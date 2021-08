Cobalamin-Markt – Globale Branchenanalyse 2028

Cobalamin-Markt: Ausblick

Cobalamin ist allgemein als Vitamin B12 bekannt. Cobalamin ist ein hochkomplexes, essentielles Vitamin, das die Mineralien und Kobalt enthält. Es hat viele Formen, einschließlich der Methyl-, Cyano-, Hydroxy- und Desoxyadenosyl-Cobalamin-Formen. Die Cyanoform von Cobalamin ist die am häufigsten verwendete Form in verschreibungspflichtigen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln. Mehrere pharmazeutische Produkte aus Cobalamin wurden entwickelt, darunter die Injektion, Tablette und Nasenspray. Cobalamin ist ein wasserlösliches Vitamin, das von Natur aus in tierischen Lebensmitteln wie Fisch, Eiern, Geflügel, Fleisch, Milch und Milchprodukten vorkommt. Cobalamin wird im Allgemeinen in Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen Produkten verwendet.

Steigender Bedarf an Cobalamin durch einen zunehmenden Mangel an Vitamin B12 (Anämie) im menschlichen Körper

Cobalamin ist eine künstliche Form von Vitamin B12, die zur Vorbeugung und Behandlung des Vitamin-B12-Mangels im menschlichen Körper verwendet wird. Viele Menschen bekommen das Cobalamin durch ihre Ernährung, aber einige sehen sich mit seinem Mangel bei bestimmten Gesundheitszuständen wie schlechter Ernährung, HIV-Infektion, Krebs, Alkoholismus konfrontiert und es tritt auch bei Menschen auf, die eine eingeschränkte vegetarische Ernährung befolgen. Dieser zunehmende Mangel an Cobalamin beim Menschen trägt dazu bei, den Cobalamin-Markt anzukurbeln. Abgesehen davon gibt es eine mehrfache Anwendung von Cobalamin in einem anderen Industrieprodukt, die dazu beiträgt, den Verbrauch von Cobalamin zu erhöhen prognostizierten Zeitraum. Neben mehreren gesundheitlichen Vorteilen gibt es einige Nebenwirkungen von Cobalaminen wie Durchfall, Juckreiz, Hautausschlag und vieles mehr, die aufgrund einer übermäßigen Einnahme von Cobalamin auftreten können, die das Wachstum des Cobalamin-Marktes bremsen können. Diese Zurückhaltung kann von den Cobalamin-Herstellern überwunden werden, indem die Verbraucher über den durchschnittlichen Konsum von Cobalamin aufgeklärt und dessen Nebenwirkungen vermieden werden. Cobalamin wird auch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet, wo es allgemein in Energy Drinks wie Red Bull, Go Girl, XS Power Drink von Amway, Monster Energy und vielen mehr verwendet wird. Die Anwendung von Cobalamin in verschiedenen Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten trägt ebenfalls dazu bei, den Markt voranzutreiben.

Globaler Cobalamin-Markt: Segmentierung

Auf der Grundlage des Vertriebskanals: Der globale Cobalamin-Markt wurde unterteilt in:

Ladengeschäfte

Pharmageschäfte

Fachgeschäfte

Online-Shop-Händler

Auf der Grundlage des Endverbrauchs: Der globale Cobalamin-Markt wurde unterteilt in:

Futtermittelindustrie

Nahrungsergänzungsmittel

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Pharmaindustrie

Auf der Grundlage von Grad: Der globale Cobalamin-Markt wurde unterteilt in:

Lebensmittelqualität

Futtermittelqualität

Auf der Grundlage der Form: Der globale Cobalamin-Markt wurde unterteilt in:

Pulver

Flüssig

Tablets

Kapsel

Globaler Cobalamin-Markt: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Hersteller und Lieferanten, die auf dem globalen Cobalamin-Markt tätig sind, sind Yufeng Industry Group, Biological E. Limited, American Regent, Inc., Merck & Co., Inc., Endo Pharmaceuticals Inc. NCPC Victor Co., Ltd, iHerb, LLC., Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd, Hebei Huarong Pharmaceutical Co., Ltd. Sanofi SA und viele mehr, die Cobalamin herstellen. Derzeit gibt es eine sehr geringe Anzahl von Cobalamin-Herstellern, aber viele sind daran interessiert, in den Cobalamin-Markt einzusteigen.

Chancen für Marktteilnehmer im Cobalamin-Markt:

Cobalamin ist ein sehr essentielles Vitamin für den menschlichen Körper, das benötigt wird, um mit den vielfältigen Gesundheitsproblemen wie Makuladegeneration, Knochenproblemen und Osteoporose, Anämie usw das größere Marktsegment der Verbraucher erfassen, die unter diesen Gesundheitsproblemen leiden. Nach Schätzungen der WHO leiden Menschen aus dem östlichen Mittelmeerraum vor allem an Anämie (Cobalaminmangel), die ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmacht. Diese steigende Anämierate bietet den Cobalamin-Herstellern die Möglichkeit, in den neuen Markt einzusteigen. Cobalamin wird auch in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie verwendet, die im aktuellen Szenario eine der aufstrebenden Industrien ist. Viele Menschen weichen auf Nahrungsergänzungsmittel für die Ernährung und Vitamine aus. Dieser steigende Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln wirkt sich auch direkt auf den Bedarf an Cobalamin aus und trägt dazu bei, den Cobalamin-Herstellern mehr Möglichkeiten zu eröffnen.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

