Der Ausgabenmarkt für Smart Care-Plattformen wird voraussichtlich in den Jahren 2021-2027 in stetigem Tempo wachsen Covid-19-Analyse

Markt für Smart Care-Plattformausgaben: Einführung

Smart Care ist eine innovative Technologie, die Patienten während der Behandlung unterstützt. In der heutigen Welt ist die zunehmende Akzeptanz der Digitalisierung in der Gesundheitsbranche eine der wichtigsten Strategietransformationen in der Branche. Die Einführung digitaler Technologien hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Neugestaltung der Erfahrungen im Gesundheitswesen. Die zunehmende Akzeptanz von Smartphones und die zunehmende Alterung der Bevölkerung sind einige der Schlüsselfaktoren, die den Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen antreiben .

Ausgabenmarkt für Smart Care-Plattformen: Dynamik

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung beschleunigt die Nachfrage nach intelligenten Pflegeprodukten

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Ausgabenmarkts für Smart-Care-Plattformen. Laut dem Population Reference Bureau waren im Jahr 2018 9 % der Weltbevölkerung über 65 Jahre alt, was bis 2050 auf 16 % geschätzt wird. Daher erhöht die alternde Bevölkerung den komplexen Gesundheitsbedarf, der eine Spezialversorgung erfordert, was dies erschwert aufgrund der geografischen Lage oder des Krankenversicherungsstatus. Die Smart-Care-Plattform verfügt über eine Funktion, die den sofortigen Zugang zu Spezialbehandlungen ermöglicht, was dazu beiträgt, die Patientenergebnisse und die Operationskosten zu senken.

Nordamerika der größte Markt im Jahr 2018

Je nach Region kann der Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden.

Nordamerika hatte 2018 eine beherrschende Stellung auf dem globalen Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen. Es wird erwartet, dass es seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten wird. Die USA und Kanada sind wichtige Länder, die den Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen in der Region vorantreiben. Die starke Alterung der Bevölkerung in Nordamerika ist ein Schlüsselfaktor, der die Nachfrage nach intelligenten Pflegelösungen erhöht. Nach Angaben des Population Reference Bureau sind 15 % der Bevölkerung in den Ländern der Region Nordamerika über 65 Jahre alt (im Jahr 2018) und werden bis 2050 auf 23 % geschätzt auch eine dominierende Position für den Ausgabenmarkt der Smart-Care-Plattform in dieser Region.

Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR auf dem globalen Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen wächst. Indien, China, Japan und Australien sind die wichtigsten Länder, die den Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen in der Region vorantreiben. Die zunehmende Akzeptanz von Smartphones und die Digitalisierung spielen eine Schlüsselrolle für das Wachstum des Marktes, da die meisten Unternehmen eine SmartCare-App entwickeln, die auf Apple iOS, Google Android und Microsoft Windows Phone funktioniert.

Das Segment Healthcare Institutes wird im Prognosezeitraum einen dominierenden Anteil ausmachen

Je nach Branche kann der Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen in Gesundheitsinstitute und Einzelpersonen unterteilt werden. Im Jahr 2018 hatte das Segment der Gesundheitsinstitute eine marktbeherrschende Stellung und wird voraussichtlich über den gesamten Prognosezeitraum hinweg dominant bleiben. Mit der Einführung von Smart-Care-Plattformen erhalten Patienten automatisch Benachrichtigungen zu Medikamentenverwaltungsplänen und medizinischen Untersuchungsterminen.

Basierend auf cmponent kann der Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen in Geräte, Lösungen und Dienste unterteilt werden. Im Jahr 2018 hatte das Gerätesegment eine marktbeherrschende Stellung und es wird erwartet, dass das Segment seine Dominanz während des gesamten Prognosezeitraums behält.

Hauptakteure auf dem globalen Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen sind unten aufgeführt: Vorteilskoordinatoren Unternehmen Optimieren Sie Healthcare Solutions, LLC Wesen MD Inc MNO-Unternehmen Choices Inc Infosys Limited Andere



Unternehmen verfolgen eine Partnerschaftsstrategie, um innovative Lösungen für den Ausgabenmarkt für Smart-Care-Plattformen anzubieten. Im Oktober 2019 hat Streamline Healthcare Solutions beispielsweise eine Partnerschaftsvereinbarung mit Choices Inc. geschlossen, um eine neue Smart-Care-Lösung zu entwickeln. Die Smart-Care-Softwareplattform wurde eingerichtet, um die Anforderungen der MCO-Funktionalität und der elektronischen Gesundheitsakte zu erfüllen.

