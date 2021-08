Der Heliummarkt wird voraussichtlich bis 2027 um 4% CAGR wachsen

Globaler Heliummarkt: Die wichtigsten Highlights

• Der globale Heliummarkt wurde im Jahr 2018 auf ~2,4 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~4% wachsen.

• Je nach Typ hielt das Gassegment 2018 einen dominierenden Anteil am weltweiten Heliummarkt, hauptsächlich aufgrund der Verwendung von Heliumgas in verschiedenen Anwendungen wie Druckbeaufschlagung und Spülung, Schweißen, kontrollierte Atmosphäre, Lecksuche und Beatmung von Gemischen.

• In Bezug auf Endverbraucher hatte das Segment Sonstige im Jahr 2018 einen großen Anteil am weltweiten Heliummarkt. Das Segment umfasst Branchen wie Fertigung, Computer, Beleuchtung und Versorgungsunternehmen.

• Basierend auf der Anwendung machte das Segment Kryotechnik im Jahr 2018 aufgrund der zunehmenden Verwendung von Helium in kryogenen Anwendungen einen erheblichen Anteil am weltweiten Heliummarkt aus.

• Der Heliummarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der schnellen Urbanisierung und Industrialisierung in der Region wahrscheinlich erheblich wachsen.

Haupttreiber des globalen Helium-Marktes

• Steigende Investitionen im Telekommunikationssektor erhöhen die Nachfrage nach Glasfasern weltweit. Optische Fasern werden in Datenübertragungs- und Kommunikationsdiensten verwendet. Dies ermöglicht eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung bei der Kommunikation über kleine und große Entfernungen. Helium spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Glasfasern. Diese Fasern werden während des Ziehprozesses mit mehreren unterschiedlichen Umhüllungen beschichtet. Die Beschichtungen werden nach dem Verfahren der modifizierten chemischen Gasphasenabscheidung (MCVD) aufgebracht. Helium wird mit MCVD-reaktiven Gasen gemischt, um den Wärmegradienten zu erhöhen und die Gleichmäßigkeit der Umhüllungen zu verbessern. Daher wird geschätzt, dass der Anstieg der Nachfrage nach optischen Fasern in der Telekommunikationsindustrie den Heliummarkt ankurbelt.

• Es wird erwartet, dass steigende Investitionen in die globale Elektronik- und Halbleiterindustrie, insbesondere in Entwicklungsländern, den globalen Heliummarkt antreiben. Helium wird hauptsächlich bei der Herstellung von Halbleitern verwendet, da es eine hohe Wärmeleitfähigkeit bietet, die dazu beiträgt, die Temperatur des Siliziums während des Herstellungsprozesses zu regulieren. Helium besitzt auch Niedertemperatur- und Inertgaseigenschaften. Dies wird voraussichtlich die Akzeptanz in der Elektronik- und Halbleiterindustrie fördern.

Asien-Pazifik wird weltweiter Heliummarkt führen

• Der asiatisch-pazifische Raum führte 2018 den globalen Heliummarkt an, aufgrund der schnellen Industrialisierung und Urbanisierung in der Region, insbesondere in Ländern wie China, Indien und Japan.

• Die steigende Nachfrage nach Helium in Branchen wie Elektronik und Halbleiter, Gesundheitswesen und Fertigung dürfte den Markt in der Region ankurbeln. Helium verbessert die Wärmeübertragung und bietet eine stabile inerte Atmosphäre, die für eine erhöhte Produktivität bei der Halbleiterherstellung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie erforderlich ist.

Wichtige Entwicklungen auf dem globalen Heliummarkt

• Am 30. August 2019 hat die Messer Group in Dung Qu?t, einer Küstenstadt im Zentrum Vietnams, eine neue, große Produktionsanlage für Luftgase in Betrieb genommen. Die Anlage soll eine Gesamtverarbeitungskapazität von 400.000 Kubikmeter Luft pro Stunde haben.

• Im März 2019 gab die Messer Gruppe ihr Joint Venture mit CVC Capital Partners bekannt, die eine Mehrheitsbeteiligung am Gasegeschäft von Linde in Nordamerika sowie an bestimmten Geschäftsaktivitäten von Linde und Praxair in Südamerika erworben hatte. Der Schritt soll der Messer Group die Möglichkeit bieten, wieder in die Industriegasemärkte in Nord- und Südamerika einzusteigen.

• Am 04. April 2019 eröffnete die Iwatani Corporation in Japan zwei neue Heliumzentren – das Tsukuba Gas Center und das Yokosuka Gas Center. Diese neuen Zentren erhöhten die Abfüllkapazität des Unternehmens um das 1,3-fache der gesamten bestehenden Stützpunkte. Das Unternehmen führte außerdem eine hocheffiziente Anlage zur Heliumrückgewinnung ein, die den Heliumverlust schätzungsweise um ein Achtel des herkömmlichen Niveaus reduzieren wird.

• Im November 2016 erwarb Taiyo Nippon Sanso Corporation Supagas Holdings Pty Ltd („Supagas“), ein in Australien ansässiges Industriegas- und LPG-Unternehmen. Die Übernahme würde dem Unternehmen helfen, seine Marktdurchdringung in Australien zu verbessern.

• Im August 2019 hat Linde Plc. gab die Eröffnung einer neuen Gasproduktionsanlage zur Lieferung von Kohlendioxid, Wasserstoff und Methan an Evonik Industries auf Jurong Island in Singapur bekannt. Die neue, integrierte Anlage ist mit den fortschrittlichen Technologien von Linde ausgestattet, die die Anlageneffizienz, Zuverlässigkeit und umweltbezogene Nachhaltigkeit erhöhen. Die neue Anlage stärkt Lindes Präsenz auf Jurong Island und positioniert sich als bevorzugter Industriegaslieferant für die petrochemische Industrie in Singapur.

Globaler Heliummarkt: Wettbewerbslandschaft

• Der globale Heliummarkt wird von multinationalen Unternehmen angeführt, die auf der ganzen Welt operieren.

• Prominente Akteure auf dem globalen Heliummarkt sind Linde Plc., Axcel Gases, Taiyo Nippon Sanso Corporation, Air Products and Chemicals, Inc., Messer Group, Weil Group, Iwatani Corporation, Matheson Tri-Gas, Inc., The Southern Gas Limited, Ellenbarrie Industrial Gases, US Gas, Air Liquide und North American Helium.

