegment des Aluminiumpigmentmarktes. Aluminiumpigmente werden hauptsächlich bei der Herstellung verschiedener Körperpflegeprodukte wie Lidschatten, Nagellacke, Mascara, Rouge, Shampoos, Körperwaschmittel, Lotionen, und Cremes für schimmernde Effekte. Es wird geschätzt, dass das Wachstum der Körperpflegeindustrie den Markt für Aluminiumpigmente in den nächsten Jahren ankurbelt.

• Das Druckfarbensegment hatte 2018 einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Aluminiumpigmente. Aluminiumpigmente werden häufig in Druckfarben verwendet, um verschiedenen Artikeln wie Broschüren, Etiketten, Verpackungen, Kartons, selbstklebenden Folien, Lederwaren und Metallen metallische Effekte zu verleihen .

Globaler Aluminiumpigmente-Markt: Regionale Highlights

• Der asiatisch-pazifische Raum war 2018 der größte Verbraucher des globalen Marktes für Aluminiumpigmente. Es wird geschätzt, dass die Region im Prognosezeitraum den Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen Pigmenten in wichtigen Endverbrauchersegmenten dominiert. Der steigende Trend in der Automobilindustrie in Entwicklungsländern wie China, Indien, Singapur, Thailand und Malaysia hat die Nachfrage nach Aluminiumpigmenten im Farben- und Lacksegment beflügelt. China wird voraussichtlich bis 2027 der größte Verbraucher von Aluminiumpigmenten sein.

• Die Farben- und Lackindustrie hat die Nachfrage nach Aluminiumpigmenten in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa vorangetrieben. Es wird erwartet, dass ein anständiges Wachstum in der Automobilindustrie das Wachstum des Marktes für Aluminiumpigmente in Europa und Nordamerika im Prognosezeitraum ankurbelt.“

• Der Nahe Osten und Afrika dürften im Prognosezeitraum ein lukrativer Markt für Aluminiumpigmente sein. Das Segment Farben und Beschichtungen wird im Prognosezeitraum als der größte Endverbraucher des Marktes für Aluminiumpigmente im Nahen Osten und in Afrika geschätzt.

Wichtige Entwicklungen auf dem globalen Aluminiumpigmente-Markt

• Im Januar 2020 hat SCHLENK Metallic Pigments die Pigmentproduktlinie Zenexo erweitert, die auf der UTP-Technologie basiert und im Automobilbereich Anwendung findet.

• Im November 2019 hat die DIC Corporation mit PIGMENT TOKYO, einem vom Lagerunternehmen Warehouse TERRADA betriebenen Labor für Kunstmaterialien, zusammengearbeitet, um DIC-Pigmente für Kosmetika bereitzustellen, um den Schwerpunkt des Marketings auf Kunstanwendungen auszudehnen.

• Im September 2019 hat Silberline in der Produktionsstätte von Tamaqua, Pennsylvania, eine Erweiterung des wasserbasierten Aluminiumpigments durchgeführt.

• Im März 2019 hat Sun Chemical Performance Pigments Benda Lutz COMPAL PC auf den Markt gebracht, ein hochkonzentriertes Aluminiumpräparat für Pulverlacke, das in bahnbrechender Pelletform erhältlich ist und Staubbildung verhindert, bei der Reinigung von Geräten hilft und die Exposition der Arbeiter verbessert.

• Im Juni 2018 plant die BASF, ihre Produktionskapazität für Paliocrom-Effektpigmente zu erweitern, um ihren Kunden die Entwicklung neuer trendiger hochwertiger Beschichtungen zu ermöglichen.

Globaler Markt für Aluminiumpigmente: Wettbewerbslandschaft

• Auf dem globalen Markt für Aluminiumpigmente sind verschiedene große und mittlere Hersteller tätig. Aufgrund der integrierten Wertschöpfungskette wird eine intensive Rivalität zwischen etablierten Playern erwartet.

• Zu den führenden Akteuren auf dem globalen Markt für Aluminiumpigmente gehören Alba Aluminiu, Altana AG, Asahi Kasei Corporation, BASF SE, Carlfors Bruk AB, Carl Schlenk AG, Geotech International BV, Metaflake Ltd., Metal Powder Company Ltd., Silberline Mono Pigment Developments Ltd., Sun Chemical Corporation und Toyal America Inc.

