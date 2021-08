Der Ingwerölmarkt wird im Zeitraum 2020-2030 mit einer CAGR von 9,1% expandieren

Ingweröl Markt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Ingweröl-Markt enthält globale Marktanalysen und Chancen für 2020-2030. Der Ingwerölmarkt wird von 2020 bis 2030 voraussichtlich mit einer CAGR von 9,1 % wachsen.

Die Zahl der COVID-19-Patienten steigt weltweit rasant an. Der Konsum tierischer Produkte nimmt ab, da die Zahl der durch Tiere verursachten Krankheiten zunimmt. Verbraucher bevorzugen pflanzliche Produkte gegenüber tierischen Produkten, was für den Ingwerölmarkt von Vorteil ist. Aufgrund von COVID-19 war eine große Anzahl von Ländern in den letzten zwei bis drei Monaten gesperrt und die Welt steht vor wirtschaftlichen Problemen. Aufgrund von Sperrungen gibt es Störungen in der Lieferkette, nach denen der Ingwerölmarkt in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich moderat wachsen wird.

Nachfrage nach Ingweröl, um lukrative Möglichkeiten für Marktteilnehmer zu schaffen

Zu den Schlüsselfaktoren, die den globalen Ingwerölmarkt beeinflussen, gehört die steigende Nachfrage in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Lebensmittel- und Getränkehersteller verwenden Ingweröl, um ihren Produkten einen einzigartigen Geschmack, Geschmack und Aroma zu verleihen. Die steigende Nachfrage nach aromatisierten Getränken und Säften auf dem Weltmarkt ist auch einer der Faktoren, die die Nachfrage der Hersteller beeinflussen, ihren Produkten Ingweröl als natürliche Zutat oder Aroma hinzuzufügen. Auf der anderen Seite gewinnt die Nachfrage nach Ingweröl aufgrund seiner medizinischen Eigenschaften auch von der Pharmaindustrie an Fahrt. Ingweröl hilft bei Muskelschmerzen, Schmerzen, Krämpfen und wird in Medikamenten gegen Erkältung, Grippe, Husten usw. verwendet.

