Der Kaliumformiat-Markt wird mit stetiger Wachstumsrate steigen

Kaliumformiat-Markt: Die wichtigsten Highlights

Der globale Kaliumformiat-Markt wurde 2018 auf ca. 615 Mio. USD geschätzt und wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von ca. 5 % wachsen. Der Bedarf an Es wird erwartet, dass effektive und umweltfreundliche Enteisungslösungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie den Kaliumformiat-Markt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Die geringe Umweltbelastung von Kaliumformiat macht es im Vergleich zu anderen Materialien zu einer kostengünstigen und nachhaltigen Lösung. Kaliumformiat hat einen geringen chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) und einen geringen biologischen Sauerstoffbedarf (BSB). Daher ist es biologisch abbaubar.

Haupttreiber des Kaliumformiat-Marktes

Die Enteisung der Start- und Landebahnen von Flughäfen ist aus Sicherheitsgründen erforderlich. Auf Start- und Landebahnen von Flughäfen wird häufig chemische Enteisung eingesetzt, um die Schneeschmelze zu beschleunigen. Beim Enteisen werden anorganische Salze verwendet, die einen niedrigeren Schmelzpunkt als Eis haben. Anorganische Salze werden in Form von Solelösungen in Enteisungsanwendungen verwendet. Sie sind kurzfristig wirksam; sie wirken sich jedoch nachteilig auf Baustoffe aus.

Enteiser auf Kaliumformiat-Basis sind biologisch besser abbaubar als anorganische Salze und organische Gegenstücke wie Acetatsalze und Harnstoff. Sie sind effektiv und umweltfreundlich. Dies wird voraussichtlich die Nachfrage nach Kaliumformiat in der Luft- und Raumfahrtindustrie im Prognosezeitraum ankurbeln.

Neu entdeckte und potenzielle Öl- und Gasreserven bieten wahrscheinlich Chancen

Die steigende Nachfrage nach Öl und Gas in Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien ist ein wichtiger Faktor, der die Bohraktivitäten ankurbelt. Eine große Anzahl von Mineralölunternehmen erkundet kontinuierlich neue Öl- und Gasreserven.

Die Zahl der neuen Öl- und Gasfunde hat in den Ländern Afrikas in den letzten Jahren zugenommen. Große unerschlossene Reserven in Afrika wecken das Interesse einiger der größten globalen Explorations- und Produktionsunternehmen.

Diese neuen Öl- und Gasentdeckungen werden wahrscheinlich irgendwann Bohr- und Komplettierungsflüssigkeiten erfordern. Daher wird geschätzt, dass neu entdeckte und potenzielle Öl- und Gasreserven im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten für den Kaliumformiat-Markt schaffen.

Preisanstieg von Kaliumformiat

Kaliumformiat wird hauptsächlich in flüssiger Form hergestellt, und seine Handhabung und sein Transport sind schwierig. Daher sind die Preise für flüssiges Kaliumformat höher. Dies macht es in verschiedenen Anwendungen, insbesondere als Enteisungsmittel, weniger wettbewerbsfähig als seine Ersatzstoffe. Dies wiederum wird voraussichtlich den globalen Kaliumformiat-Markt im Prognosezeitraum bremsen.

Europa ein bedeutender Kaliumformiat-Markt

Wertmäßig hatte Europa 2018 einen herausragenden Anteil am weltweiten Kaliumformiat-Markt. Dies ist auf die starke Nachfrage nach Kaliumformiat in der Öl- und Gasindustrie sowie als Enteisungsmittel zurückzuführen.

Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum sind die anderen prominenten Verbraucher von Kaliumformiat. Kaliumformiat wird in Nordamerika zunehmend zum Enteisen verwendet. Die BASF SE betreibt in den USA eine Ameisensäure-Produktionsanlage. Das Unternehmen verkauft Ameisensäure an Hersteller von Start- und Landebahnenteisung zur Herstellung von Kaliumformiat in Nordamerika.

Der Anstieg der Öl- und Gasexplorationsaktivitäten in der Region dürfte die Nachfrage nach Kaliumformiat im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ankurbeln.

