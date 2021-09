Data Discovery Markt Wettbewerbsumfeld und Prognose 2017-2025 / ClearStory Data, Qlik Technologies

Globaler Datenerkennungsmarkt: Momentaufnahme

Data Discovery ist einer der wichtigsten Prozesse im Prozess der Business Intelligence. Die Hauptabsicht von Data Discovery besteht darin, interaktive Berichte zu erstellen und zu verwenden, mit denen Daten aus mehreren Quellen generiert und untersucht werden können. Dies ist im Wesentlichen ein benutzergesteuerter Prozess, bei dem Muster und bestimmte Objekte innerhalb eines Datensatzes gefunden werden. Einige der visuellen Tools, die bei der Datenerkennung verwendet werden, umfassen Heatmaps, Pivot-Tabellen und regionale Karten, die den gesamten Prozess der Identifizierung von Datenmustern viel schneller und instinktiver machen können. Data Discovery ist daher eine Methode, mit der Benutzer alle Fakten sammeln können, die sie benötigen, um ihre Aufgaben effizienter und sicherer auszuführen.

Die Datenerkennung kann auch Prozesse in der Front-End-Analyse sowie in Informationsmanagementprozessen beinhalten. In jedem Fall bleibt die Basis die gleiche: Ein Benutzer, der eine für den Gesamtprozess relevante Frage zu seinem Prozess oder seiner Funktion hat, erhält eine einfache und sehr intuitive Antwort, ohne dass der Benutzer zu viel Zeit damit verbringt. Einer der Hauptvorteile von Data Discovery Tools ist, dass sie den Prozess sehr schnell machen. Es ist die primäre Absicht der Verwendung von Datenerkennungstools: sofortige und genaue Antworten auf einfachste Weise zu geben. Die Daten können auch so dargestellt werden, dass nur Schlussfolgerungen sichtbar sind, ohne dass der Benutzer die gesamte Forschung durchlaufen und hinter die Kulissen schauen muss.

Globaler Data Discovery Markt: Überblick

Data Discovery bezieht sich auf eine Architektur der Business Intelligence, die darauf abzielt, interaktive Berichte und Daten aus verschiedenen Quellen zu entwickeln und einzusetzen. Die Datenerkennung ist ein Prozess, der im Wesentlichen vom Benutzer gesteuert wird und für die Suche nach Mustern oder präzisen Elementen in einem Datensatz erforderlich ist. Anwendungen der Datenerkennung verwenden visuelle Tools wie Heat-Maps, Pivot-Tabellen und geografische Karten, um den Prozess der Muster-und Elementexploration zu vereinfachen und intuitiver zu gestalten. Data Discovery ist dafür bekannt, Techniken von Daten und statistischen Mining-Techniken zu nutzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Data Discovery kann auch als eine Art Plattform für die Entscheidungsfindung definiert werden, die Daten verfeinert, strukturiert und assimiliert. Die Datenerkennung wird traditionellen Business Intelligence-Tools auf der ganzen Welt vorgezogen, da auf die traditionellen Tools ohne die Unterstützung eines technischen Personals nicht zugegriffen und diese nicht verwendet werden können. Data Discovery wird manchmal auch als eine Form von Business Intelligence bezeichnet, die dem Endbenutzer eine Anwendung zur Visualisierung von Daten zur Verfügung stellt.

Die Market Intelligence-Veröffentlichung befasst sich mit den möglichen Wachstumschancen für den globalen Markt für Datenentdeckung und dem chronologischen Wachstum des Marktes während des Prognosezeitraums. Es enthält auch eindeutig erforderliche Daten in Bezug auf Facers wie Dynamiken, die den Fortschritt in jeder möglichen retrospektiven Weise beeinflussen. In der Studie wurden auch mehrere ubiquitäre und nicht-ubiquitäre Trends erwähnt. Ein Ausblick von umfangreicher Natur unter Berücksichtigung der Fünf-Kräfte-Analyse des Porters wurde bereitgestellt, um die Anbieterlandschaft für den Leser transparent zu machen. Der Bericht weist ferner auf Erfolge in Bezug auf FuE, Akquisitionen, Fusionen sowie wichtige Partnerschaften und Überprüfungen hin. Die Unternehmen, die im Rampenlicht analysiert wurden, die auf die Markt Aktien, Produkte, und die wichtigsten Strategien.

Globaler Data Discovery Markt: Trends im Fokus

Der globale Markt für Datenerkennung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein umfangreiches Wachstum verzeichnen, da Faktoren wie der Trend, dass Self-Service-BI-Tools an Bedeutung gewinnen und Erkenntnisse gewinnen und neue Trends aus dem wachsenden Datenvolumen entdecken, eine Rolle spielen. Die Herausforderungen, denen sich dieser Markt voraussichtlich gegenübersehen wird, sind Datenschutz-und Sicherheitsbedenken und die Verlagerung der Präferenzen von der traditionellen Architekturform auf neue Systeme. Die undeutliche Kapitalrendite dürfte das Marktwachstum in den kommenden Jahren bremsen.

Basierend auf Typen wird erwartet, dass das Segment der Datenerkennungssoftware in naher Zukunft auf dem Markt für Datenerkennungssoftware an Bedeutung gewinnt. Data Discovery Software stellen Sie sicher, dass die Daten in einem bestimmten benutzerspezifischen Unternehmen richtig passen und präzise und pünktlich sind. Data Discovery Software umfasst Softwareplattformen oder Anwendungen, die bei der Implementierung von Data Discovery-Lösungen eingesetzt werden können. Anbieter auf dem Data Discovery-Markt bieten auch eigenständige Software an, eine umfassende Lösung für die Analyse und Durchführung von Geschäftsabläufen in Echtzeit. Die Software analysiert die gesammelten und erweiterten Daten, so dass sie ausgewertet werden können, um einen verbesserten Durchsatz aus verschiedenen verschiedenen Quellen von Eingabedaten bereitzustellen.

Globaler Datenentdeckungsmarkt: Regionale Einblicke

Die Region, von der erwartet wird, dass sie auf dem globalen Markt für Datenentdeckung den größtmöglichen Vorteil erzielt, ist Nordamerika, da hohe Investitionen in Cloud-basierte Lösungen, die einfache und frühzeitige Implementierung neuer Technologien und die Präsenz zahlreicher Akteure in der Region getätigt werden. Obwohl sich der asiatisch-pazifische Raum in der Entstehungsphase befindet, dürfte er in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum verzeichnen.

Globaler Data Discovery-Markt: Anbieterlandschaft

Einige der führenden Teilnehmer am Data Discovery-Markt sind ClearStory Data, Qlik Technologies und Datameer Inc., SAP SE, TIBCO Software, Datawatch Corporation, und Tableau Software. Diese Anbieter entscheiden sich für verschiedene Strategien wie Kooperationen, Partnerschaften und die Einführung neuer Produkte, um ihre Beiträge auf dem Markt zu erweitern.

