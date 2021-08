Content Moderation Solutions-Markt – Größe, Anteil, beeindruckendes Industriewachstum, Bericht 2030

Nicht nur große Unternehmen, auch kleine und mittlere Unternehmen verlagern sich von klassischer Werbung hin zu digitaler Werbung. Dies wird voraussichtlich den Markt für Content-Moderationslösungen in naher Zukunft ankurbeln.

Der Markt für Content-Moderationslösungen in Nordamerika hält einen herausragenden Anteil am globalen Markt für Content-Moderationslösungen und wird voraussichtlich den Markt im Prognosezeitraum dominieren, gefolgt vom Markt für Content-Moderationslösungen in Europa.