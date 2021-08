Demand Response Management System Marktanalytische Übersicht und Wachstumschancen bis 2025

Globaler Markt für Demand Response Management System: Momentaufnahme

Demand Response bezieht sich auf eine Reihe von Programmen, in erster Linie Stromnetzprogramme, die Endnutzern aus dem Haushaltssektor oder Unternehmen helfen sollen, zur Reduzierung des Stromverbrauchs auf Abruf zu sein, wenn ein Netz an seine Kapazität gebunden ist. Es ist unmöglich, elektrische Energie zu speichern, daher passen Versorgungsunternehmen traditionell Nachfrage und Angebot an, indem sie die Produktionsrate ihrer Kraftwerke drosseln. Dafür beziehen sie Stromaggregate aus oder auf Linie, neben denen sie Strom aus ihren Anlagen importieren könnten.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen, was auf der Angebotsseite erreicht werden kann. Dies liegt daran, dass Erzeugungseinheiten oft viel Zeit benötigen, um die Leistung voll auszuschöpfen. Darüber hinaus sind diese Einheiten sehr teuer zu betreiben, auch ist es nicht wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Energie auf Augenhöhe mit der Erzeugungskapazität der Anlage sein. Tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass der Energiebedarf die Erzeugungskapazität einer Anlage übersteigt. Während solcher Ereignisse hilft ein Demand-Response-Management-System Kraftwerken, den Strombedarf anzupassen, anstatt zu versuchen, die Stromversorgung anzupassen.

Mit Demand-Response-Management-Systemen können Kunden ihren Stromverbrauch oder ihre Nachfrage anpassen, indem sie einige Aufgaben verschieben, für die möglicherweise ein großes Stromvolumen erforderlich ist. Darüber hinaus ermöglicht es den Verbrauchern, ihren Verbrauch auf alternative Quellen umzustellen, bis das erforderliche Gleichgewicht erreicht ist. Demand Response ist daher zu einem unverzichtbaren Gut für das Smart Grid-Ökosystem geworden. Während die Nachfrageantwort für die Fähigkeit der Verbraucher, Entscheidungen über die Anpassung ihres Energieverbrauchs zu treffen, von entscheidender Bedeutung bleibt, ist es für den Betrieb mehrerer Stromversorgungsunternehmen für die wirtschaftliche Steuerung, das Spitzenlastmanagement, die Optimierung und die Verteilung von entscheidender Bedeutung.

Global Demand-Response-Management-System-Markt: Übersicht

Demand-Response-Management-System (DRMS) bezieht sich auf ein Lastmanagement-Tool mit erheblichen Vorteilen für die Verringerung der Lücke zwischen Nachfrage und Angebot von Energie. Energieeffizienz (EE) und Demand Response (DR) unterstützen zusammen ein nachfrageseitiges Energiemanagement, das die Verbraucher dazu motiviert, Muster und Volumen des Stromverbrauchs zu ändern und gleichzeitig die Netzzuverlässigkeit zu verbessern. Das Demand-Response-Management-System umfasst sowohl preisbasierte als auch anreizbasierte Optionen, um die Verbraucher zu ermutigen, ihren Energieverbrauch während der Spitzenzeiten zu senken.

Die Integration von Informations – und Kommunikationstechnologie (IKT) und Internet der Dinge (IoT) in den Energiesektor hat zusammen mit der Echtzeitdatenverarbeitung maßgeblich zur Automatisierung beigetragen. Die Stromnutzungsmuster der Verbraucher werden auch von Dienstleistern untersucht, was durch die kumulative Beteiligung von Dienstleistern und Nutzern zur Steigerung der Energieeffizienz beiträgt. Energieunternehmen führen daher DRMS-Programme durch und ermutigen die Benutzer, ihr Nutzungsmuster während der Spitzenverbrauchszeiten zu ändern, um ein Gleichgewicht zwischen Energiebedarf und-angebot und Netzzuverlässigkeit zu halten.

Das Demand Response Management System ermöglicht es Versorgungsunternehmen, kundenspezifische Programme für Kunden zu erweitern und die Echtzeit-und Vergangenheitsleistung von DR-Programmen zu analysieren, um ihre Wirksamkeit zu bewerten.

Global Demand-Response-Management-System-Markt: Treiber und Beschränkungen

In modernen Energieverteilungssystemen hat die Einführung intelligenter Netze die Anwendung fortschrittlicher Messinfrastrukturen (AMI), die verbesserte Automatisierung von Übertragungs-und Verteilungssystemen, die Stärkung von Kundenenergiemanagementsystemen und die Integration erneuerbarer Energien in reguläre Netze erweitert. AMI-Messgeräte erweitern die direkten Laststeuerungsfunktionen auf Energieunternehmen, da DR-Geräte (Direct Response) über eine direkte Kommunikation mit AMI-Messgeräten verfügen, die Thermostate und Haushaltsgeräte zur Lastreduktion steuern. Daher ist der Einsatz von Smart Grid einer der Hauptfaktoren für den Markt für Demand-Response-Management-Systeme. Obwohl Versorgungsunternehmen und DRMS-Anbieter weitgehend auf Industrie-und Geschäftskunden abzielen, bieten intelligente Zähler, die in mehreren Ländern eingeführt werden, lukrative Möglichkeiten für die Einführung von DR-Programmen für Privathaushalte.

Die Preisvolatilität von Energie und der Wechsel von Kunden sind einige andere Faktoren, die zum Wachstum des DRMS-Marktes beitragen. Die Entwicklung der automatisierten DR hat auch das Wachstum des Marktes befeuert.

Faktoren wie Komplexität und Kosten, die mit der Implementierung von DR verbunden sind, haben ihre Verwendung jedoch auf Versorgungsunternehmen im Besitz von Großinvestoren beschränkt.

Die Kostenvorteile von Software-as-a-Service (SaaS) und die Bereitstellung von Cloud-basierten DRMS bieten enorme Chancen für das Wachstum des Marktes für Demand-Response-Management-Systeme.

Global Demand-Response-Management-System-Markt: Segmentierung

Der Markt für Demand-Response-Management-Systeme kann auf der Grundlage von Lösung und Gerät segmentiert werden. Per Lösung kann der DRMS-Markt in private DRMS, gewerbliche und industrielle DRMS sowie automatisierte DRMS unterteilt werden. In Bezug auf das Gerät kann der Markt in intelligente Geräte, intelligente Thermostate, intelligente Stecker, Laststeuerschalter und vernetztes Energiemanagement zu Hause unterteilt werden.

Im Bericht erwähnte Großunternehmen

Der Bericht erwähnt und stellt einige der führenden Unternehmen vor, die auf dem globalen Markt für Demand-Response-Management-Systeme tätig sind, nämlich Siemens AG, Schneider Electric, Johnson Controls, EnerNOC, GE, ABB und Honeywell.

