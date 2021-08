Cloud Security Posture Management Marktübersicht, Top-Hersteller, Geschäftsmöglichkeiten und Prognose 2020-2030

Der Markt für Cloud Security Posture Management wird voraussichtlich im Jahr 2021 gegenüber 2020 stetig wachsen. Aufgrund der Datensicherheit wird die Akzeptanz wahrscheinlich einen Anstieg erleben, der durch die Beschleunigung des COVID-19-Szenarios ausgelöst wird.

Cloud Security Posture Management, auch bekannt als Cloud Infrastructure Security Posture Assessment, ist eine Gruppe von Sicherheitstools, die für die Compliance-Überwachung, die DevOps-Integration, die Reaktion auf Vorfälle und die Risikovisualisierung erforderlich sind. Diese Dienste werden installiert, um Anwendungen, Daten, Endpunkte usw. zu schützen. durch Überprüfung ihrer jeweiligen Konfigurationen, Richtlinien und Standardvorschriften.

Falsch konfigurierte Netzwerkkonnektivität finden

Aufgezeichnete Daten sind immer in der Cloud, bei der das Risiko eines Hackens besteht. Die Verbreitung von Cyberangriffen, falsch konfigurierten Systemen wie Server-Workloads und Cloud-Diensten kann zu Angriffen auf Datenbestände und Geschäftsvorgänge führen. Mit CSPM können fehlkonfigurierte Daten einfach adressiert werden.

Es scannt Ihre Fehlkonfiguration und falsche Einstellungen, die Daten zugänglich und anfällig für die Nutzung machen können. Daher ist die Notwendigkeit zu überprüfen, ob die Daten falsch konfiguriert sind oder nicht, weiterhin ein wichtiger Adoptionsfaktor.

Sanierungsfähigkeiten in CSPM, die das Wachstum anführen

Sanierung bezieht sich darauf, dass CSPM schnellere iterative Änderungen in Workloads und Umgebungen vorantreiben kann, als dies manuell möglich wäre. Automatische Tools von CSPM bearbeiten Probleme ohne oder mit minimalem menschlichem Eingreifen und bieten somit einen enormen Wert für die Sicherheit in großen Unternehmen. Die Verbreitung der Automatisierung ist eine wichtige Wachstumsperspektive für ein signifikantes Marktwachstum.

Cyberkriminalität und unzureichendes Management

Es gibt einige wichtige Probleme beim Umgang mit Cloud Computing aufgrund der Auswirkungen auf die Identitäts -, Anmeldeinformationen und Zugriffsverwaltung. Auch Cyberkriminalität in der Welt kann eingedämmt werden, aber um sie vollständig auszurotten, brauchen wir Gesetze.

CSPM kann Sicherheit bieten, aber mangelndes Bewusstsein für Cyberkriminalität bei KMU-Eigentümern kann das Wachstum des Marktes behindern. Den Quellen zufolge werden bis 2022 95% der Cyberkriminalität auf Unachtsamkeit und mangelndes Bewusstsein der Kunden zurückzuführen sein.

Wettbewerbsumfeld

Prominente Akteure im Bereich Cloud Security und Management sind:

IBM Corporation (US)

Microsoft Corporation (US)

VMware, Inc (US)

Forcepoint (US)

Cisco Systems (USA)

Zscalar (US)

CipherCloud (US)

Aqua Security (US)

Adaptive Tasche (Israel)

CloudPassage (US)

Blazeclan Technologies (Indien)

BitGlass (US)

Zu den jüngsten Entwicklungen im Cloud-Sicherheitssektor gehören:

Im Mai 2020 gab LoginRadius bekannt, dass es mit der Dienstimplementierung für BroadcastMed, ein in den USA ansässiges Videoübertragungsunternehmen, beginnt. Das Unternehmen verfügt über einen kundenfreundlichen Onboarding-Prozess und hat die Streaming-Effizienz gesteigert. Mit Loginradius plant das Unternehmen, die Einführung des Datenschutzprotokolls zu eskalieren und den Anmeldeprozess zu vereinfachen.

Im Mai 2020 erwarb CyberArk Idaptive, um die branchenweit einzige moderne Identitätsplattform mit einem Security-First-Ansatz und einem KI-basierten Ansatz zur Verwaltung von Identitäten bereitzustellen. Das Unternehmen plant, seine allgemeine Sicherheitslage durch effiziente und nahtlose Benutzererfahrung und komplexe regulatorische Anforderungen zu verbessern.

Regionale Aussichten

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum im Cloud-Sicherheitsmanagement verzeichnen. Das Wachstum in aufstrebenden Technologien wie IOT, Big Data Analytics und künstlicher Intelligenz, die hauptsächlich in der Region eingesetzt werden, ist eine wichtige Wachstumsperspektive. Die Anpassung von Cloud-basierten Lösungen durch KMU erhöht den Kundenstamm in der Region.

Nordamerika ist auch einer der größten Märkte für Cloud-Sicherheitsmanagement. Zusammen mit der steigenden Zahl von Start-ups, die Cloud-Sicherheit bevorzugen, ist dies eine wichtige Anforderung, die zu einer raschen Einführung führt. “International Telecommunication Union” berichtet Nordamerika als ein proaktives und ein Land, das in Richtung Cyber-Sicherheit verpflichtet ist. Im BFSI-Sektor wird eine große Akzeptanz gesehen, um Kreditkartenbetrug und Datenverletzungen zu verhindern.

Cloud-Security-Posture-Management-Segmentierung

Nach Komponente

Lösung

Service

Durch Das Cloud-Modell

IaaS

SaaS

Durch Vertikale

BFSI

Gesundheitswesen

Einzelhandel

Handel

ES

Telekommunikation

Öffentlicher Sektor

Bildung

Nach Region

Asien-Pazifik

Nordamerika

Europa

Naher Osten und Afrika

Welches sind die lukrativsten Märkte für Cloud Security und Management?

Die USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan und Südkorea gehören zu den führenden Märkten für das Cloud Security Posture Management.

Welches sind die besten Anbieter für CSPM?

Zscalar (USA), CipherCloud (USA), Aqua Security (USA) und LoginRadius sind einige der führenden Anbieter für Cloud Security Posture Management.

Was sind die wichtigsten Trends für Cloud Security und Management?

Die Verbreitung von Datenverletzungen, Hacking und Datenänderungen fördert die Akzeptanz, da die Datensicherheit weltweit zum Hauptanliegen geworden ist.

Welches ist das lukrative Segment für Cloud Security und Management?

Das Segment Services wird voraussichtlich ein fürstliches Wachstum verzeichnen, da das Ziel die Schulung und Entwicklung von Fachwissen ist.

