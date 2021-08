Der irakische Markt für Speiseöle und -fette wird bis 2025 voraussichtlich eine CAGR von 6,0 % erreichen

In einer stark konsolidierten Geschäftslandschaft halten die fünf größten Unternehmen auf dem irakischen Speiseöle und -fette 70 % des Gesamtmarktes, heißt es in einem neuen Bericht von Transparency Market Research (TMR). Marsan Gida San Ve Tic A.S. – Die Holding mit fünf Marken in der Kategorie Speiseöle und -fette ist ein wesentlicher Faktor für ihren hohen Marktanteil. Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, Joint Ventures sowie Fusionen und Übernahmen waren wichtige Wettbewerbsstrategien der wichtigsten Akteure auf diesem Markt. Der Ausbau der Produktionsanlagen in kosteneffizienten Regionen steht auch auf der Wachstumstabelle führender Akteure auf dem irakischen Speiseöl- und -fettmarkt.

Laut einer Marktstudie von Transparency Market Research wird der irakische Markt für Speiseöle und -fette bis Ende 2025 voraussichtlich einen Wert von 2,3 Mrd. USD haben und zwischen 2017 und 2025 um 6,0 % CAGR steigen 1,4 Mrd. USD im Jahr 2017. In Bezug auf den Umsatz nimmt das Produktsegment Pflanzen- und Saatöl eine herausragende Stellung auf dem irakischen Markt für Speiseöle und -fette ein. Es wird erwartet, dass das Segment bis 2025 die führenden 51,3% des Gesamtmarktes halten wird. Unter den Schlüsselregionen wird Bagdad voraussichtlich seine Dominanz im Gesamtmarkt bis 2025 behalten.

Umfangreiche Forschung und Entwicklung zur Entwicklung hochwertiger Produkte zum Nutzen des Marktes

Die steigende Nachfrage nach hochwertigem Speiseöl befeuert in erster Linie den irakischen Markt für Speiseöle und -fette. Hochwertige Speiseöle sind reich an Vitamin E, einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren und Omega-3. Sie haben einen hohen Rauchpunkt, der dazu beiträgt, den Nährwert bei höheren Temperaturen zu erhalten. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, betreiben große Unternehmen, die an der Herstellung von Speiseölen im Land beteiligt sind, Forschung und Entwicklung, um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. Diese Unternehmen unternehmen auch Anstrengungen, Speiseöle und -fette für gesundheitsbewusste Verbraucher zu entwickeln.

Der zunehmende Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, die hauptsächlich auf Öl basieren, war auch ein Schlüsselfaktor für das Wachstum des irakischen Marktes für Speiseöle und -fette. Ein veränderter Lebensstil und veränderte Essgewohnheiten steigern die Nachfrage nach verzehrfertig verpackten Lebensmitteln. Dies begünstigt das Wachstum des irakischen Marktes für Speiseöle und -fette.

Das Wachstum des Tourismussektors birgt Potenzial für das Wachstum des irakischen Marktes für Speiseöle und -fette. Aufgrund jahrzehntelanger Kriege, geschlossener Regime und immer wiederkehrender politischer Instabilität ist der irakische Tourismussektor derzeit unterentwickelt und wird vernachlässigt. Mit zunehmender politischer Stabilität und wirtschaftlicher Entwicklung hat der Irak jedoch das Potenzial, sich zu einem globalen Reiseziel zu entwickeln. Lange Zeit als Pilgerziel angesehen, nimmt der Freizeittourismus, wenn auch in geringer Zahl, zu. Dies dürfte dem Markt für Speiseöle und -fette indirekt zugute kommen.

Abgesehen davon beschleunigt die steigende Bevölkerung, die zu einem Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs von Speiseölen führt, das Wachstum des irakischen Marktes für Speiseöle und -fette. Dies, zusammen mit einem steigenden verfügbaren Einkommen der Verbraucher, hat zu höheren Ausgaben für Restaurants und den Kauf von verzehrfertigen Lebensmitteln geführt.

Politische Instabilität und schwaches Wirtschaftswachstum stellen den Markt vor Herausforderungen

Auf der anderen Seite sind politische Unruhen und wirtschaftliche Unruhen eine wesentliche Hemmschwelle für das Wachstum des irakischen Marktes für Speiseöle und -fette. Die schwache wirtschaftliche Lage einer großen Bevölkerung zusammen mit der steigenden Bevölkerung, die aufgrund des anhaltenden Konflikts unterhalb der Armutsgrenze lebt, waren die Gründe, warum der Internationale Währungsfonds Zuschüsse gewährt hat.

Zudem schränken hohe Kosten für die Gewinnung verschiedener Speiseöle den Markteintritt neuer Akteure ein. Dies verlangsamt das Wachstum des irakischen Marktes für Speiseöle und -fette.

Die hier vorgestellte Überprüfung basiert auf den Ergebnissen eines TMR-Berichts mit dem Titel „Markt für Speiseöle und -fette (nach Produkttyp – Pflanzen- und Samenöl (Sojaöl, Sonnenblumenöl, Maisöl, Palmöl, Rapsöl), Streichöle und Fette (Butter, Margarine) und Kochfette – Irak Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2024.“

Die zentralen Thesen;

Steigender Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln schürt die Nachfrage

Politische Unruhen und schwaches Wirtschaftswachstum fordern das Wachstum heraus

