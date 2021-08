Dental Burs Markt prognostiziert Anstieg in naher Zukunft Zeuge

Zahnbürsten sind ein Schlüsselwerkzeug in der modernen Zahnheilkunde für die chirurgische Versorgung und Zahnrestaurierung. Es ist ein winziges Bohrgerät, das in Verbindung mit einem Handstück zum Schneiden von hartem Gewebe wie Knochen und Zähnen verwendet wird. Es ist ein angetriebenes Drehinstrument, das eine Schneidmesser an seiner Kante hat. Dental Burs haben drei Komponenten, nämlich. Schaft, Hals und Kopf. Es gibt eine große Anzahl von Bohrmaschinen auf dem Markt in verschiedenen Größen und Formen, die zu Nummerierungssystemen wie den Nummerierungssystemen der USA und der ISO (International Standards Organization) zur Identifizierung geführt haben. Zahnbohrer werden mit hoher Geschwindigkeit und optimalem Druck betrieben, um spröde oder duktile Zahnoberflächen zu schneiden. Der Rake-Winkel des Bohrers mit der Zahnoberfläche ist ein Schlüsselfaktor, der von Zahnärzten beim Schneiden von Geweben in der gewünschten Form berücksichtigt wird.

Ein wachsendes Bewusstsein für Zahnästhetik bei allen Altersgruppen auf der ganzen Welt, technologische Fortschritte in zahnärztlichen Restaurationspraktiken und das Aufkommen lokaler und regionaler Hersteller und Vertreiber in Entwicklungsländern werden das Wachstum des Marktes für Zahnbürsten im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Es wird jedoch prognostiziert, dass der Mangel an qualifizierten Zahnärzten in Entwicklungsländern das Wachstum des Marktes für Zahnbürsten bis Ende 2026 bremsen wird.

Die global dental burs market kann segmentiert werden auf der Grundlage von Schaft Typ -, material -, Kopf Form, Anwendung und Endbenutzer. Basierend auf dem Schafttyp kann der globale Markt für Zahnbohrer in langen geraden Schaft, riegelartigen Schaft und Reibungsgriffschaft eingeteilt werden. Langer gerader Schaft machte 2017 den dominierenden Marktanteil aus, was auf seine langsame Geschwindigkeit zurückzuführen ist. Es wird jedoch erwartet, dass die Kompatibilität von Reibungsgriffschaft mit Diamant-und Hartmetallbohrern und deren Verfügbarkeit in verschiedenen Größen das Wachstum des Segments bei einer signifikanten CAGR während der Jahre 2018-2026 ankurbeln wird. In Bezug auf das Material kann der globale Markt für Dentalbohrer in Diamantbohrer, Hartmetallbohrer und Edelstahlbohrer unterteilt werden. Das Segment Diamond Burs erwirtschaftete 2017 den führenden Umsatzanteil und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum dominant bleiben. Die Dominanz des Segments ist auf die Kombination mit einem Hochgeschwindigkeits-Handstück, die Härte des Diamanten und seine effiziente Schleifbewegung zurückzuführen. Die kürzere Lebensdauer von Diamantbohrern lenkt jedoch die Präferenz von Zahnärzten für Hartmetallbohrer ab. Hartmetallbohrer schneiden und zerkleinern die Zahnstruktur, anstatt den Zahn zu schleifen, was ein Schlüsselfaktor für das geschätzte Wachstum dieser Bohrer bis Ende 2026 ist.

Auf der Grundlage der Kopfform kann der globale Markt für Dentalbohrer in runde Bohrer, birnenförmige Bohrer, gekreuzte konische Bohrer und andere unterteilt werden. Unterschiedliche Flötenwinkel der Bohrer erzeugen unterschiedliche Schnitteigenschaften, die jeden Bohrer für eine bestimmte Aufgabe geeignet machen. Andere Kopfform-Bohrer umfassen zylindrische und umgekehrte Bohrer. Runde Bohrer werden von Zahnärzten aufgrund ihrer Betriebseffizienz bei der Hohlraumvorbereitung, der Schaffung von Zugangspunkten und Hinterschneidungen sowie der Schaffung von Kanälen für Luxatoren während des Extraktionsprozesses sehr bevorzugt. Endverbraucher auf dem globalen Markt für Zahnbürsten sind Krankenhäuser, Spezialkliniken, ambulante chirurgische Zentren und akademische Institute. Krankenhäuser sind weiter in öffentliche und private Krankenhäuser unterteilt. Der steigende Patientenpool für Zahnästhetik und die Verfügbarkeit technologisch fortschrittlicher Werkzeuge und Geräte in Krankenhäusern waren die Schlüsselfaktoren für die Dominanz des Krankenhaussegments im Jahr 2017. Die Verfügbarkeit von gut qualifizierten Zahnärzten auf der ganzen Welt wird jedoch voraussichtlich das Wachstum von Spezialkliniken in den Jahren 2018-2026 vorantreiben. In Bezug auf die Anwendung kann der globale Markt für Zahnbürsten in kieferorthopädische, chirurgische, Labor-und andere unterteilt werden. Das kieferorthopädische Segment wird voraussichtlich bis Ende 2026 den Weltmarkt in Bezug auf Marktanteile anführen. Es kann der steigenden Nachfrage und Einführung fortschrittlicher zahnmedizinischer Geräte zugeschrieben werden.

Geographisch kann der globale Markt für Zahnbürsten in fünf Hauptregionen unterteilt werden, nämlich: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, und Mittlerer Osten &Ampere; Afrika. Nordamerika hatte 2017 den führenden Marktanteil aufgrund der Entstehung von Multispezialkrankenhäusern in den USA und der strategischen Präsenz wichtiger Hersteller von Dentalprodukten in Nordamerika. Europa war 2017 der zweitwichtigste Markt für Zahnbürsten. Verbesserte Durchdringung wichtiger Distributoren wie Henry Schein, Inc. und Patterson dental, Inc. in den Entwicklungsländern des asiatisch-pazifischen Raums wird erwartet, dass die Expansion des Marktes für Zahnbürsten in der Region im Prognosezeitraum mit einer signifikanten CAGR fortgesetzt wird.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Zahnbürsten gehören Brasseler USA, Zimmer Biomet, Kerr Dental und Tri Hawk inc. Prima Dental Group, 3M, BSN Medical, Dentsply Sirona, Mani Inc. und Acteon Inc.

