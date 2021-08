Der Apfelsaftmarkt wird bis 2026 auf rund 8.396,1 Mio. US-Dollar geschätzt

Der Weltmarkt für Apfelsaft ist im Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 laut Analyse von Transparency Market Research (TMR) schleppend gewachsen. Apfelsaft schützt den Körper vor verschiedenen Krankheiten wie Alzheimer, hilft bei der Kontrolle von Diabetes, hält den Cholesterinspiegel aufrecht, schützt die Knochen in den Wechseljahren und hilft beim Abnehmen. Apfelkonzentrat bietet auch Linderung bei Atemwegserkrankungen wie Asthma und verschiedenen anderen, es minimiert das Risiko von verschiedenen Krebsarten. Auf dem Apfelsaftmarkt sind zahlreiche Unternehmen auf der ganzen Welt tätig; einige der Unternehmen sind The Kraft Heinz Company, Inc., Tree Top Inc., Parle Agro Pvt Ltd, Eden Foods Inc., The Coca-Cola Company, Britvic Plc, PepsiCo. Inc., Del Monte Food, Solana Gold Organics, White House Company und Manzana Products Co.

Laut TMR wird erwartet, dass der globale Apfelsaftmarkt seinen Umsatz von 7,16 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018 bis zum Ende des Prognosezeitraums im Jahr 2026 geringfügig auf 8,30 Mrd. US-Dollar steigern wird voraussichtlich rund 2 % während der prognostizierten Amtszeit erreichen. Der Apfelsaftmarkt ist von Natur aus in konventionelle und biologische unterteilt. Das Bio-Segment wird voraussichtlich den Markt dominieren, da die große Bevölkerung den Konsum von Bio-Lebensmitteln zunehmend bevorzugt. Geografisch werden Europa und Nordamerika den globalen Apfelsaftmarkt anführen.

PDF-Broschüre herunterladen – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=44435

Zahlreiche Vorteile von Apfelkonzentrat, um den Apfelsaftmarkt zum Blühen zu bringen

Apfel ist vor allem von Ärzten eine der am meisten empfohlenen Früchte und gehört zu den am häufigsten angebauten Früchten, gefolgt von Weintrauben und Banane. Ein hoher Nährstoffgehalt, Vitamine, Antioxidantien und Ballaststoffe haben auch weltweit zu einer hohen Nachfrage nach Äpfeln geführt. Die steigende Präferenz und die damit verbundenen gesundheitlichen Vorteile haben die Nachfrage nach rohen und konzentrierten Äpfeln erhöht. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Apfelkonzentrat, da die Haltbarkeit der Apfelprodukte je nach verwendeter Konzentratsorte 1 bis 3 Jahre beträgt. Durch längere Haltbarkeit hilft das Apfelkonzentrat beim Transport und kann über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Apfelkonzentrat wird auch häufig von Astronauten und Militärpersonal verwendet. Das für Militärpersonal verwendete Apfelkonzentrat ist mit einer Haltbarkeit von 4 bis 8 Jahren dreimal länger als für Zivilisten. Somit werden diese Faktoren den Apfelsaftmarkt in den kommenden Jahren auf der globalen Plattform sicherlich ankurbeln.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-influx-of-technology-in-food-and-beverage-industry-supports-the-growth-of-global-smart-wine-cellar-market—transparency-market-research-301008367.html

Weniger Verfügbarkeit von rohen Äpfeln kann den Apfelsaftmarkt behindern

Trotz der zahlreichen treibenden Faktoren für das Wachstum des Apfelsaftmarktes können bestimmte Beschränkungen den Markt daran hindern, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Einer der Hauptgründe liegt auf der Angebotsseite von Äpfeln, wo Landwirte aufgrund des Klimawandels und Naturkatastrophen Schwierigkeiten bei der Apfelproduktion haben. Darüber hinaus sind Faktoren, die das Wachstum unterstützen, ungünstig, wie plötzliche Klimaänderungen, Verfügbarkeit von Wasser und verschiedene andere Faktoren. Ein weiterer Grund, der das Wachstum verringert, ist die begrenzte Verfügbarkeit von Äpfeln, um das Geschäft zu erweitern, um die wachsende Nachfrage regelmäßig zu decken. Darüber hinaus hat die höhere Präferenz für den Verzehr von rohem Apfel auch die Verfügbarkeit von Äpfeln für die verarbeitende Industrie verringert. In der kommenden Periode kann der Markt jedoch wachsen, indem er bewusst dieser Zurückhaltung begegnet.

Die in dieser Überprüfung präsentierten Informationen basieren auf einem TMR-Bericht mit dem Titel „Apfelsaftmarkt (Typ – gefiltert, ungefiltert; Natur – organisch, konventionell; Endverbrauch – kommerziell, Haushalt, andere; Vertriebskanal – direkt, indirekt) – globale Industrie Analyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026“

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=44435