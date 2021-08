Der Boswellia-Markt wird bis 2026 mit einer CAGR von 4,2% steigen

Die Anwendung alter medizinischer Behandlungslinien in Indien und China hat eine entscheidende Rolle für das Wachstum des globalen Boswellia-Marktes gespielt. Die Verwendung von Boswellia zur Entwicklung von Medikamenten ist in den Bräuchen und Traditionen südasiatischer Regionen fest verankert. Darüber hinaus hat sich die leichte Verfügbarkeit dieses Kräuterextrakts auch zum Vorteil des Weltmarktes ausgezahlt. Es ist erwähnenswert, dass die Ärzteschaft Trost darin findet, alte Heilmethoden neu zu erfinden und neu zu verpacken. Mehrere Mediziner behaupten, dass Boswellia einen hohen Nährwert hat und als gesunde Beilage zu Lebensmitteln verwendet werden kann. Darüber hinaus hat die nachgewiesene Wirksamkeit von Boswellia bei der Heilung von entzündlichen Erkrankungen und Erkrankungen die Marktnachfrage angetrieben.

Die Vermarktung von Boswellia hat in den letzten Jahrzehnten einen verworrenen Weg beschritten. Der Name „Indischer Weihrauch“ hat dem Weltmarkt Vorteile gebracht. Der Verkauf von Boswellia unter diesem Namen hat den Marktteilnehmern geholfen, die Aufmerksamkeit mehrerer Personengruppen auf sich zu ziehen. Darüber hinaus gelten indische Kräuter als erstklassiger Wert in der Medizin und im Gesundheitswesen. Daher hat sich das Marketingspiel der auf dem Boswellia-Markt tätigen Anbieter in letzter Zeit verbessert.

Asiatische und afrikanische Volksmedizin ist in Büchern und Leitliteratur dokumentiert. Die zeitlose Bedeutung der Volksmedizin hat das Wachstum des globalen Boswellia-Marktes unterstützt. Darüber hinaus hat auch die Erforschung chronischer Gesundheitserkrankungen, insbesondere solcher, die Entzündungen verursachen, die Marktnachfrage angetrieben. Es wird erwartet, dass der Einsatz von Boswellia in der Schulmedizin bald Realität wird.

Aquanova AG enthüllt wichtige Details zum Boswellia-Konsum

Eine aktuelle Studie der Aquanova AG hat ergeben, dass die Kombination von Curcumin und Boswellia entzündungshemmend wirken kann. Trotz des bekannten Wertes von Boswellia zur Vorbeugung von Entzündungen fügt die Forschung dieser Eigenschaft neue Dimensionen hinzu. Es verwendet Boswellia, das aus dem Gummi der in Indien vorkommenden Serrata-Pflanze gewonnen wird. Die neuen Forschungsergebnisse sollen die Wachstumsaussichten auf dem Weltmarkt verbessern.

Transparency Market Research (TMR) schätzt in einem wichtigen Bericht, dass der globale Boswellia-Markt im Zeitraum zwischen 2018 und 2026 mit einer konstanten CAGR von 4,2% wachsen wird. Der Gesamtwert des globalen Boswellia-Marktes soll 119,1 Mio. USD erreichen bis 2026, von einem Wert von 85,9 Mio. US-Dollar im Jahr 2018 ansteigend.

Verwendung von Boswellia in ätherischen Ölen

Die wachsende Popularität von Bio-Gelen und -Ölen hat die Kosmetikhersteller unter enormen Druck gesetzt, die überwältigende Nachfrage zu befriedigen. Darüber hinaus hat das Bestreben dieser Hersteller, die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Effektivität zu erfüllen, ihre Verantwortung erweitert. In diesem Szenario ist Boswellia diesen Herstellern zu Hilfe gekommen, die dieses Kraut ausgiebig zur Herstellung von ätherischen Ölen und Kosmetikprodukten verwenden.

Die Verwendung von Boswellia in Nahrungsergänzungsmitteln ist auch aus Sicht des Marktwachstums ein wichtiger Aspekt. Es wird angenommen, dass das Kraut Asthmaanfälle, Verdauungsstörungen und Gelenkschmerzen kontrolliert. Eine so breite Palette von Versorgungsunternehmen reicht aus, um dem Konsum von Boswellia in regulierten Mengen zu vertrauen. Es kann auch bei der Bewältigung von übermäßiger Angst und Stress helfen, was die Nachfrage auf dem Weltmarkt weiter angeheizt hat. Die wachsende Popularität von pflanzlichen Medikamenten und Körperpflegeprodukten wird unweigerlich Einnahmen auf dem Weltmarkt generieren.

Einige der führenden Anbieter auf dem globalen Boswellia-Markt sind Arjuna Natural Health, Nutra Green Biotechnology Co. Ltd., PLT Health Soultions Inc. und S.A. Herbal Bioactives LLP.

