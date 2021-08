Der globale Markt für intelligenten Tourismus zeigt ein enormes Wachstum mit führenden Akteuren Booking Holdings, TripAdvisor, Expedia, FeWo-direkt, Kayak

QY Reports Der kürzlich veröffentlichte Global Smart Tourism Market Report 2021 ist eine objektive und eingehende Studie des aktuellen Stands, die auf die wichtigsten Treiber, Marktstrategien und das Branchenwachstum abzielt. Die Smart Tourism-Studie umfasst auch die wichtigen Errungenschaften des Marktes, Forschung und Entwicklung, die Einführung neuer Produkte, Produktreaktionen und das regionale Wachstum der führenden Wettbewerber, die auf dem Markt auf universeller und lokaler Ebene tätig sind. Die strukturierte Analyse enthält sowohl eine grafische als auch eine schematische Darstellung des weltweiten Smart Tourism Market mit seinen spezifischen geografischen Regionen, einschließlich der folgenden Hauptakteure Booking Holdings, TripAdvisor, Expedia, HomeAway, Kayak, QUNR, Ctrip, Orbitz, MakeMyTrip, TravelZoo, Sabre Corporation, Opodo , Travelgenio, Reisen, Webjet, Wotif.c

Der Markt für intelligenten Tourismus wird auf die beste Kombination aus unersetzlichem Primärwissen und Sekundärquellen und internen Methoden analysiert. Die Marktbewertung in Echtzeit ist ein wichtiger Bestandteil der Marktgrößen- und Prognosemethoden. Ein Gremium aus Branchenexperten und wichtigen Teilnehmern half, relevante Aspekte anhand realistischer Parameterschätzungen für eine umfassende Studie zusammenzufassen.

Schlüsselprodukttyp: Online Offline

Markt nach Anwendung: Reservierungen vornehmen, Übersetzungsdienste, Regieanleitung, Audioanleitung, Sonstiges

Wettbewerbsszenario:

Die Studie bewertet Faktoren wie Segmentierung, Beschreibung und Anwendungen von Smart Tourism-Branchen. Es leitet genaue Einblicke ab, um einen ganzheitlichen Überblick über die dynamischen Merkmale des Unternehmens, einschließlich Aktien, Gewinngenerierung, zu geben und so den Fokus auf die kritischen Aspekte des Unternehmens zu lenken.

Mehrere prominente Marktteilnehmer betreiben Forschung und Entwicklung, um technologisch fortschrittliche Produkte anzubieten; Somit treibt dieser Faktor das Wachstum des Smart Tourism-Marktes an. Hohe Wartungsgebühren können jedoch das Wachstum des Smart Tourism-Marktes hemmen. Darüber hinaus ist der steigende Trend des Heimbrauens in verschiedenen Ländern der Hauptfaktor, der im Prognosezeitraum für eine massive Nachfrage erwartet wird.

Der Bericht der Smart Tourism Industry bietet Studien auf globaler und regionaler Ebene, um eine umfassende Wertmarktanalyse für die Jahre (2015-2019 – Historische Jahre, 2020 – Basisjahr und Prognosezeitraum 2021-2028) bereitzustellen. Der Marktforschungsbericht Intelligenter Tourismus ist eine umfassende Studie zu aktuellen Trends, Marktwachstumstreibern und Einschränkungen. Jedes Marktsegment wird grob nach Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Süd- und Mittelamerika) analysiert, um umfassende Informationen auf globaler und regionaler Ebene bereitzustellen.

Diese Studie liefert detaillierte Informationen zu den wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Markt für intelligenten Tourismus auf globaler und regionaler Ebene beeinflussen (Treiber, Einschränkungen, Chancen und Herausforderungen), Prognose der Marktgröße in Bezug auf Wert, Marktanteil nach Regionen und Segmenten ; regionale Marktpositionen; Wachstumschancen in Segmenten und Ländern; Neue Produktentwicklungen, Stärken und Schwächen, Markenportfolio; Marketing- und Vertriebsstrategien; Herausforderungen und Bedrohungen durch den aktuellen Wettbewerb und die Aussichten; Wichtige Unternehmensprofile, SWOT, Portfolio- und Wachstumsstrategien.

Die wichtigsten Sonden im Zusammenhang mit dem globalen Markt für intelligenten Tourismus mit Covid-19-Effekt werden im Bericht gelöst:

Wie schlagen sich die Marktakteure bei dieser Covid-19-Veranstaltung?

Wie wirkt sich die Preisgestaltung für wesentliche Rohstoffe und den zugehörigen Markt auf den Markt für intelligenten Tourismus aus?

Ist die Covid-19-Pandemie bereits auf die geplante Region betroffen oder was werden die maximalen Auswirkungen von Covid-19 in der Region sein?

Wie wird das CAGR-Wachstum des Markt für intelligenten Tourismus im Prognosezeitraum sein?

Wie hoch wird der geschätzte Wert des Markt für intelligenten Tourismus im Jahr 2028 sein?

