Der Gesundheits – und Wellnessmarkt wird voraussichtlich bis 2031 einen Umsatz von 6,9 Billionen US-Dollar erreichen

Laut dem Bericht, die Globale Gesundheits-und wellness-Markt wurde Wert mehr als US-Dollar 4.1 Bn in 2020. Es wird prognostiziert, dass es mit einer CAGR von 5% von 2021 zu 2031expandieren wird. Gesundheit & Ampere; Wellness ist eine breite Terminologie, die verschiedene Techniken, Dienstleistungen und Produktangebote abdeckt, um Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt zu erhalten. Gesundheit umfasst verschiedene Parameter wie geistige, soziale und emotionale. Wellness ist eine Form der Lebensqualität, zu der geistiges und körperliches Wohlbefinden, emotionales und sozioökonomisches Wohlbefinden sowie Fitness, Ernährung und andere wichtige Formen des Wohlbefindens gehören.

Nordamerika dominierte den globalen Gesundheits – und Wellnessmarkt in & nbsp;2020, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Der Anstieg der Bevölkerung, die an verschiedenen chronischen Krankheiten leidet, und das zunehmende Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil und eine ausgewogene Ernährung in Nordamerika werden voraussichtlich den Konsum von Gesundheits-und Wellnessprodukten im Prognosezeitraum ankurbeln. Nordamerika & rsquo; s großer Anteil des globalen Gesundheits-und Wellness-Markt kann auf die Zunahme der Annahme von Gesundheits-und Wellness-Dienstleistungen in den USA und Kanada zurückgeführt werden. Es ist eine wichtige Zielregion für alle Akteure des globalen Gesundheits-und Wellnessmarktes.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte von 2021 bis 2031ein höchst lukrativer Markt für Gesundheit und Wellness sein. Der Markt in der Region wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR expandieren.

Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten treibt den Markt an

Der weltweite Anstieg der Prävalenz chronischer Lebensstilkrankheiten ist ein Schlüsselfaktor für den Markt. Die Prävalenz von diabetes, Bluthochdruck, asthma, arthritis, Krebs, Demenz, und andere stress-Erkrankungen deutlich erhöht hat, aufgrund der sesshaften Lebensweise und hektisch. Menschen, die nicht in der Lage sind, essentielle Aminosäuren, Vitamine und andere Komponenten zu synthetisieren, sowie diejenigen, die keine essentielle Ernährung aus ihrer Ernährung erhalten, werden mit zusätzlichen medizinischen Ergänzungen verschrieben. Nach Angaben der International Diabetes Federation (IDF) lag die Zahl der Menschen mit Diabetes in Nordamerika bei rund 46 Millionen in 2017, die voraussichtlich bis 62 Millionen von 2045.

Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation in 2018 wird bei einem von fünf Männern und einer von sechs Frauen weltweit im Laufe ihres Lebens Krebs diagnostiziert. Daher dürfte die Zunahme der Inzidenz chronischer Krankheiten den Markt im Prognosezeitraum anheizen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVDs) sind weltweit eine der häufigsten Todesursachen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen für fast 17.9 Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich, was geschätzt wird 31% aller globalen Todesfälle.

Körperliche Aktivität dominiert globalen Markt

In Bezug auf den Sektor wurde der globale Gesundheits-und Wellnessmarkt in Körperpflege, Schönheit und Anti-Aging, gesunde Ernährung, Ernährung und Gewichtsabnahme, Wellnesstourismus, körperliche Aktivität, vorbeugende und personalisierte Medizin und öffentliche Gesundheit, traditionelle und komplementäre Medizin, Spa-Wirtschaft und andere. Das Segment körperliche Aktivität dominierte den globalen Gesundheits-und Wellnessmarkt in 2020, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Körperliche Aktivitäten umfassen nicht nur Fitness/Fitnessraum und Geist-Körper (“achtsame Bewegung”) Aktivitäten, sondern auch eine Vielzahl von anderen Sportarten und aktive Freizeitaktivitäten, die Menschen in als Teil körperlich aktiv engagieren.

Die zunehmende Besorgnis über Fettleibigkeit und chronische Krankheiten und das Bewusstsein für ihren Zusammenhang mit Inaktivität werden Schätzungen zufolge weiterhin Regierungen, gemeinnützige Organisationen, medizinische Systeme, Arbeitgeber und Verbraucher dazu veranlassen, körperlicher Aktivität mehr Aufmerksamkeit zu schenken, was wiederum ein Schlüsselfaktor ist, der das Segment im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Wettbewerbslandschaft

Schlüsselakteure im globalen Gesundheits – und Wellnessmarkt sind die Esté e Lauder Companies Inc. L ‘ Oréal S. A., Unilever plc, BioThrive Sciences, Abbott Laboratories, Herbalife Nutrition Ltd., Amway Corp, BOUNTIFUL UNTERNEHMEN, Anytime Fitness, LLC, Lift Marken, BodyHoliday Saint Lucia, Heilung Feiertage (Cleveland Travel Ltd.), COMO Hotels and Resorts, Grand Resort Bad Ragaz, und SOUKYA Internationalen Ganzheitliche Gesundheit Zentrum.

Globaler Gesundheits-und Wellnessmarkt: Segmentierung

Gesundheits-und Wellnessmarkt, nach Sektoren Körperpflege, Schönheit und Anti-Aging Gesunde Ernährung, Ernährung und Gewichtsverlust Wellness-Tourismus. Körperliche Aktivität Präventive & amp; Personalisierte Medizin und öffentliche Gesundheit Traditionelle und Komplementäre Medizin Kurwirtschaft Andere

Gesundheits-und Wellnessmarkt, nach Regionen Nordamerika S. Kanada Europa Deutschland K. Frankreich Italien Spanien Übrige Europa Asien / Pazifik China Indien Japan Australien & Neuseeland Rest Asien-Pazifik Lateinamerika Brasilien Mexiko Übrige Lateinamerika Mittlerer Osten & amp; Afrika GCC-Länder Südafrika Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika



