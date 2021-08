Der Markt für ästhetische Dienstleistungen in Nordamerika wird bis 2024 einen Wert von USD 28,1 Milliarden erreichen

Der Markt für ästhetische Dienstleistungen in Nordamerika wird bis 2024 einen Wert von USD 28,1 Milliarden erreichen

Nordamerika ästhetische Dienstleistungen Markt ist prophezeit in einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) bleiben sehr wettbewerbsfähig für die nächsten Jahre. Die Spieler könnten investieren, um technologischen Fortschritt zu erreichen und sich auf Produktinnovationen zu konzentrieren. Apropos technologischer Fortschritt, Die Entwicklung von minimal-invasiven Verfahren ist ein gutes Beispiel zu folgen. Der Markt Zeugen die Anwesenheit von Top-Spielern wie Riverchase Dermatologie und Kosmetische Chirurgie, Advanced Dermatology &Ampere; Kosmetische Chirurgie, und Dermatology Solutions Group.

TMR erwartet, dass der Markt für ästhetische Dienstleistungen in Nordamerika bis zum Abschluss von 2024 mit 28,1 Mrd. Nach Endbenutzern könnten Dermatologiekliniken und kosmetische Zentren eine herausragende CAGR von 8.6% aufweisen. Im Jahr 2016 erzielten die USA einen maximalen Umsatz von 14,7 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass das Land in den kommenden Jahren weiterhin größere Einnahmen erzielen wird.

Technologischer Fortschritt energiebasierter ästhetischer Geräte Treibt die Nachfrage an

Es könnte eine Reihe von Faktoren zugunsten des nordamerikanischen Marktes für ästhetische Dienstleistungen wirken. Die Verfügbarkeit benutzerfreundlicher Produkte und die steigende Nachfrage von Männern und Frauen dürften das Wachstum des Marktes verbessern. Die Akteure könnten von technologischen Entwicklungen energiebasierter ästhetischer Geräte profitieren, um sich eine starke Position auf dem Markt zu sichern. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für kosmetische Eingriffe könnte ein weiterer Faktor sein, der zum Marktwachstum beiträgt. Die wachsende geriatrische Bevölkerung und die zunehmende Einführung minimalinvasiver Verfahren dürften sich für den Markt positiv auswirken.

Hohe Präferenz für weniger schmerzhafte Behandlungen und solche mit kürzerem Krankenhausaufenthalt wird vorausgesagt, um gute Aussichten auf dem Markt zu bringen. Die Nachfrage nach Fettabsaugverfahren aufgrund der besorgniserregenden Zunahme der fettleibigen Bevölkerung könnte auch den Fokus auf ästhetische Dienstleistungen richten.

Geringer Fokus auf Geräte für dermatologische Behandlungen Bremst Wachstum

Der North America ästhetische Dienstleistungen Markt wird voraussichtlich Zunehmender Geschwindigkeit in der nahen Zukunft. Es könnte jedoch einige Faktoren geben, die sein Wachstum stoppen. Reduzierte Konzentration auf die Entwicklung von Geräten zur Behandlung dermatologischer Erkrankungen und strenge Sicherheitsvorschriften könnten die Nachfrage auf dem Markt behindern. Nichtsdestotrotz wird prognostiziert, dass eine hohe Inzidenz von Hautkrankheiten, eine zunehmende Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der medizinischen Infrastruktur sowie ein wachsendes Bewusstsein der Verbraucher, insbesondere in den USA, reichlich Möglichkeiten auf dem Markt schaffen werden.

Die Nachfrage nach Entfernung von unerwünschtem Fett und Hautstraffung angesichts der Entstehung innovativer mechanischer Geräte für nicht-invasive Verfahren könnte für den Markt für ästhetische Dienstleistungen in Nordamerika ein gutes Zeichen sein. In letzter Zeit gab es eine große Nachfrage nach Gesichtskonturierung und Brustvergrößerung in der Region.

Die informationen in diesem bericht präsentiert basiert auf einem TMR bericht, titel “Ästhetische Dienstleistungen Markt (Service – Chirurgische (Hautstraffung und Körper Konturierung, Gesichts Konturierung, und Gesichts Verjüngung), Nicht-chirurgische (Dermabrasion und Mikrodermabrasion, Dermal Füllstoffe (Botox und Dermal Füllstoffe), und Laser Behandlung (Narbe Behandlung, Tattoo Entfernung, und Haar Entfernung)), und Rekonstruktive Verfahren (Brust Verbesserung, Tissue Expansion, und Brennen Reparatur Chirurgie); Endbenutzer-Krankenhäuser, Dermatologiekliniken und kosmetische Zentren sowie ambulante Chirurgiezentren) – Nordamerikanische Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2016 – 2024.“

Der Markt für ästhetische Dienstleistungen in Nordamerika wurde wie folgt segmentiert:

Nordamerika Ästhetischer Dienstleistungsmarkt nach Dienstleistungen

Chirurgische Leistungen Hautstraffung und Körperformung Gesichts Konturierung Gesichtsverjüngung

Nicht-Chirurgische Dienstleistungen Dermabrasion und Mikrodermabrasion Hautfüller Botox Hautfüller Laser-Behandlung Narbenbehandlung Tattoo Entfernung Haar Entfernung Rekonstruktive Eingriffe Brustvergrößerung Gewebeausdehnung Burn-Reparatur-Chirurgie



Markt für ästhetische Dienstleistungen in Nordamerika nach Endnutzern

Krankenhäusern

Dermatologische Kliniken und Kosmetische Zentren

Ambulante Chirurgie Zentren

Nordamerika Ästhetische Dienstleistungen Markt nach Regionen

Nordamerika S. Kanada



