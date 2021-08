Das Wachstum des Thrombozytenaustauschmarktes bleibt während des Prognosezeitraums stabil

Thrombozytenaustausch: Eine Einführung

• Apherese ist ein Verfahren, bei dem Vollblut aus dem Körper eines Spenders oder Patienten entnommen wird, notwendige Blutbestandteile wie Plasma, weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen und Lipide isoliert oder entfernt werden und die verbleibenden Blutbestandteile zurück in die Blutgefäße transfundiert werden Körper des Spenders oder des Patienten.

• Thrombozytentrennung ist der Vorgang der Blutentnahme von einem Spender oder Patienten, der Trennung und Erhaltung der Thrombozyten und der Rückgabe der verbleibenden Blutkomponenten an den Spender oder Patienten. Ein Thrombozytenaustausch wird für Patienten mit Leukämie, aplastischer Anämie oder Krebs empfohlen.

• Dieses Verfahren wird auch bei essentieller Thrombozytopenie, Blutungen und Operationen angewendet. Die Thrombozytenpherese findet Anwendung nach epidemischen Ausbrüchen wie dem Zika-Virus und der Malaria. Die Apherese wird unter Anwendung von zwei Techniken durchgeführt: Zentrifugation und Membranfiltration. Membranfiltration beinhaltet die Trennung von Blutkomponenten basierend auf ihrem Molekulargewicht, ihrer Größe und Affinität für eine bestimmte Substanz.

• Zentrifugation trennt Blutkomponenten basierend auf Molekulargewicht, Zentrifugalkraft, Zentrifugationsdrehzahl und Laufzeit. Die zwei Arten von Zentrifugationstechniken sind intermittierend und kontinuierlich.

Haupttreiber für den globalen Thrombozytenaustausch-Markt

• Die weltweit zunehmende Prävalenz von Krebs und anderen chronischen Krankheiten hat die Nachfrage nach Blutplättchen zur Behandlung von Leukämie, Krebs und anderen schweren Erkrankungen erhöht. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des globalen Marktes für Thrombozytenaustausch vorantreibt.

• Darüber hinaus wird erwartet, dass die Sicherheit des Thrombozytenaustauschs bei Vollblutspenden und die Zunahme der Zahl der Spender weltweit das Wachstum des globalen Thrombozytenaustauschmarktes ankurbeln. Die Verbesserung der medizinischen Infrastruktur ist ein weiterer Faktor, der den globalen Markt für Thrombozytenseparation antreibt.

• Der Wechsel von der Einzeldosis- zur Doppeldosis-Apherese zur Steigerung der Ausbeute an isolierten Thrombozytenkomponenten treibt die Industrie zur Entwicklung technologisch fortschrittlicher Geräte. Es trägt auch zum Wachstum des Weltmarktes bei.

• Die mit Aphereseverfahren und strengen behördlichen Zulassungsverfahren für Thrombozytenapheresegeräte verbundenen Risiken können das Wachstum des weltweiten Marktes für Thrombozytenapherese hemmen.

Zentrifugation als sehr attraktives Segment

• In Bezug auf Technologie kann der globale Markt für Thrombozytenseparation in Zentrifugation und Membranfiltration unterteilt werden.

• Breite Anwendung, hohe Effizienz und starke Unterstützung durch die Industrie werden das Zentrifugensegment im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben.

Einwegartikel könnten ein margenstarkes Segment sein

• Der weltweite Markt für die Thrombozytenseparation lässt sich je nach Produkt in Geräte und Einwegartikel unterteilen.

• Aufgrund des allgemeinen Trends zu Mietverträgen zwischen den Herstellern dürfte das Einwegsegment den Markt dominieren.

Blutentnahmezentren werden ein sehr attraktiver Sektor sein.

• In Bezug auf Endbenutzer kann der globale Markt für Thrombozytenseparation in Krankenhäuser, Blutentnahmezentren und andere unterteilt werden.

• Das Segment Blutentnahmezentren dominierte den Markt im Jahr 2020. Es wird erwartet, dass lokale Regierungsinitiativen zur Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur den Sektor der Blutentnahmezentren vorantreiben.

Nordamerika bietet erhebliche Chancen auf dem Thrombozytenaustauschmarkt

• In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Thrombozytenseparationsverfahren in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden.

• Nordamerika und Europa dominierten 2020 den globalen Markt für Thrombozytenapherese. Die Thrombozytenproduktion in europäischen Ländern verlagert sich von der Einzelspender-Apherese zu gepoolten Thrombozyten.

• Der größte Teil des Thrombozytenbedarfs in Märkten wie den USA wird jedoch durch Thrombozytentrennverfahren gedeckt.

• Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden medizinischen Infrastruktur und der hohen Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Thrombozytenseparationsgeräten in den Schwellenländern der Region voraussichtlich schnell wachsen.

Wer sind die wichtigsten Hersteller auf dem globalen Thrombozytenaustausch-Markt?

Der globale Markt für Thrombozytenseparationsverfahren ist in die Präsenz internationaler und lokaler Akteure teilintegriert. Hauptakteure auf dem globalen Markt für Thrombozytenseparation sind:

•

Cerus Corporation • Fresenius Kabi AG (Fresenius SE & Co. KGaA) • Hemonetics

Corporation

• Terumo Corporation • Milteni

Biotech

• Lmb Technologie GmbH

• Delcon SRL

• Gripol

