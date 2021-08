Der globale Markt für Biomassekessel wird von 2014 bis 2022 eine CAGR von 19,9 % aufweisen

Laut einer neuesten Marktstudie von Transparency Market Research (TMR) wird der globale Markt für Biomassekessel von 2014 bis 2022 eine beeindruckende CAGR von 19,9 % verzeichnen. Der Bericht mit dem Titel „Markt für Biomassekessel – globale und britische Branchenanalyse, Größe, Anteil, Growth, Trends and Forecast 2014 – 2022“, heißt es, dass die Marktbewertung von 1,80 Mrd. US-Dollar im Jahr 2013 bis 2022 auf 8,90 Mrd. US-Dollar steigen wird.

Dem Bericht zufolge hat die wirtschaftliche Entwicklung in China, Brasilien und Indien zu einem steigenden Energiebedarf geführt. Dies wird Möglichkeiten für alternative Brennstoffquellen wie Biomassekessel für den Energiebedarf eröffnen. Typischerweise umfasst ein Biomassekessel eine holzbefeuerte Heizeinheit für Wärme- und Stromerzeugungsanwendungen. Darüber hinaus hat die Durchsetzung von Standardspezifikationen für Kessel Investitionen in diesem Markt in vielen Teilen der Welt gefördert. Staatliche Förderungen in Form von Steueranreizen und Einspeisevergütungen sowie günstige Regulierungen stützen das Wachstum des globalen Marktes für Biomassekessel.

Faktoren wie die Bereitstellung, Handhabung und Lagerung von Biomasse-Brennstoff wirken sich jedoch nachteilig auf das Wachstum dieses Marktes aus. Dennoch sind verschiedene von den nationalen Agenturen der Länder angebotene Programme für die Entwicklung des Marktes für Biomassekessel im Prognosezeitraum vielversprechend. In Großbritannien beispielsweise bietet der von der Regierung angebotene Anreiz für erneuerbare Wärme (RHI) Subventionen für erneuerbare Wärmetechnologien, darunter Biomasse. Der Bericht unterteilt den globalen Markt für Biomassekessel nach Rohstofftyp, Endverbraucher und Produkt Typ, Anwendung und Geographie. Land- und forstwirtschaftliche Reststoffe, holzige Biomasse, Biogas und Energiepflanzen, städtische Reststoffe und andere sind die rohstoffartigen Segmente dieses Marktes. Unter anderem hatte holzige Biomasse im Jahr 2013 aufgrund ihrer Verwendung zur Strom- und Wärmeerzeugung den größten Anteil am Weltmarkt von 78 %.

Nach Produkttyp sind sprudelnde Wirbelschichtkessel, zirkulierende Wirbelschichtkessel und Stokerkessel die Segmente des globalen Biomassekesselmarktes. Es ist das Segment der Biomasse-Heizkessel, das 2013 den Weltmarkt dominierte und seine Dominanz im Prognosezeitraum voraussichtlich beibehalten wird. davon lag 2013 der gewerbliche Sektor vor allen anderen Endverbrauchersegmenten.

Stromerzeugung und Wärme sind die beiden Segmente, die diesen Markt nach Anwendung unterteilen. Von den beiden hat Heizung den größten Anteil, der 2013 fast 80 % des Weltmarktes ausmachte. Nordamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Europa und Lateinamerika sind die regionalen Segmente des globalen Marktes für Biomassekessel. In den Entwicklungsländern China, Indien und Brasilien haben regionale Strategien zur Nutzung sicherer, erschwinglicher und zuverlässiger Energiequellen zum Wachstum des asiatisch-pazifischen Regionalmarktes beigetragen.

