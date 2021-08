Der Flughafen-Kiosk-Markt wird voraussichtlich eine CAGR von über 10 % verzeichnen

Der globale Flughafenkioskmarkt ist aufgrund der Belegung einer begrenzten Anzahl von Akteuren in verschiedenen Teilen der Welt naturgemäß moderat fragmentiert, wie von Transparency Market Research in seinem neuen Bericht berichtet. In den letzten Jahren wurden die Installationen des Flughafenkiosks deutlich vorangetrieben, um Fluggästen mehr Flexibilität und Komfort zu bieten. Unternehmen, die sich auf die Entwicklung neuer Produkte und Innovationen konzentrieren und gleichzeitig von der steigenden Nachfrage profitieren, werden gute zukünftige Wachstumsaussichten auf dem Flughafenkioskmarkt erwartet.

Zu den wichtigsten Akteuren des Berichts, die die Marktexpansion maßgeblich unterstützen, gehören Fujitsu Limited, Embross Group, Diebold Nixdorf AG, Toshiba Corporation, Rockwell Collins, Inc., NCR Corporation, Bolloré SA und SITA SA. Diese Marktteilnehmer verfolgen aggressive Marketingstrategien, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Sie konzentrieren sich zunehmend auf technologische Innovationen und entwickeln High-Tech-Einrichtungen, darunter automatisierte Sparbuch-Kioske und Visa-Durchgangs-Kioske für die Implementierung auf stark frequentierten Flughäfen.

Kaufe jetzt:

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=7550<ype=S

Erhöhte IT-Ausgaben auf den Flughäfen, um die Nachfrage nach Flughafenkiosken zu steigern

Fluggesellschaften setzen zunehmend auf Self-Service-Lösungen, die den Passagieren Komfort bieten, und Flughafenkioske haben daher eine überragende Bedeutung erlangt. Die Installation von Flughafenkiosken hat den Passagieren erheblich geholfen, lange Warteschlangen und Verspätungen an Flughäfen zu vermeiden. Die Flughafenkioske ermöglichen den Flughafenbehörden, den steigenden Passagierverkehr der Airline akribisch zu steuern, da sie mit eingebauten Hightech-Features ausgestattet sind und effektive Lösungen für die Beschleunigung und Kontrolle des Check-in, der Passagierabfertigung und der Gepäckabfertigung bieten. Die Zunahme der IT-Ausgaben auf den Flughäfen wird auch die Einführung von Flughafenkiosken unterstützen. Mit dem Aufkommen der Privatisierung wurden mehrere Unternehmen ermutigt, Flughafenanlagen mit moderner Infrastruktur zu erneuern. In Ergänzung,

Muster anfordern:

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=7550

Die Einführung innovativer mobiler Technologien hat den Passagieren ähnliche Dienste wie Flughafenkioske geboten. Mobile Technologien, die mit Smartphones und Tablets kompatibel sind, liefern Aufgaben, die von Flughafenkiosken ausgeführt werden, zu vergleichsweise geringen Kosten, was wiederum als ein Faktor vorherrscht, der die Akzeptanz von Flughafenkiosken in gewissem Maße behindert.

Laut Transparency Market Research wird der globale Markt für Flughafenkioske im Prognosezeitraum 2017 bis 2026 eine CAGR von über 10 % verzeichnen. Der weltweite Verkauf von Flughafenkiosken wird bis Ende 2026 auf über 100.000 Mio. Einheiten geschätzt.

Gepäckabfertigung und Informationsschalter bleiben unter den Flughafen-Kiosk-Typen dominierend

Der Bericht prognostiziert, dass Gepäckabfertigungs- und Informationsterminals hinsichtlich des Verkaufsvolumens unter den Flughafenterminals dominieren werden. Dies liegt vor allem daran, dass Flughäfen zunehmend in die Installation fortschrittlicher Gepäck-Check-in-Automaten und Informationskioske investieren, um die Optimierung des gemeinsamen Betriebs an den Flughäfen zu erleichtern. Diese Kioske ergänzen die Flexibilität und den Komfort der Passagiere weiter. Darüber hinaus soll der Verkauf von automatisierten Passkontrollkiosken und Internetkiosken bis 2026 die höchste CAGR in Bezug auf das Volumen aufweisen.

Broschüre anfordern:

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=7550

In Bezug auf das Volumen wird Europa weiterhin den globalen Markt für Flughafenkioske anführen, gefolgt von Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan (APEJ). Unter diesen Regionen wird APEJ bis 2026 weiterhin die schnellste Zunahme des Absatzes von Flughafenkiosken widerspiegeln. Auch Lateinamerika wird bis Ende 2026 einen hohen Absatz von Flughafenkiosken auf fast 12.000 Mio. Einheiten verzeichnen.

Die neueste Nachrichtenpublikation von TMR –

https://www.prnewswire.com/news-releases/government-policies-encouraging-use-of-electric-vehicles-to-reduce-environmental-verschmutzung-to-boost-electric-vehicle-charging-station-market- Innovationen-in-der-Automobiltechnologie-zu-Intensivierung-der-Wettbewerb—tmr-301317344.html

Medienkontakt

Firmenname : Transparency Market Research

Kontaktperson: Herr Rohit Bhisey

Telefon: 5186181030

Adresse: 90 State Street, Suite 700

Stadt: Albany

State: New York

Land: Vereinigte Staaten

Website: https://www.transparencymarketresearch .com/