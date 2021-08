Datenaustauschplattformen Dienstleistungen Markt – Größe, Anteil, beeindruckendes Industriewachstum, Bericht 2030

Die Rolle von Daten verändert sich im Laufe der Jahre, und derzeit werden Daten wie ein Produkt gehandelt. Derzeit sind digitale Dienste in Produkte integriert. Unternehmen und Einzelpersonen entdecken den Wert der Daten, die ihre Geräte horten, und verwenden diese Informationen derzeit gewinnbringend, tauschen sie mit anderen auf dem Markt aus und verkaufen sie an andere. Der sichere Datenaustausch ist entscheidend geworden. Datenaustauschplattformen konvertieren Daten aus verschiedenen Quellen in Daten im Zielformat zur Analyse. Es wird erwartet, dass der Datenaustauschmarkt lukrativ wird und Investoren aufgrund der schnellen Entwicklung des Internets der Dinge (IoT) auf den Markt für Datenaustauschplattformdienste springen werden.

Aufsichtsbehörden legen aufgrund der Entwicklung von Datenaustauschplattformdiensten einen größeren Wert auf den Datenaustausch. Die Dienste der Datenaustauschplattform müssen den Vorschriften/Gesetzen wie dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), dem Datensicherheitsstandard der Zahlungskartenindustrie, der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (EU), den Familienerziehungsrechten und dem Datenschutz entsprechen Act (FERPA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) für den Datenaustausch. Datenschutz- und Datenschutzgesetze veranlassen die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Datenaustauschplattformdienste, sich zu verpflichten, und sorgen für eine verstärkte und häufigere Zustimmung, Profilerstellung und Übertragung solcher Daten. Die Verpflichtungen werden wahrscheinlich den Eintritt neuer Akteure in den Markt für Datenaustauschplattformdienste behindern.

Fortschritte wie der städtische Datenaustausch auf dem Markt für Datenaustauschplattformdienste ermöglichen es großen Unternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen und dem öffentlichen Sektor, mehrere Datenquellen zu integrieren und für öffentliche und private Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, um die Effizienz und Effektivität von ihre Lösungen. Shanghai Data Exchange Corp. baut eine solche elektronische Plattform auf, um Daten zu handeln und an der Spitze der technologischen Innovation zu bleiben.

Weltweit unterliegt die zunehmende Nutzung von Datenaustauschplattformdiensten und deren Funktionalitäten unterschiedlichen Richtlinien und Praktiken. Dienste von Datenaustauschplattformen werden hauptsächlich im Einzelhandelsbereich implementiert; Die Vorteile von Datenaustauschplattformdiensten gehen jedoch über den Einzelhandelssektor hinaus. Die richtige Bewertung von Daten, die Kontrolle der Datenqualität sowie die wertorientierte und qualitätsorientierte Datenintegration sind große Herausforderungen für den Markt für Datenaustauschplattformdienste. Es wird erwartet, dass die Dienste von Datenaustauschplattformen eine breitere Systemperspektive einnehmen und in naher Zukunft Innovationen erleichtern, indem sie die Entwicklung von Anwendungen von Drittanbietern stimulieren.

Der globale Markt für Datenaustauschplattformdienste kann nach Bereitstellungstyp, Endverwendungsbranche und Region segmentiert werden. In Bezug auf die Bereitstellungsart kann der Markt für Datenaustauschplattformdienste in Cloud und On-Premise unterteilt werden. Basierend auf dem Cloud-Typ wird das Cloud-Segment weiter in Private, Public und Hybrid unterteilt. Das Cloud-Segment wird voraussichtlich im Prognosezeitraum aufgrund seiner Vorteile wie Datenbewegungsunterstützung, Notfallwiederherstellung, keine Hardwarekosten, automatischen Updates und Hochverfügbarkeit über vor Ort bereitgestellte Datenaustauschplattformdienste erweitert. In Bezug auf die Endverbraucherbranche kann der Markt für Datenaustauschplattformdienste in Einzelhandel, Großhandel, Transport, Banken und Versicherungen, Telekommunikation und andere (Fertigung, Bergbau usw.) unterteilt werden.

Je nach Region ist der Markt für Datenaustauschplattformdienste in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika (MEA), Südamerika und Europa unterteilt. Der Markt für Datenaustauschplattformdienste im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Datenaustauschplattformdienste gehören Gemalto NV, Axway Software, Hitachi Consulting Corporation, BDEX LLC., Data Republic, LuxTrust SA und DataMotion, Inc. Diese Unternehmen zielen darauf ab, innovative Dienste für Datenaustauschplattformen anzubieten, um einen frühen Würgegriff auf dem Markt.

