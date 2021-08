Curculin-Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019 – 2027

Marktaussichten

Die potentiellen Anwendungen von Curculin sind der kalorienarme Süßstoff in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Süße Proteine ​​neigen zu langsamen Geschmacksprofilen, Eigenschaften, die diese Süßstoffe deutlich von Zucker unterscheiden. Die Verschiebung der Präferenz der Verbraucher hin zu Produkten, die sie konsumieren, einschließlich natürlicher Inhaltsstoffe, nimmt immer schneller zu. Die Hersteller von Erfrischungsgetränken suchen wahrscheinlich nach natürlichen Süßstoffen mit geringem Kaloriengehalt, um den Zucker in ihren Getränken zu ersetzen. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Curculin als natürlichem Süßstoff im Prognosezeitraum steigen wird. Nordamerika und Europa werden voraussichtlich den größten Anteil am globalen Curculin-Markt für kalorienarme Süßstoffe halten. In diesen Regionen gibt es einen raschen Anstieg der Zahl der Verbraucher, die von Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit einer sitzenden Lebensweise betroffen sind. Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik eine höhere Wachstumsrate im Curculin-Markt als kalorienarme Süßstoffe verzeichnen wird. Die steigende Bevölkerung und das verfügbare Einkommen in Ländern wie Indien und China führen zu einer steigenden Nachfrage nach gesunden Nahrungsmitteln und Getränken, die den Markt für Curculin ankurbeln dürfte. Andere Industrien, die dieses Protein verwenden können, sind die pharmazeutische Industrie und die Mundpflegeindustrie. Darüber hinaus laufen zahlreiche Forschungsaktivitäten, um neue natürliche Süßstoffe wie Curculin zu produzieren. Unternehmen investieren auch in fortschrittliche Technologien für die Produktentwicklung mit innovativer und überragender Qualität wie Curculin.

Nur natürlicher Süßstoff mit geschmacksverändernden Fähigkeiten

Curculin ist ein Pflanzenextrakt aus Curculigo latifolia und wirkt als kalorienarmer Süßstoff. Die maximale Süße von Curculin beträgt 0,35 M Saccharose. Curculin ist das Protein mit geschmacksverändernden Fähigkeiten, da Wasser und saure oder saure Substanzen nach dem Verzehr von Curculin einen süßen Geschmack hervorrufen. Die geschmacksmodifizierende Fähigkeit von Curculinprotein bleibt unverändert, wenn es 1 Stunde lang bei 5050 °C inkubiert wird. zwischen pH 3 und 11. Derzeit gibt es kein anderes Protein mit sowohl geschmacksmodifizierenden Fähigkeiten als auch süßem Geschmack. Ungefähr 40 Prozent der Amerikaner sind derzeit fett, wobei über 35 Prozent der Menschen in sieben Staaten ständig übergewichtig sind. Um dies in den Kontext zu stellen: 1985 gab es in keinem Bundesstaat eine Rate der erwachsenen Korpulenz von mehr als 15 Prozent. Zusammenfassend sagt die Weltgesundheitsorganisation, dass Fettleibigkeit fast signifikant zugenommen hat. Dies gleicht den Markt für Proteine ​​wie Curculin aus, die viel vorteilhafter sind als Zucker. Die Entwicklung zuckerarmer Lebensmittel für Diabetiker und ernährungsbewusste Verbraucher mit steigender Nachfrage nach Diätgetränken wird die Nachfrage im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Die vor allem durch Urbanisierung, Bevölkerungswachstum, steigende Zahl berufstätiger Frauen und steigende Haushaltseinkommen getriebene Verschiebung der Präferenz für Convenience treibt die Nachfrage nach natürlichen Süßungsmitteln in Schwellenländern an. Die Mehrzahl der Länder mit einem höheren Zuckerverbrauch fällt in die Kategorie der Schwellenländer.

Curculin-Marktsegmentierung

Auf der Grundlage der Natur wurde der Curculin-Markt unterteilt in

Bio

Konventionell

Auf der Grundlage der Endverbraucher wurde der Curculin-Markt unterteilt in

Nahrungsmittelindustrie

Getränkeindustrie

Pharmazeutik

Nahrungsergänzungsmittel

Andere (Nutraceuticals usw.)

Auf der Grundlage der Anwendung wurde der Curculin-Markt unterteilt in

Bäckereiprodukte

Süßwaren

Alkoholfreie Getränke

Trinkfertige Getränke

Mundpflegeprodukte

Andere (Proteinpräparate usw.)

Curculin-Markt: Hauptakteure

Potenzielle Marktteilnehmer von Curculin sind Ingredion Incorporated, Roquette Frères, Symrise AG, Mitsui & Co., Merisant Worldwide Inc., Nutrasweet Company, Hermes sweetener Ltd. und andere.

Marktchancen für Curculin

Es wird erwartet, dass die Lebensmittel- und Getränkeindustrie die opportunistischste Branche für den Curculin-Markt ist. Die Hersteller von Back- und Süßwaren sollen die Nachfrage nach Curculin durch die Entwicklung der Produkte mit natürlichen Süßstoffen erhöhen. In den letzten Jahren haben Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit Fettleibigkeit viel Aufmerksamkeit erfahren und deshalb ersetzen die Backwarenhersteller den Zucker durch natürliche kalorienarme Süßstoffe wie Curculin. Die Verbraucher haben sich zuckerfreien Getränken zugewandt, um den Zuckerkonsum zu reduzieren, und so haben sich die Hersteller von Erfrischungsgetränken wie Coco Cola Inc. auf natürliche Süßstoffe umgestellt und dem Trend folgend haben auch andere Erfrischungsgetränkehersteller auf Süßstoffe wie Curculin zurückgegriffen.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

