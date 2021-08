Dekodieren des globalen renovierten Computers und des Laptopmarktes: Schlüsselbereiche bis 2027

Markt für generalüberholte Computer und Laptops: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse über den globalen Markt für generalüberholte Computer und Laptops . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für generalüberholte Computer und Laptops im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen generalüberholten Computer und Laptop gründliche Einblicke und Prognosen bietet , mit einer CAGR von ~ 11% wachsen Markt.

Refurbished Computer und Laptops beziehen sich auf den Vertrieb von Computern und Laptops, die zuvor verwendet und an den Hersteller oder Aufbereiter zurückgegeben werden. Diese gebrauchten Computer und Laptops werden in der Regel vor dem Verkauf an Kunden auf Mängel und Funktionsfähigkeit geprüft.

Überholte Computer und Laptops werden von Herstellern oder Aufbereitern weiterverkauft oder recycelt, um diese Produkte für die Benutzer erschwinglich zu machen und den Elektroschrott zu reduzieren. Überholte Computer und Laptops werden vom Benutzer beschafft und durch mehrere Qualitätsprüfungen zu einem neuen Produkt umgeformt. Fehlerhafte Teile der Computer und Laptops werden von den Herstellern ersetzt, um authentische Produkte bereitzustellen. Im Juni 2020 bot Microsoft beispielsweise an, Refurbisher im Rahmen des Lizenzprogramms „Microsoft Authorized Refurbisher“ (MAR) zu lizenzieren.

Markt für generalüberholte Computer und Laptops: Dynamik

Steigende Nachfrage nach generalüberholten Geräten aus den Bereichen ITES, IT: Die Zunahme von Call Centern und Business Process Outsourcing (BPO)-Einheiten wirkt sich positiv auf das Computergeschäft aus. ITES (Information Technology Enabled Services) und IT-Organisationen benötigen auch eine große Anzahl von generalüberholten Computern und Laptops, um ihr Geschäft zu betreiben, was den Umsatzanteil erheblich unterstützt. Darüber hinaus sind viele IT-Unternehmen in Schwellenländern des asiatisch-pazifischen Raums präsent. Millionen Mitarbeiter arbeiten aufgrund der COVID-19-Pandemie erstmals von zu Hause aus. Diese Remote-Mitarbeiter haben die Nachfrage nach IT-Hardware erhöht. Unternehmen wenden sich an Anbieter von generalüberholten Laptops und Computern, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Markt für generalüberholte Computer und Laptops: Prominente Regionen

Nordamerika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den größten Anteil am globalen Markt für generalüberholte Computer und Laptops halten, da das Bewusstsein für generalüberholte Computer und Laptops gestiegen ist und die erhebliche Einführung von generalüberholter IT-Hardware zur Reduzierung von Elektroschrott und die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer in die Region. Die Akzeptanz von Sanierungen hat in den letzten Jahren in der Region stark zugenommen. Strenge staatliche Regulierungen zur Reduzierung von Elektroschrott sind der Haupttreiber des Marktes in der Region. Wichtige Marktakteure wie Apple Inc. befürworten den Verkauf von generalüberholten Computern und Laptops, um gebrauchte und alte Produkte zurück in die Lieferkette zu bringen, um den staatlichen Vorgaben zu entsprechen. Diese Initiative unterstützt die Reduzierung von Elektroschrott in der Region. Beim Endverbraucher hält das Enterprise-Segment den größten Marktanteil.

Der Markt für generalüberholte Computer und Laptops im asiatisch-pazifischen Raum wird jedoch im Prognosezeitraum voraussichtlich robust wachsen. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird hauptsächlich durch das Aufkommen von Anbietern von generalüberholten Computern und Laptops sowie durch die zunehmende Bekanntheit und Akzeptanz von generalüberholten Computern und Laptops in der Region angetrieben. Das Wachstum dieses Marktes im asiatisch-pazifischen Raum ist auf die steigende Zahl neuer Start-up-Unternehmen und das Aufkommen von KMU in China, Japan, Indien, Australien und ASEAN zurückzuführen. Der Aufstieg von E-Commerce-Plattformen fördert das Wachstum des Marktes. Darüber hinaus treibt die hohe Nachfrage nach generalüberholten Produkten aus dem IT- und ITES-Bereich das Marktwachstum an.

