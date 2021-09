Data Prep Marktsegmentierung Detaillierte Studie mit Prognose auf 2025 | von Microsoft Corporation, TIBCO Software, IBM Corporation

Globaler Datenvorbereitungsmarkt: Momentaufnahme

Die Datenaufbereitung umfasst das Sammeln, Bereinigen und Konsolidieren von Daten in einer einzigen Datei oder Datenbank, um für Analysezwecke verwendet werden zu können. Die Datenaufbereitung wird hauptsächlich für nicht standardmäßige Daten verwendet, um Daten aus mehreren Quellen zu kombinieren, Daten aus unstrukturierten Quellen zu verarbeiten und manuell eingegebene Daten zu melden.

Data prep verwendet Tools wie Datenkatalogisierung, Datenaufnahme, Datenkuration, Datenqualität und Datenverwaltung, um konsistente Daten in hoher Qualität zu erstellen. Data Prep eliminiert auch minderwertige und falsche Daten, die sich nachteilig auf das effiziente Funktionieren von Data Mining-und Analyseprozessen auswirken. Es hilft auch, Daten aus mehreren Quellen zu validieren und zu rationalisieren, um für verschiedene Anwendungen nützlich zu sein.

Das Aufkommen von Big Data und die Versuche von Organisationen, massive Datensätze in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln, haben zum Aufstieg von Data Prep-Technologien geführt. Datenvorbereitungstools werden zunehmend von Organisationen verwendet, da täglich große Datenmengen analysiert werden müssen, die aus internen und externen Quellen generiert werden. Gegenwärtig ist Data Prep sowohl auf der Geschäfts-als auch auf der IT-Seite von Organisationen reichlich vorhanden. Anbieter, die an der Entwicklung von Datenvorbereitungstools beteiligt sind, konzentrieren sich auch auf die Entwicklung neuerer Software zur Beschleunigung des Analyseprozesses, die wiederum Business Analytics unterstützt.

Der komplette Prozess der Datenvorbereitung umfasst das Vorbereiten, Mischen, Bereinigen, Integrieren, Transformieren und Definieren der Metadaten von Daten, die aus mehreren Quellen gesammelt wurden. Während der gesamte Prozess der Datenvorbereitung eine Aufgabe eines IT-Personals war, hat das wachsende Interesse von Einzelpersonen an Data Science und Analytics das Interesse von Nicht-IT-Mitarbeitern an der Ausführung dieser Aufgaben geweckt.

Globaler Datenvorbereitungsmarkt: Überblick

Self-Service-Datenaufbereitung wird empfohlen, damit Benutzer Daten besser verstehen und den Aufwand für die Datenaufbereitung reduzieren können. Analysten verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, Daten in den meisten Organisationen vorzubereiten, was die Zeit für die Analyse der Daten und damit die Entscheidungsfindung verzögert. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mehrheit der Analysten immer noch traditionelle Tools verwendet, die in den meisten Fällen nicht in der Lage sind, Daten aus neuartigen Quellen zu verarbeiten.

Mit den neuesten Innovationen in der Self-Service-Datenvorbereitung können Analysten auf Informationen aus verschiedenen Quellen zugreifen und direkt mit Daten arbeiten, um sie zu bereinigen, zu verbessern und zu kombinieren. Jüngsten Studien zufolge wird das atemberaubende Datenvolumen, das aufgrund des exponentiellen Wachstums der Big Data -, Analyse-und anderen Module regelmäßig generiert wird, dem globalen Markt für Datenvorbereitung Impulse verleihen. Die Nachfrage nach Datenvorbereitungsdiensten wird ebenfalls steigen, da Unternehmen eine höhere Nachfrage nach umsetzbaren Erkenntnissen aufweisen.

Für die Zwecke der Studie kann der globale Datenvorbereitungsmarkt in Tool, Plattform, Bereitstellungsmodell und Region unterteilt werden. Das Hauptziel dieser Marktforschung ist es, zu definieren und zu beschreiben, die Globale Daten-prep-Markt. Sie beabsichtigt auch, einen Ausblick auf den Markt zu geben und so wichtige Chancen und Bedrohungen aufzuzeigen, die die führenden Akteure zur Kenntnis nehmen sollten.

Globaler Datenvorbereitungsmarkt: Trends und Chancen

Datenvorbereitungstools wie Datenkatalogisierung, Datenaufnahme, Datenkuration und Datenverwaltung werden verwendet, um relevante Informationen zu erstellen, die hohen Qualitätsstandards entsprechen. Die Technologie hilft auch bei der Beseitigung von Risiken falscher Daten, die sich nachteilig auf die Funktionsweise von Prozessen wie Data Mining und Analytics auswirken könnten. Data Preps ermöglichen die Validierung von Daten aus unterschiedlichen Quellen und unterstützen so die Integration verschiedener Anwendungen. Die Technologie erleichtert daher die Vorbereitung relevanter Daten für die Analyse und optimiert sie, um relevante Informationen zu generieren.

Das enorme Datenvolumen, das in Unternehmen generiert wird, hat die Nachfrage nach Technologien wie Data prep angekurbelt, die ihnen helfen, Informationen effizient zu verarbeiten. Datenvorbereitungstools gewinnen somit an Bedeutung, da die Notwendigkeit, solche umfangreichen Daten zu analysieren, zu einem kritischen Vorgang wird. Derzeit hat die Technologie ein Summen in IT und Business-Seiten jeder Organisation gleichermaßen gerührt. Um die vorherrschenden Chancen zu nutzen, konzentrieren sich Anbieter von Datenaufbereitung auf innovative Softwaretechnologien zur Beschleunigung des Prozesses der Geschäftsanalyse.

Angespornt durch diese Faktoren wird der globale Markt für Datenvorbereitung im Laufe des Prognosezeitraums ein hohes Wachstum verzeichnen.

Globaler Datenvorbereitungsmarkt: Regionaler Ausblick

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika sind einige der wichtigsten regionalen Märkte für Data Prep. Unter diesen, der Markt erlebt derzeit lukrative Möglichkeiten in Nordamerika. Das schnelle Wachstum der IT-Branche in der Region hat die Expansion des Data Prep-Marktes in Nordamerika erheblich unterstützt. Die Region steht auch im Vordergrund der Einführung der neuesten Technologie, die dem Markt für Datenvorbereitung hier Impulse gegeben hat. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt aufgrund der raschen Verbreitung von IoT und anderen intelligenten Geräten in aufstrebenden Ländern robuste Chancen erhält.

Globaler Datenvorbereitungsmarkt: Anbieterlandschaft

Microsoft Corporation, TIBCO Software, IBM Corporation, Alteryx, Inc., Datawatch Corporation, SAP SE, SAS Institute, Informatica und Talend sind einige der führenden Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Datenvorbereitung tätig sind. Die von diesen Unternehmen verfolgten Marketingstrategien und die Erhöhung der Mittel für Forschung und Entwicklung werden sich auch auf den Gesamtmarkt positiv auswirken.

