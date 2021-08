Der globale Markt für gefrorene Meeresfrüchte wird bis 2026 eine Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar erreichen

Der globale Markt für gefrorene Meeresfrüchte ist laut Transparency Market Research von einem starken Wettbewerb zwischen führenden Marktteilnehmern geprägt.

Unternehmen wie Beijing Princess Seafood International Trading, Nomad Foods Europe, Marine Harvest ASA, The Union Frozen Products, AquaChile und Grupo Pescanova sind einige der Namen, mit denen man auf dem globalen Markt für gefrorene Meeresfrüchte rechnen muss. Diese Marktführer fordern sich derzeit durch Produktinnovation und Preisdifferenzierung gegenseitig heraus.

Der Bericht über den globalen Markt für gefrorene Meeresfrüchte besagt, dass die Verkäufer von gefrorenen Meeresfrüchten in den kommenden Jahren wahrscheinlich strategische Partnerschaften und Kooperationen eingehen werden, um ihr Produktportfolio und ihre geografische Reichweite zu erweitern. In naher Zukunft wird erwartet, dass Die führenden Unternehmen, die tiefgekühlte Meeresfrüchte herstellen, werden strategische Verbindungen mit multinationalen Lebensmittelkettendiensten anstreben.

In seinem Bericht über den globalen Markt für gefrorene Meeresfrüchte prognostiziert Transparency Market Research, dass der Markt im Prognosezeitraum wahrscheinlich um träge 3,7% CAGR steigen wird. Diese schleppende Wachstumsrate wird hauptsächlich auf die komplizierte Natur der Techniken zurückgeführt, die bei der Verarbeitung von gefrorenen Meeresfrüchten verwendet werden

PDF-Broschüre herunterladen – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=38303

Innovative und einzigartige Verpackungslösungen steigern die Marktnachfrage

Anbieter von gefrorenen Meeresfrüchten verwenden verschiedene Strategien, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Herstellern auf dem globalen Markt für gefrorene Meeresfrüchte zu verschaffen. Es werden Anstrengungen unternommen, die Haltbarkeit und Qualität von gefrorenen Fischprodukten durch bestimmte technologische Innovationen zu verbessern. Innovative Beutelverpackungen sind eine solche Lösung, die von Herstellern verwendet wird, um den Verlust von Nährstoffen in gefrorenen Meeresfrüchteprodukten zu verhindern.

Krustentierprodukte werden zum Top-Seller auf dem Markt

Auf dem weltweiten Markt für gefrorene Meeresfrüchte werden verschiedene Arten von Produkten verkauft, nämlich Krustentiere, Fische, Weichtiere und andere gefrorene Meeresfrüchte. Es wird geschätzt, dass sich die Produktart Krebstiere im Prognosezeitraum zum Top-Seller auf dem globalen Fischmarkt entwickelt.

Hohe Gewinnspannen sind mit dem Nahrungsmitteltyp Krebstiere verbunden, und die steigende Nachfrage nach exotischen Meeresfrüchten zusammen wird wahrscheinlich den wachsenden Absatz des Marktes für gefrorene Krustentiere in die Höhe schnellen lassen. Der Bericht über den globalen Markt für gefrorene Meeresfrüchte geht auch davon aus, dass die Verkäufe von gefrorenen Fischprodukten im Prognosezeitraum voraussichtlich rund 30% des gesamten weltweiten Verkaufs von gefrorenen Meeresfrüchten ausmachen werden. Darüber hinaus ist die Lagerung von gefrorenem Fisch vergleichsweise unkomplizierter und dürfte die Verbreitung fördern. Von den Verbrauchern wird erwartet, dass sie weiterhin dazu neigen, gefrorenen Fisch zu kochen, dessen Zubereitungstechniken einfach bleiben und der Auftaugrad beginnt.

Auf der anderen Seite wird auch erwartet, dass der globale Markt für gefrorene Meeresfrüchte aufgrund fehlender Standardisierung, fehlender Anwendung geeigneter Konservierungsmittel für Meeresfrüchte und Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten und technologisch fortschrittlichen Kühllagereinrichtungen zurückhaltend sein wird. Eine schlechte Qualität der Kühllagerdienste wird das Wachstum des globalen Marktes für gefrorene Meeresfrüchte wahrscheinlich in hohem Maße behindern, heißt es in dem Bericht.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/coconut-syrup-market-to-reach-valuation-of-us-354-mn-by-2029-demand-for-organic-food-in-us-shall-propel-the-dominance-of-north-america-in-global-market-finds-tmr-301027365.html

Weit verbreitete Verfügbarkeit von Kühllagerungsdiensten im Kraftstoffmarkt in Europa

Auf der Grundlage der Geographie wird der Markt für gefrorene Meeresfrüchte im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit Ausnahme von Japan, Europa, Lateinamerika, Japan, dem Nahen Osten und Afrika sowie Nordamerika analysiert. Unter all diesen Regionen nimmt Europa die Spitzenposition ein und wird voraussichtlich seine Dominanz in den kommenden Jahren fortsetzen. Europa verwendet in seiner Küche in großem Umfang Fischsorten, was die Nachfrage nach tiefgekühlten Meeresfrüchten in der Region erhöht hat. Ein weiterer Faktor, der den Markt für gefrorene Meeresfrüchte in Europa fördert, ist die Präsenz einer großen Anzahl technologisch fortschrittlicher Kühllager auf dem ganzen Kontinent.

Die in dieser Überprüfung geteilten Informationen und Daten basieren auf einem Bericht von TMR mit dem Titel „Markt für gefrorene Meeresfrüchte (Produkttyp – Krebstiere, Fische, Weichtiere und andere; Endverbraucher – Dienstleistungen in der Lebensmittelkette, moderner Handel, Kaufhäuser, Online-Shops und andere). ) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2026.“

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=38303