Die Stimulierung der wachsenden Nachfrage nach generalüberholten Produkten wie Computern und Laptops von Start-up-Unternehmen mit geringer Finanzierung treibt den Markt in der Region ebenfalls an. China ist aufgrund der hohen Produktionskapazität und Verfügbarkeit von generalüberholten Geräten einer der großen Märkte für generalüberholte Geräte, um die Geräte auf dem Sekundärmarkt bereitzustellen. Im asiatisch-pazifischen Raum wächst der Dienstleistungssektor in Ländern wie Indien, China und Japan rasant. Der Dienstleistungssektor umfasst BPO, KPO, Kundenbetreuungsdienste und Online-Marketing-Unternehmen, die eine große Anzahl von IT-Systemen benötigen, zu denen auch Computer und Laptops gehören.

Markt für überholte Computer und Laptops: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für generalüberholte Computer und Laptops sind Acer Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc., ASUSTek Computer Inc., Dell Technologies Inc., HCL Technologies, HP Inc., IBM Corporation, Lenovo Microsoft Corporation ., Samsung Electronics Co., Ltd., 2ndgear.com, Advanced Skyline Technology Ltd, Blair Tech, GigaRefurb, OCM Business Systems Ltd., Reboot, Recompute und Refurbix.

Herunterfahren der IT, technischer Betrieb treibt die Nachfrage nach günstigen Computern für die Arbeit von zu Hause aus an

In jeder Phase der COVID-19-Pandemie war das Interesse der Verbraucher an verschiedenen Arten von Produkten unterschiedlich. Während sich die Coronavirus-Krise am wahrscheinlichsten auf das Verbraucherverhalten auswirken wird, wird von den meisten Verbrauchern erwartet, dass sie Produkte wählen, die einen besseren Wert bieten. Mit den Kosteneinsparungsvorteilen zum Zeitpunkt der Pandemie erlebten generalüberholte Produkte einen Anstieg der Nachfrage, hauptsächlich im Elektroniksegment. In jeder Phase der Pandemie änderten sich die Regeln für den Betrieb von Unternehmen. Darüber hinaus zeigten Verbraucherstudien ein steigendes Interesse an verschiedenen Arten von Produkten, wobei sich eine Vielzahl von Personen für gebrauchte Geräte entschieden, um Kosten zu sparen. Der Markt inmitten der Pandemie beobachtete die steigende Nachfrage nach überholten Computern und Laptops, da viele Mitarbeiter aus IT, ITES, KPO, BPOs, und andere nicht-technische Unternehmen wurden gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten, um sich vor dem Virus zu schützen. Die steigende Nachfrage nach diesen Produkten hat der Zeit nach COVID-19 neue Markttüren geöffnet. Da die Pandemie weiterhin den Geschäftsbetrieb in mehreren Entwicklungsländern beeinträchtigt, wird erwartet, dass der Markt für generalüberholte Computer und Laptops im Prognosezeitraum wachsen wird.

Die lokalen Regierungen nehmen verschiedene Änderungen vor, um die Märkte aufgrund des Rückgangs der Coronavirus-Fälle wieder zu normalisieren. Große Computer- und Laptophersteller haben auf ihren Websites und in ihren Geschäften Refurbish-Produkte zum Verkauf angeboten. Daher können von den Verbrauchern verschiedene spannende Angebote erwartet werden, da Unternehmen den Markt für generalüberholte Computer und Laptops fördern müssen. Die Nachfrage nach generalüberholter Elektronik dürfte stark ansteigen, da der Markt wieder an Fahrt gewinnt. Die Herausforderungen der Sperrung werden jedoch das Wachstum behindern, da viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren und Unternehmen mit begrenzter finanzieller Unterstützung verloren haben. Da die globale Elektronikindustrie nach der Pandemie jedoch eine schnelle Nachfrage erwartet, wird sie den globalen Markt für generalüberholte Computer und Laptops im Prognosezeitraum höchstwahrscheinlich beeinflussen.

