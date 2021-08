Data Center Networking Marktgröße, analytischer Überblick, Wachstumsfaktoren, Chancen und Prognose 2025

Globaler Markt für Rechenzentren-Netzwerke: Momentaufnahme

Heutige Unternehmen sind in hohem Maße abhängig von der Effizienz ihres Rechenzentrums und der Leistung von Anwendungen, um sich an den Fronten von zu übertreffen steigert die Produktivität der Mitarbeiter, steigert den Umsatz und senkt die Betriebskosten. Um diese Ziele zu erreichen, sind die Vereinfachung interner Netzwerke, die Virtualisierung und die Konsolidierung drei entscheidende Aspekte, an denen Unternehmen arbeiten müssen. Diese Ziele erfordern Hochleistungs-Server und mehrere Netzwerktechnologien. Für eine optimale Leistung ist auch eine hervorragende Integration zwischen den beiden erforderlich. Daher ist eine angemessene Integration von Server-und Netzwerkinfrastruktur unerlässlich, was die Bedeutung der Rechenzentrumsvernetzung ans Licht bringt.

Dieser Bericht über den globalen Markt für Rechenzentrumsnetzwerke gibt einen vollständigen Überblick über die wichtigsten Trends, Treiber und Einschränkungen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtentwicklung des Marktes haben. Der Bericht gibt einen detaillierten Überblick über die aktuelle Marktlage und enthält überprüfbare Prognosen zum potenziellen Wachstumskurs des Marktes im Zeitraum zwischen 2017 und 2025.

Der Bericht enthält auch einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Technologie oder Produkttypen, wie sie in den letzten Jahren beobachtet wurden. Porters Fünf-Kräfte-Analyse der Wettbewerbslandschaft des Marktes und SWOT-Analyse einiger der wichtigsten Anbieter auf dem Markt. Eine Überprüfung der makro-und mikroökonomischen Faktoren, die für das Wachstum bestehender und neuer Marktteilnehmer entscheidend sind, wird ebenfalls detailliert analysiert.

Globaler Markt für Rechenzentrums-Netzwerke: Segmentierung

Der Bericht segmentiert den globalen Markt für Rechenzentrumsnetzwerke anhand von Kriterien wie Netzwerksicherheitsausrüstung, Netzwerkprodukten, Endbenutzern, Branchen und Geografie. Auf der Grundlage von Netzwerksicherheitsgeräten wird der globale Markt für Rechenzentrumsnetzwerke auf Intrusion Prevention-Systeme, VPN-Zugriffsgeräte und Remote-Firewalls untersucht.

Auf der Grundlage des Netzwerkprodukts ist der Markt in Application Delivery Controller, Storage Area Network Components, Switches, Router und Netzwerkoptimierungsgeräte unterteilt. Basierend auf den Endnutzern ist der Markt in Telekommunikationsanbieter, Cloud-Service-Anbieter und Unternehmen unterteilt. Branchen, die Produkte und Dienstleistungen für Rechenzentrumsnetzwerke verwenden, umfassen Medien und Unterhaltung, BFSI, Gesundheitswesen, Bildung, Regierung und Einzelhandel.

Globaler Markt für Rechenzentrums-Netzwerke: Trends und Chancen

Die zunehmende Beliebtheit von Virtualisierung, verbundenen Geräten und Cloud Computing beeinflusst die Gesamtentwicklung der globalen Rechenzentrumsvernetzung und treibt letztendlich die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen an. Die zunehmende Nutzung der Virtualisierung in einer Reihe von Branchen führt zu einer höheren Auslastung bei schnelleren Verbindungen, wodurch die Anforderung an physische Aggregationsschalter entfällt.

Die zunehmende Beliebtheit von Cloud-fähigen Rechenzentren ist auch eine lukrative Wachstumschance für den Markt für Rechenzentrumsnetzwerke. Cloud Computing bedeutet eine neue Art, Dienste in einem gemeinsam genutzten Netzwerk und einer IT-Infrastruktur zu nutzen und bereitzustellen. Früher wurden IT-Software und-Hardware vor Ort erworben und bereitgestellt. Beim Cloud Computing werden dieselben Software-und Hardwareprodukte bei Bedarf in Form von Diensten über das Netzwerk verteilt.

Globaler Markt für Rechenzentren-Netzwerke: Im Bericht erwähnte Unternehmen

Einige der wichtigsten Unternehmen, die in hart umkämpften data-center-networking-Markt im Bericht profiliert sind, Cisco Systems, Dell, Microsoft, Extreme Networks, Equinix, Fujitsu, Juniper Networks, NEC Corporation, VMware, Hitachi Data Systems, Alcatel-Lucent, Brocade Communications Systems, Hewlett Packard und Intel.

