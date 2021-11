Der Markt für abgefülltes Wasser wird voraussichtlich bis 2028 eine moderate CAGR erreichen Covid-19-Analyse

Für ein effektives Geschäftswachstum müssen Unternehmen Forschungsberichte wie den Markt für Wasser in Flaschen annehmen, der auf diesem sich schnell ändernden Markt sehr wichtig geworden ist. Die aktuellsten Markteinblicke und -analysen in diesem Bericht rücken den Markt klar in den Fokus. Eine analytische Bewertung der Wettbewerber gibt einen klaren Überblick über die wichtigsten Herausforderungen, denen sie im aktuellen Markt und in den kommenden Jahren gegenüberstehen.

Die Aufmerksamkeit auf die überwältigenden Spieler CG Roxane, LLC, Icelandic Glacial.., Vichy Catalan Corporation, Bebidas SA, SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED, Mountain Valley Spring Company, The Coca-Cola Company, PepsiCo, Danone, Nestle Waters, Hangzhou Wahaha Group ., Sunny Delight Beverages Company, Balance Trading Company, VOSS WATER, Fiji Water und AJE.

Es wird erwartet, dass der Markt für abgefülltes Wasser im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 an Marktwachstum gewinnt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 6,2% wachsen wird. Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile des Konsums von abgefülltem Wasser treibt den Markt für abgefülltes Wasser an.

Abgefülltes Wasser ist abgepacktes Trinkwasser, beispielsweise Mineralwasser, destilliertes Wasser, Mauerwasser oder Quellwasser. Es kann kohlensäurehaltig sein oder nicht und ist in verschiedenen Größen erhältlich, von kleinen Einzelportionsflaschen bis hin zu größeren Flaschen.

Die Erhöhung der Pro-Kopf-Ausgaben und die rasche Urbanisierung sind ein entscheidender Faktor, der das Marktwachstum steigert, auch das Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile des Konsums von abgefülltem Wasser erhöht, eine wachsende Zahl gesundheitsbewusster Verbraucher, eine zunehmende Inzidenz von Krankheiten, die durch den Konsum von kontaminiertem Wasser verursacht werden, Das steigende Verbraucherbewusstsein hinsichtlich der gesundheitlichen Vorteile der Bevorzugung von abgefülltem Wasser, die steigende Nachfrage durch eine hohe Bevölkerungszahl und ineffizientes Wasserversorgungsmanagement in bestimmten Wohngebieten sind unter anderem die Hauptfaktoren, die den Markt für abgefülltes Wasser ankurbeln. Darüber hinaus werden im Prognosezeitraum 2021-2028 durch steigende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie eine zunehmende Modernisierung der am Markt angebotenen neuen Produkte neue Chancen für den Flaschenwassermarkt entstehen.

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für WASSERWASSER durch:

Nach Produkttypen (stilles Wasser, Sprudelwasser, Funktionswasser),

Vertriebskanal (Convenience Stores, Heim- und Bürozustellung, Supermärkte/ SB-Warenhäuser, On-Trade, Sonstiges)

Die Länder, die auf dem Markt für abgefülltes Wasser abgedeckt werden, sind USA, Kanada, Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Schweden, Polen, Dänemark, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei, Russland, übriges Europa in Europa, Japan , China, Indien, Südkorea, Neuseeland, Vietnam, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest Asien-Pazifik (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Brasilien, Argentinien, Rest Südamerikas as ein Teil von Südamerika, VAE, Saudi-Arabien, Oman, Katar, Kuwait, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrikas (MEA).

Warum ist der Marktbericht über Wasser in Flaschen von Vorteil?

Der Bericht über in Flaschen abgefülltes Wasser wird mit einer gründlichen und dynamischen Forschungsmethodik erstellt. Der Bericht bietet ein vollständiges Bild des Wettbewerbsszenarios des Wasser in Flaschen Marktes. Es enthält eine Vielzahl von Informationen über die neuesten technologischen und produktbezogenen Entwicklungen in der Mineralwasserindustrie. Die umfangreichen Analysen stehen im Zusammenhang mit den Auswirkungen dieser Verbesserungen auf die Zukunft des Branchenwachstums In Flaschen abgefülltes Wasser. Der Bericht über abgefülltes Wasser hat die erforderlichen wesentlichen historischen Daten und Analysen in dem umfassenden Forschungsbericht zusammengefasst.



Die Erkenntnisse im Bericht Flaschenwasser sind leicht verständlich und enthalten eine grafische Darstellung der Zahlen in Form von Balkendiagrammen, Statistiken, Tortendiagrammen usw.

Schwerpunktbereiche des Berichts:

Marktgröße und Prognose für abgefülltes Wasser 2021 – 2028

Auswirkungen von COVID-19 auf Nachfrage und Angebot im Wasser in Flaschen Markt

Wichtige Entwicklungen in der Mineralwasserindustrie

Marktdynamik, die sich auf die Mineralwasserindustrie auswirkt

Wettbewerbslandschaft der Mineralwasserindustrie

Die Positionierung der wichtigsten Marktteilnehmer in der Mineralwasserindustrie

Wichtige Markttrends und zukünftige Wachstumsaussichten des Wasser in Flaschen Marktes

Umsatz und Prognose des Marktes für abgefülltes Wasser nach Typ, 2021 – 2028

Umsatz und Prognose des Marktes für abgefülltes Wasser nach Anwendung, 2021 – 2028

Marktumsatz und Prognose für abgefülltes Wasser nach Endverbrauch, 2021 – 2028

Umsatz und Prognose des Marktes für abgefülltes Wasser nach Geografie, 2021 – 2028

