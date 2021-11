Croissance du marché de la cyberguerre d’entreprise dans l’innovation technologique, paysage concurrentiel – Airbus, BAE System Plc, DXC Technology Company, General Dynamic Corp, IBM Corp, Intel Corp

Le rapport d’étude de marché sur la cyberguerre d’entreprise est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur la cyberguerre d’entreprise fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial de la cybersécurité des entreprises a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport Corporate Cyber ​​Warfare Market présente les sociétés suivantes, notamment : – Airbus, BAE System Plc, DXC Technology Company, General Dynamic Corp, IBM Corp, Intel Corp, Lockheed Martin Corp, Proofpoint Inc, Raytheon Company et Zscaler Inc

Analyse et perspectives du marché : marché mondial de la cyberguerre d’entreprise

Le marché de la cyberguerre d’entreprise atteindra une valeur estimée à 29,21 milliards USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 18,05% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Augmentation de l’émergence de diverses technologies telles que l’Internet des objets (IoT), analyse des données volumineuses, la technologie cloud entre plusieurs organisations agit comme un facteur essentiel du marché de la cyberguerre des entreprises.

La cyberguerre est définie comme un conflit virtuel entre un État, une organisation ou un pays par l’utilisation de la technologie informatique pour perturber les activités en attaquant délibérément les systèmes d’information à des fins stratégiques et le piratage de données. Il existe deux types de méthodes de cyberattaque, notamment le sabotage et l’espionnage/les atteintes à la sécurité.

L’augmentation des inquiétudes concernant les cyber-attaques désastreuses et la sécurité des données confidentielles parmi plusieurs organisations est un facteur crucial d’accélération de la croissance du marché, ainsi que l’augmentation de l’hyper connectivité qui exige une vigilance et une gestion constante des cyber-violations dans les systèmes informatiques de l’organisation et une augmentation de la pénétration des cyber-attaques. Les solutions de sécurité parmi diverses industries pour protéger les données confidentielles et assurer le bon fonctionnement de diverses opérations sont les principaux facteurs, parmi d’autres, qui stimulent le marché de la cyberguerre des entreprises. De plus, l’augmentation des progrès technologiques et la modernisation des techniques de production créeront encore de nouvelles opportunités pour le marché de la technologie laser au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Par Type (Solutions, Services)

Par application (aérospatiale, entreprise, gouvernement, patrie, défense)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial de la cyberguerre d’entreprise en 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales de cyberguerre d’entreprise, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse globale du marché de la cyberguerre d’entreprise par régions

5 Cyberguerre des entreprises en Amérique du Nord par pays

6 Cyberguerre des entreprises en Europe par pays

7 Cyberguerre d’entreprise en Asie-Pacifique par pays

8 Cyberguerre des entreprises en Amérique du Sud par pays

9 Cyberguerre d’entreprise au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial de la cyberguerre d’entreprise par type

11 Segment de marché mondial de la cyberguerre d’entreprise par application

12 Prévisions du marché de la cyberguerre d’entreprise

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

