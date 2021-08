Der Bio-Pasta-Markt wird von 2019 bis 2029 mit einer CAGR von ~11% wachsen

Laut einer neuen Studie von TMR wird der Absatz von Bio-Pasta im Jahr 2019 voraussichtlich 75.000 Tonnen überschreiten und 2020 ein Wachstum von ~10 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Das Wachstum des Bio-Pasta-Marktes wird weiterhin von einer Reihe von Faktoren angetrieben, die reichen von der steigenden Nachfrage nach Clean-Label-Produkten über sich ändernde Vorschriften in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bis hin zum wachsenden Bewusstsein der Verbraucher.

Bio-Pasta gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Die weltweit am häufigsten konsumierten Arten von Bio-Pasta sind Penne, Spaghetti, Ellenbogen, Fettuccine, Linguine, Engelshaar usw. Auch gefüllte Nudeln werden auf dem Markt für Bio-Nudeln immer beliebter, und dieses Segment wird voraussichtlich um ~14 . wachsen % im Zeitraum 2019–2029. Verschiedene Arten von Pasta werden aus Bio-Zutaten hergestellt und sind daher als Bio-zertifiziert.

Auch die Zutaten, die bei der Herstellung von Pasta verwendet werden, sind zu einem wichtigen Faktor bei der Auswahl der Verbraucher geworden. Verbraucher bevorzugen andere Zutaten als Weizen in den Bio-Teigwaren, die sie konsumieren. Dies ist auf die steigende Prävalenz der Zöliakie in der Bevölkerung zurückzuführen. Auch andere Zutaten, von denen bekannt ist, dass sie den Nährwert von Teigwaren erhöhen, werden von den Herstellern von Bio-Teigwaren verwendet.

Bevorzugte Neigung zu nicht modifizierten Convenience-Inhaltsstoffen

Zunehmende Bedenken hinsichtlich Gesundheit und Wohlbefinden haben dazu geführt, dass Verbraucher ihren Lebensstil und ihre Gewohnheiten ändern. Diese haben auch ihre Essensvorlieben verändert. Aufgrund dieser Verschiebung ist die Nachfrage nach Bio-Produkten und -Zutaten in den letzten Jahren stark gestiegen. Auch die Nachfrage nach Bio-Teigwaren steigt aufgrund der Verlagerung der Verbraucher zu Clean-Label-Produkten. Selbst unter den Bio-Teigwaren, die auf dem Markt erhältlich sind, wird denjenigen mehr vertraut, die von höheren Aufsichtsbehörden zertifiziert wurden. Auf dem Markt erhältliche Bio-Pasta sind meist gentechnikfrei zertifiziert, da die Verbraucher in ihren Produkten nicht modifizierte Zutaten bevorzugen. Verbraucher fordern Transparenz bei den von ihnen konsumierten Produkten und möchten wissen, woher die Inhaltsstoffe ihrer Lebensmittel stammen.

Ernährungsschub durch innovative Inhaltsstoffe, die die globale Nachfrage steigern

Verbraucherpräferenzen ändern sich ständig mit der Zeit, und ihre Anforderungen ändern sich mit diesen sich ändernden Präferenzen. Die Unfähigkeit, Produkte zu erhalten, die diese Anforderungen erfüllen, führt dazu, dass Verbraucher zu anderen Marken wechseln. Daher müssen die Hersteller ihre Produkte entsprechend innovieren. Dies hat dazu geführt, dass Hersteller hohes Kapital für den Aufbau von F&E-Einrichtungen verlangen, die diesen sich ändernden Anforderungen gerecht werden können. Außerdem ist der Wettbewerb zwischen den Bio-Pastaherstellern sehr intensiv und Innovation ist der Schlüssel, um sich abzuheben. Bio-Teigwarenhersteller versuchen, ihre Konkurrenten in Bezug auf Umsatz und geografische Präsenz zu übertreffen.

Die Herstellung von Bio-Pasta mit Zutaten wie Quinoa, Favabohnen, Hafer etc. gewinnt an Bedeutung. Diese Quellen werden zur Herstellung von Bio-Teigwaren verwendet, um ihren Nährwert zu erhöhen. Für Bio-Pasta, die aus diesen Quellen hergestellt wird, sind die Verbraucher sogar bereit, einen hohen Preis zu zahlen.

Globaler Bio-Pasta-Markt: Wettbewerbslandschaft

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Bio-Pasta-Markt sind Barilla Group, Bionaturae, LLC, Dakota Growers Pasta Co., George DeLallo Company, Ebro Foods Inc., George DeLallo Company, MXO Global, Inc. (Tolerant Organics), Mizkan America, Inc., Pastificio Felicetti Spa, Pastificio Lucio Garofalo SpA, Seggiano, TreeHouse Foods Inc., Windmill Organics und viele mehr.

