Cupuacu-Buttermarkt wird bis 2030 einen Wert von ~62 Mio. US-Dollar erreichen

Cupuaçu-Butter: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Cupuaçu-Butter-Markt enthält globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Die Einnahmen aus dem weltweiten Cupuaçu-Buttermarkt werden im Jahr 2020 auf ~34 Mio.

Vielfältige Anwendungen im Markt für Körperpflege und Kosmetik

Cupuaçu-Butter ist einer der Hauptbestandteile, die in der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie weit verbreitet sind. Cupuaçu-Butter ist aufgrund ihres Mineralien- und Vitamingehalts ein bevorzugter Inhaltsstoff für Haut- und Haarpflegeprodukte. Der Schmelzpunkt von Cupuaçu-Butter ist im Vergleich zu anderer Butter niedrig und eignet sich daher ideal zum Schmelzen von Formulierungen. Produkte auf Cupuaçu-Butterbasis stellen die Hautbarriere wieder her, indem sie sie nähren und der Haut eine bessere Elastizität verleihen. Cupuaçu-Butter enthält Phytosterol, das bei der Regulierung der Lipide hilft. Cupuaçu-Butter wird auch in beruhigenden Lotionen und Cremes verwendet, um geschädigte oder trockene Haut zu pflegen. Darüber hinaus ist diese Butter ein hervorragender Inhaltsstoff für die Lippenpflege sowie Haarpflegeprodukte wie Haarmasken.

Verwendung von Cupuaçu-Butter in der Lebensmittelindustrie zur Stärkung des Marktwachstums

Cupuaçu-Butter wird aus den Samen der Cupuaçu-Frucht gewonnen und kann vollständig verzehrt werden. Es hat ein breites Anwendungsspektrum in der Lebensmittelindustrie, hauptsächlich bei der Herstellung verschiedener süßer Produkte, darunter Säfte, Eiscreme, Gelees, Mousse, Bonbons und Pudding. Cupuaçu-Samen werden zur Herstellung von Milch und Butter verwendet. Außerdem wird daraus Cupuaçu-Schokolade (Cupulat) hergestellt. Es wird erwartet, dass die Verwendung dieser pflanzlichen Butter in den kommenden Jahren zunehmen wird, da sie eine ideale Zutat für Produkte ist, die sowohl Veganer als auch laktoseintolerante Kunden bedienen.

Hersteller profitieren von der Einführung von Bio-Produktangeboten

Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Qualität von Lebensmitteln und Kosmetikprodukten sowie ein wachsendes Bewusstsein für Gesundheit und Wohlbefinden veranlassen die Verbraucher, sich für gesunde und biologische Produkte zu entscheiden. Bio-Produkte erhalten die Gesundheit und wirken als Immunitätsverstärker, indem sie die Immunität des Körpers gegen verschiedene Krankheitserreger erhöhen. Bio-Produkte enthalten weniger Pestizide/Chemikalien und haben vernachlässigbare oder keine Zusatzstoffe. Daher bietet die Einnahme dieser Art von Produkten den Verbrauchern sowohl geistige als auch körperliche Fitness. Der wachsende Fitness-Trend bei den Verbrauchern treibt den Verkauf von Bio-Produkten an. Aufgrund dieser Faktoren können Hersteller von Cupuaçu-Butterprodukten hohe Gewinne erzielen, indem sie Bio-Cupuaçu-Butter und ihre Derivate in diesem verbraucherorientierten Markt einführen.

Hersteller setzen starke Werbestrategien ein, um Aufmerksamkeit zu schaffen

Begrenzte Werbung für Cupuaçu-Butter macht starke Marketing- und Werbestrategien das beste Mittel für ein Unternehmen auf dem Cupuaçu-Butter-Markt, um Gewinne zu erzielen. Mithilfe von aufmerksamkeitsstarker und informativer Werbung können Hersteller ihre Verbraucherbasis erweitern, da die Verbraucher sich der Vorteile der Verwendung von Produkten auf Cupuaçu-Butterbasis bewusst werden. Werbung kann über Kurzfilme, audiovisuelle Mittel, d. h. die Verteilung von Flugblättern und soziale Medien erfolgen. Social Media ist die beste Plattform für die Werbung für jedes Produkt, und Hersteller können die große Zuschauerbasis beliebter Influencer nutzen, um ihre Produkte voranzutreiben.

Auswirkungen von COVID-19 auf Cupuaçu-Butter

Cupuaçu-Butter wird häufig in der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie verwendet. Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus wird sich der Markt im 4. Quartal 2020 erholen. Grenzschließungen, Quarantänen sowie Lieferketten- und Handelsunterbrechungen könnten den Zugang der Menschen zu ausreichenden/vielfältigen und nahrhaften Nahrungsquellen einschränken, insbesondere in Ländern wie den USA und China , und Italien, die stark vom Virus betroffen oder bereits von einer hohen Ernährungsunsicherheit betroffen sind. Aufgrund von Bewegungseinschränkungen und dem grundsätzlichen Abneigungsverhalten der Arbeitnehmer kann der Markt darunter leiden. Darüber hinaus könnten Faktoren wie der Mangel an Düngemitteln, Tierarzneimitteln und anderen Inputs die landwirtschaftliche Produktion beeinträchtigen. Die aufgeführten Faktoren beeinflussen das Marktwachstum von Cupuaçu-Butter.

