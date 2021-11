Craft Soda Marktanteil Branchentrendbericht 2021 |Reeds Inc., PepsiCo, JONES SODA CO., Celeste Cathryn Digital

Für ein effektives Geschäftswachstum müssen Unternehmen Forschungsberichte wie den Craft Soda Market verabschieden, der auf diesem sich schnell ändernden Markt sehr wichtig geworden ist. Die aktuellsten Markteinblicke und -analysen in diesem Bericht rücken den Markt klar in den Fokus. Eine analytische Bewertung der Wettbewerber gibt einen klaren Überblick über die wichtigsten Herausforderungen, denen sie im aktuellen Markt und in den kommenden Jahren gegenüberstehen.

Die Aufmerksamkeit auf die überwältigenden Spieler Reeds Inc., PepsiCo, JONES SODA CO., Celeste Cathryn Digital, Appalachian Brewing Company, BOYLAN BOTTLING, Crookedbevco, THE COCA-COLA COMPANY, Q Tonic, LLC, TUXEN BREWING COMPANY, Keurig Dr Pepper, Inc ., , Brix Soda Co, BUCKSNORT SODA COMPANY. ltd., Batch Craft Soda, Bai, Excel Bottling Company, DRY Soda Company, Peak Drive Beverages und Five Star Beverages.

Es wird erwartet, dass der globale Craft Soda-Markt im Prognosezeitraum 2019-2026 eine beträchtliche CAGR von 5,1% verzeichnen wird. Der Bericht enthält Daten aus dem Basisjahr 2018 und dem historischen Jahr 2017. Der Anstieg des Marktwertes ist auf die rasante Urbanisierung bei gleichzeitig steigendem Konsum zurückzuführen.

Craft Soda ist ein Craft-Getränk, das normalerweise als gesunde Alternative zu herkömmlichen kohlensäurehaltigen Getränken bevorzugt wird. Sie werden aus natürlichen Zutaten hergestellt, enthalten wenig oder keine Konservierungsstoffe und werden in winzigen Mengen gebraut. Sie sind in Kombinationen verschiedener Fruchtaromen erhältlich, die entweder mit traditionellen Soda-Aromen wie Ginger Ale, Root Bear und Sarsaparilla kombiniert oder allein verwendet werden.

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für CRAFT SODA durch:

Nach Produkttyp (natürlich, organisch),

Zielgruppe (Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene mittleren Alters),

Vertriebskanal (Supermärkte & Hypermärkte, Gastronomie & Trinklokale, Convenience- & Spezialgeschäfte, Online-Shops, Sonstiges),

Verpackungsart (Flaschen, Dosen, Sonstiges)

Wichtige Entwicklungen auf dem Markt:

Im Juni 2019 hat Liberty Beverages, die Muttergesellschaft von Hank’s Craft Soda, Aqwi Organics auf den Markt gebracht. Angereichert mit Meersalz und Antioxidantien aus Seetang, ist es ein kalorienarmes Wasser in fünf Geschmacksrichtungen. Diese Einführung wird dem Unternehmen beim Ausbau der Liberty-Getränke helfen

Im Februar 2018 hat Coca-Cola zwei neue Geschmacksrichtungen von Craft Soda auf den Markt gebracht, nämlich Georgia-Pfirsich und California-Himbeere. Die Marke befragte Tausende von Kunden und erlebte 30 potenzielle frische Geschmacksrichtungen, bevor „Pfirsich und Himbeere“ ausgewählt wurden. Die frischen Aromen werden einzeln oder bundesweit als 4er-Pack 12-Unzen-Glasflaschen verkauft. Mit dieser Markteinführung erweitert coco-cola sein Softdrink-Produktportfolio

Schwerpunktbereiche des Berichts:

Craft Soda Marktgröße und Prognose 2020 – 2026

Auswirkungen von COVID-19 auf Nachfrage und Angebot im Craft Soda-Markt

Wichtige Entwicklungen in der Craft-Soda-Industrie

Marktdynamik, die sich auf die Craft Soda-Branche auswirkt

Wettbewerbslandschaft der Craft-Soda-Industrie

Die Positionierung der wichtigsten Marktteilnehmer in der Craft Soda-Branche

Wichtige Markttrends und zukünftige Wachstumsaussichten des Craft Soda Marktes

Umsatz und Prognose des Craft Soda-Marktes nach Typ, 2020 – 2026

Marktumsatz und -prognose für Craft Soda nach Anwendung, 2020 – 2026

Umsatz und Prognose des Craft Soda-Marktes nach Endverbrauch, 2020 – 2026

Umsatz und Prognose des Craft Soda-Marktes nach Geografie, 2020 – 2026

