Dental Endodontie Markt Zukünftiges Wachstum von führenden Schlüsselakteuren Danaher.; Dentsply Sirona.; Ultradent Products Inc.; Septodont Healthcare India Pvt. Ltd.; Henry Schein, Inc.; Benco Dental Supply Company Marktanalyse und Erkenntnisse : Globaler Markt für dentale Endodontie

Es wird erwartet, dass der Markt für dentale Endodontie im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt bis 2028 USD 2,10 Milliarden ausmachen wird und im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 6,21% wächst. Das wachsende Bewusstsein der Ärzte und Patienten für die Vorteile der zahnärztlichen Endodontie wird weitere lukrative Möglichkeiten für das Wachstum des Marktes schaffen.

Die Endodontie befasst sich mit der Pathologie der Zahnpulpa und umfasst die Ätiologie, Diagnose und Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen der Zahnpulpa. Der Bereich der Endodontie wurde gründlich untersucht und viele Fortschritte und Innovationen wurden durchgeführt, um die Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen. Endodontologen, Wurzelkanaltherapie, Chirurgen, die Endodontie durchführen, führen Operationen, endodontische Retreatment, Behandlung von rissigen Zähnen sowie Behandlung von Zahnverletzungen durch.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene:

Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse für dentale Endodontie

Die wichtigsten Akteure auf dem dentalen Endodontie-Markt sind Varian Medical Systems, Inc., Elekta AB, Medtronic, Boston Scientific Corporation, Bausch & Lomb Incorporated, Medical Devices Business Services, Inc., Olympus Corporation, Abbott, Alcon, Angiodynamics an, CONMED Corporation. unter anderen Spielern im Inland. Marktanteilsdaten sind für Nordamerika verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Segmentierung: Globaler Markt für dentale Endodontie

Der globale dentale Endodontie-Markt ist nach Produkt, Endbenutzer und Geographie segmentiert.

Nach Produkt (Instrumente, Verbrauchsmaterialien), Endbenutzer (Krankenhäuser, Kliniken, akademische und Forschungsinstitute, andere) und Geographie (Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik, Mittlerer Osten und Afrika)

WACHSTUMSFAKTOREN IM MARKT FÜR DENTALE ENDODONTIE

Steigende geriatrische Bevölkerung

Nach Angaben der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen / Bevölkerungsabteilung; Im Jahr 2017 betrug die geschätzte Bevölkerung von Menschen ab 60 Jahren 962 Millionen, was rund 13 Prozent der Bevölkerung entspricht. Diese Altersgruppe wächst jedes Jahr um 3 Prozent. Gegenwärtig liegt Europa in Bezug auf die Bevölkerung dieser Altersgruppe an der Spitze der anderen Regionen. Es wird erwartet, dass sich diese rasante Alterung auch in anderen Regionen fortsetzt, so dass bis Ende 2050 ohne Afrika alle Regionen der Welt im Alter von 60 Jahren und mehr mehr als ein Viertel ihrer Gesamtbevölkerung haben werden. Die Bevölkerung dieser Altersgruppe wird voraussichtlich im Jahr 2030 rund 1,40 Milliarden und im Jahr 2050 rund 2,10 Milliarden Menschen erreichen und könnte im Jahr 2100 auf 3,10 Milliarden ansteigen.

Nordamerika [USA, Kanada, Mexiko]

Europa [Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Rest von Europa]

Asien-Pazifik [China, Indien, Japan, Südkorea, Südostasien, Australien, Rest des asiatisch-pazifischen Raums]

Südamerika [Brasilien, Argentinien, Rest von Lateinamerika]

Mittlerer Osten und Afrika [GCC, Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas]

